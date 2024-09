AI-Media y Speechmatics anuncian asociación estratégica para evolucionar las tecnologías de servicios de subtitulado y lingüísticos

BROOKLYN, Nueva York, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, el líder mundial en tecnología de codificación audiovisual y soluciones de transcripción y traducción impulsadas por IA, y Speechmatics, el líder del mercado en tecnología de reconocimiento de voz, anuncian hoy una expansión estratégica de su asociación de varios años para ofrecer productos innovadores y mejores impulsados por IA al mercado.



Esta asociación une la tecnología líder de voz a texto de Speechmatics y los dispositivos de codificación basados en iCap únicos de AI-Media y la red segura que integra de manera transparente la tecnología dentro de los flujos de trabajo y sistemas de automatización existentes de los clientes.

Al integrar estas capacidades, LEXI 3.0 de AI-MEDIA fue el primer producto de IA en superar la calidad de las alternativas humanas en el bucle en el mercado de video en vivo, a una fracción del costo.

Tony Abrahams, director ejecutivo de AI-Media, compartió su visión sobre la asociación:

"Nuestros datos derivados del rendimiento de LEXI 3.0 demuestran que Speechmatics ha sido uno de nuestros motores más confiables en los últimos dos años, entregando consistentemente resultados precisos que continúan mejorando. Esta asociación acerca aún más a nuestras dos empresas mientras codesarrollamos e ideamos soluciones innovadoras para el futuro de subtítulos y traducción.

Juntos, crearemos soluciones precisas, confiables y adaptables a las diversas necesidades de nuestra clientela global.

Esta colaboración profundiza la asociación que ha visto al ecosistema de codificación iCap de AI-Media emerger como la opción líder de las difusoras y clientes gubernamentales en todo el mundo que buscan obtener el mejor rendimiento posible de estas tecnologías de IA innovadoras de Speechmatics".

Con utilizar el motor de reconocimiento de voz avanzado de Speechmatics y el flujo de trabajo y tecnologías de codificación de tecnología de punta de AI-Media, esta asociación aborda las necesidades diversas y complejas de varias industrias, desde el sector de transmisión hasta los sectores gubernamental y empresarial.

La asociación amplía el alcance de Speechmatics al integrar su tecnología central en el producto LEXI 3.0 de AI-Media.

Extender el éxito de LEXI 3.0 al mercado europeo de transmisión es un objetivo a corto plazo: las capacidades multilingües emergentes de Speechmatics están perfectamente alineadas con los planes de crecimiento de AI-Media.

Una visión para el futuro

Esta nueva asociación eleva a AI-Media a convertirse en el mayor socio de mercado de subtítulos en vivo de Speechmatics, lo que marca un logro significativo en su colaboración.

"Speechmatics convirtió en el proveedor líder de reconocimiento automático de voz (ASR) dentro de la transmisión debido a nuestra alta precisión y baja latencia en varios idiomas, en vivo y fuera de línea. AI-Media integra con éxito nuestra tecnología en su infraestructura de transmisión líder en el mercado para lograr un crecimiento impresionante en los mercados seleccionados, y esta asociación estratégica trae una colaboración más estrecha que permite innovación y agilidad más rápidas. Como resultado, las difusoras globales continuarán obteniendo el mejor servicio de subtítulos del mercado y nuestra fuerza combinada en subtítulos impulsados por IA se puede utilizar en una gama más amplia de segmentos verticales", dijo Katy Wigdahl, director ejecutivo de Speechmatics.

Juntos, AI-Media y Speechmatics se comprometen a integrar las mejores tecnologías de su clase para establecer nuevos estándares del sector. Esta colaboración no es solo una integración técnica, sino una asociación de visión e innovación, dirigida a evolucionar y adaptarse continuamente a las demandas dinámicas del mercado global de servicios lingüísticos.

Visite AI-Media en IBC 2024

Experimente las últimas innovaciones de AI-Media en la IBC 2024 y descubra por qué las difusoras y organizaciones en todo el mundo confían en AI-Media y LEXI para transformar sus flujos de trabajo de subtitulado. Para reservar una reunión individual, haga clic AQUÍ. Para más información visite, ai-media.tv.

Acerca de AI-Media

Fundada en Australia en 2003, AI-Media es una empresa de tecnología pionera especializada en soluciones de lenguaje de IA y flujo de trabajo de subtitulado.

Como líder mundial, AI-Media ofrece tecnología y soluciones de traducción y subtitulado en vivo y grabados de alta calidad habilitados por IA a una diversa variedad de clientes y mercados en todo el mundo.

Por primera vez en febrero de 2024, AI-Media reveló datos revolucionarios que muestran la superioridad de su producto de subtitulado de IA, LEXI sobre los procesos de trabajo humano tradicionales más costosos en el mercado de vídeo en vivo.

Gracias a su profunda experiencia en el sector y tecnología de IA sofisticada para crear soluciones que agilizan y simplifican los procesos, AI-Media empodera a las difusoras, empresas y agencias gubernamentales líderes mundiales para asegurar accesibilidad e inclusión transparente de su contenido

AI-Media (ASX: AIM) comenzó a cotizar en el ASX el 15 de septiembre de 2020.

Visite Speechmatics en la IBC 2024

Únase a Speechmatics en IBC 2024 y explore los últimos avances en tecnología de reconocimiento automático de voz (ASR). Descubra por qué las difusoras líderes y organizaciones como AI Media confían en Speechmatics para obtener soluciones ASR en tiempo real, precisas y escalables. Para reservar una reunión individual, haga clic AQUÍ. Para más información visite, speechmatics.com

Acerca de Speechmatics

Speechmatics es un líder mundial en tecnología de reconocimiento de voz automático (ASR), en el que confían las marcas líderes del sector de medios de comunicación y transmisión. Nuestras soluciones ASR de tecnología de punta ofrecen la latencia más baja y la mayor precisión del mercado, proporcionando a las difusoras los servicios de transcripción en tiempo real más rápidos y confiables disponibles.

Innovación pionera en ASR: Continuamente rompemos las barreras de la tecnología ASR para asegurar que nuestros clientes se mantengan a la vanguardia. Nuestras soluciones no solo capturan las palabras habladas, sino que también reconocen eventos de audio como risas, aplausos y música, lo que nos diferencia de la competencia.

Estamos muy contentos de presentar Ursa 2, nuestro más reciente modo innovador, que ofrece una reducción del 18% en los errores en 50 idiomas, incluido un soporte mejorado para dialectos árabes, irlandés y maltés, lo que lleva nuestra cobertura de idiomas a los 24 idiomas oficiales de la UE. Con una latencia reducida a menos de 1 segundo, Ursa 2 mejora la transcripción en tiempo real a la velocidad del rayo sin comprometer la precisión.

Para las difusoras y las organizaciones que buscan precisión y velocidad en sus flujos de trabajo de subtítulos, Speechmatics es la opción preferida.

Contacto de Medios: Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en, https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5929ce95-d0a8-4632-a788-8e90065db860

