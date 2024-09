SENHABITAT 2024 : Plateforme incontournable pour trouver des solutions pour résoudre le déficit de logement au Sénégal

Banner

DAKAR, DAKAR, SENEGAL, September 13, 2024 / EINPresswire.com / -- Nous sommes ravis de vous annoncer que l'édition 2024 de SENHABITAT aura lieu du 2 au 4 décembre 2024 à l'Hôtel King Fahd Palace à Dakar au Sénégal. L'événement est entièrement soutenu par le Ministère de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement du Territoire (MUCTAT) de la République du Sénégal. SENHABITAT est l'événement de référence dans les secteurs de l'immobilier, de l'habitat et du bâtiment et de la construction et en est déjà à sa 5ème édition. L'événement est organisé en partenariat avec AME Trade Senegal Sarl.L'objectif de SENHABITAT est d'être le grand lieu de rencontre au Sénégal pour favoriser la collaboration, l'échange de connaissances et les opportunités d'investissement dans le secteur du logement, du logement et de la construction. SENHABITAT débattra des réformes et des politiques cruciales que le gouvernement envisage d'adopter pour résoudre le déficit de 300 000 logements au Sénégal. Parmi les réformes actuellement prévues, citons une modernisation et une digitalisation du secteur du logement, afin de permettre à la population d'avoir des informations sur les projets, les promoteurs et les banques.SENHABITAT est un événement établi qui, lors de la dernière édition (2022), a réuni plus de 100 exposants, 600 délégués et plus encore de 16 pays, y compris des délégations officielles du Maroc, du Mali et de l'Espagne. Parmi nos sponsors figuraient certains des principaux acteurs du marché immobilier sénégalais, notamment : Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS), SICAP, SNHLM, SABLUX, SOCOCIM, SAFRU, COREX, CGIS, Dangote et Peacock.SENHABITAT 2024 sera une plateforme sans pareil pour les professionnels de l'industrie, offrant des opportunités de réseautage, d'échange d'affaires et de partage des meilleures pratiques. Cette exposition marque une étape majeure dans le développement du secteur de l'habitat au Sénégal, mettant en lumière l' immense potentiel de ce pays en termes d'innovation et de croissance économique. L'objectif principal de l'événement est de permettre au public de s'informer de première main auprès des exposants sur les différents projets immobiliers disponibles au Sénégal, du luxe aux projets de logements sociaux, et à beaucoup de nos visiteurs de monter sur l'échelle du logement.De plus, les visiteurs auront l'occasion d'explorer une exposition exceptionnelle mettant en valeur les produits et services les plus innovants de l'industrie. Qu'il s'agisse de solutions de construction modulaires, de technologies intelligentes pour la gestion des bâtiments, de matériaux écologiques, d'architecture d'intérieur ou de réglementations normatives, ce salon sera une vitrine incontournable pour tous les professionnels de l'habitat et de la construction et les visiteurs.SENHABITAT 2024 proposera une variété d'activités passionnantes, telles que des conférences renommées animées par des experts, des présentations interactives, des tables rondes et des ateliers pratiques. Les sujets abordés comprendront la construction de logements durables, l'efficacité énergétique, les nouvelles tendances architecturales et les solutions de logement, entre autres.Ce salon international de l'habitat, de l'habitat et de la construction est une étape majeure dans la promotion et le développement de l'industrie de l'immobilier et de la construction au Sénégal. Il permettra de renforcer les échanges internationaux, d'encourager l'adoption de pratiques durables et innovantes, tout en offrant d'excellentes opportunités d'affaires aux acteurs locaux. Nous sommes convaincus que cet événement sera une expérience inoubliable et un catalyseur pour le développement futur de l'industrie de l'habitation et de la construction au Sénégal.Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site dédié à l'événement : www.senhabitatdakar.com À propos d' AME Trade Ltd Nous sommes une entreprise indépendante de premier plan qui favorise le développement du commerce et de l'investissement par l'organisation de conférences et d'événements d'affaires, ainsi que de rapports gratuits de veille économique, de programmes de formation au renforcement des capacités et de services de marketing de connexion numérique.Nos connaissances et notre expérience dans l'organisation d'événements dans les pays en développement sont inégalées. Nous avons plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans 29 pays. Nous comprenons et respectons les besoins individuels de nos partenaires dans chacun d'entre eux. L'objectif de nos événements, rapports, formations et webinaires est d'éduquer, d'innover et de vous permettre de construire des relations d'affaires significatives sur ces marchés africains dynamiques et en plein développement. www.ametrade.org Suivez AME Trade sur les réseaux sociaux :SE CONNECTER | SUR TWITTER | FACEBOOKCoordonnées de AME Trade :AME Trade Ltd,bureau 403, 4e étage, Maison Hamilton,Mabledon Place, Londres, WC1H9BB

