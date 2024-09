Participer au développement de l’industrie agricole de l’Afrique de l’Ouest – SIAGRO 2024, 29 – 31 Octobre 2024

DAKAR, SENEGAL, September 26, 2024 / EINPresswire.com / -- SIAGRO 2024, la 14e édition de l'Exposition et conférence internationale sur l'agriculture d'Afrique de l'Ouest et du Centre, aura lieu du 29 au 31 octobre 2024 au CICES, à Dakar, au Sénégal.SIAGRO 2023 a réuni 105 exposants de 13 pays, avec des délégations officielles émanant d'Algérie, d'Espagne, d'Italie et de France.L'événement sera le plus grand événement de ce type cette année en Afrique de l'Ouest et est soutenu au plus haut niveau par le Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage de la République du Sénégal. L'événement sera organisé par SENCOMANE et AME Trade Senegal Sarl.SIAGRO 2024 sera organisé en même temps que SIPSA AFRIKA AGROFOOD qui est un événement haut de gamme pour l' industrie alimentaire et des boissons en Afrique, unique par son public hautement qualifié. Les entreprises auront l'occasion de rencontrer des décideurs d'achat issus de grandes et petites entreprises de l'industrie agroalimentaire algérienne, ainsi que des visiteurs internationaux, notamment du Maghreb et du continent africain. SIPSA AFRIKA AGROFOOD coïncide avec la première Conférence Africaine de l'Alimentation. L'événement par excellence pour s'informer sur les réalités de faire des affaires dans le secteur agroalimentaire africain. L'événement met également en lumière les avantages concurrentiels et les incitations pour les investisseurs et les porteurs de projets intéressés par les marchés africains.SIAGRO sera un événement régional attirant des professionnels du secteur agroalimentaire et des industries de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que des investisseurs, des acheteurs et des prestataires de services. SIAGRO 2024 se composera d'une exposition commerciale de trois jours, créant d'innombrables opportunités commerciales pendant toute la durée de l'événement. Des tables rondes, des présentations techniques et des ateliers interactifs pour découvrir les dernières informations sur le marché de l'économie bleue de la région. Un calendrier de réseautage chargé comprendra un espace B2B dédié, des cocktails, des dîners de gala, des excursions touristiques et techniques.Le Sénégal entend porter la production de fruits et légumes à 2 millions de tonnes d'ici 2024, pour y parvenir, 350 000 tonnes supplémentaires de légumes et de fruits par an seront nécessaires. Les légumes représentent plus de 80 % du stock horticole, grâce aux pommes de terre et aux oignons. Les principaux fruits cultivés sont la mangue, la banane et les agrumes. Le Sénégal est l'un des pays d'Afrique subsaharienne les plus proches du grand marché européen, couplé à d'abondantes ressources en terres et en eau propices à la production agricole.Plusieurs facteurs positifs déterminent la compétitivité agricole du Sénégal : l'horticulture d'exportation de contre-saison (en particulier les haricots verts, les tomates cerises, le melon et le maïs doux), les aménagements hydro-agricoles dans la vallée du fleuve Sénégal et à Anambé et les conditions agroécologiques très favorables au développement de trois saisons de culture. Le Sénégal est un important fournisseur de mangues d'exportation à l'exportation vers l'Europe en été, lorsque les fournisseurs sud-américains ne produisent pas, ce qui offre un énorme potentiel.Les résultats attendus de SIAGRO sont de : faire de SIAGRO le marché régional et international de l'industrie agricole de l'Afrique de l'Ouest, contribuer à la promotion du développement de la production locale et à la mobilisation des ressources financières, promouvoir et développer l'agriculture à travers l'augmentation de la production, l'autosuffisance alimentaire, la transformation, le conditionnement et le conditionnement des produits. et encourager le développement rural intégrant la formation, l'emploi, la formalisation des coopératives et la création de PME.

