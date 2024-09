Bitget Wallet se convierte en la billetera Web3 más descargada, alcanzando los 12 millones de usuarios en todo el mundo

VICTORIA, Seychelles, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, la billetera Web3 líder, superó los 12 millones de usuarios activos mensuales (MAU) y se coronó como la billetera Web3 líder por descargas de apps. Al establecer nuevos estándares impulsando la adopción masiva a través de la integración sin contratiempos de la Web2, Bitget Wallet hizo que la transición a la Web3 no represente un esfuerzo para sus usuarios, lo que a su vez aceleró su crecimiento.

Al integrarse con plataformas de la Web2, Bitget Wallet procura lograr que la Web3 sea invisible para el usuario, simplificando el onboarding y mejorando la accesibilidad. Esto llevó a Bitget Wallet a convertirse en la billetera Web3 más descargada en todo el mundo, con casi 2 millones de descargas de la app solo en el mes de agosto, según datos de App Store y Google Play.

Impulsar la adopción masiva mediante la integración de la Web2

Alvin Kan, COO de Bitget Wallet, destacó que el impresionante crecimiento de la empresa este año se deriva en gran medida de la profunda integración con plataformas de la Web2, especialmente, Telegram. "Aprovechar la amplia base de usuarios de Telegram creó un efecto viral que atrajo a una audiencia global no familiarizada con las criptomonedas".

Desde la incorporación de la billetera MPC compatible con la red TON, las interacciones con el ecosistema de Telegram/TON se volvieron más prácticas, y más del 40% de los usuarios de Bitget Wallet utilizan ahora la billetera MPC de TON. Al ofrecer inicios de sesión para la billetera basados en Telegram y desarrollar bots de trading en Telegram, se agilizó la transición de la Web2 a la Web3, y la creación de billeteras MPC se multiplicó por 2,7 desde la apertura a los usuarios de Telegram.

Los populares juegos T2E (Tap-to-Earn) del ecosistema TON impulsaron aún más el crecimiento de usuarios. Tomarket, una app de TON en la que invirtió Bitget Wallet, consiguió más de 20 millones de usuarios en solo 2 meses, lo que demuestra el enorme potencial del mercado. Según un informe reciente, los usuarios del ecosistema TON prefieren las apps móviles, frente a los usuarios tradicionales de la Web3, que prefieren las extensiones para el navegador. Esta tendencia también muestra que los usuarios ahora prefieren Bitget Wallet sobre otras opciones, convirtiéndola en la billetera preferida, utilizada por el 68% de los usuarios del juego de Telegram.

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/758becce-6f8c-4283-916b-732ea7cfb139

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d2d68b2-d01e-4a04-88fe-2c27a3b0f8b2

For media inquiries, please contact: media@bitget.com

Bitget Wallet se convierte en la billetera Web3 más descargada, alcanzando los 12 millones de usuarios en todo el mundo Bitget Wallet se convierte en la billetera Web3 más descargada, alcanzando los 12 millones de usuarios en todo el mundo Impulsar la adopción masiva mediante la integración de la Web2 Impulsar la adopción masiva mediante la integración de la Web2

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.