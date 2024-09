Los Guardias de Vida Silvestre de Texas ofrecen consejos para una cacería de paloma segura y agradable

Media Contact: TPWD News Business Hours , 512-389-8030 News Image Share on Facebook Share Release URL AUSTIN – Los cazadores que se preparan para la apertura de la temporada de paloma el 1 de septiembre https://tpwd.texas.gov/regulations/outdoor-annual/regs/animals/dove tienen mucho por delante, con aumentos significativos en las poblaciones de palomas huilota y de ala blanca. Mientras los cazadores se preparan para salir al campo a cazar el ave de caza más popular de América del Norte, los Guardias de Vida Silvestre de Texas (Texas Game Wardens) tienen algunas recomendaciones para una experiencia memorable y segura. Asegurarse de tener la licencia, sellos y permisos de caza válidos Los cazadores deben comprar licencias de caza válidas para el 2024-25 antes de salir al campo. Los cazadores también deben tener un Sello de Endoso de Aves Migratorias y una Certificación del Programa de Información de Aprovechamiento (HIP). Además de obtener las licencias y endosos anteriores, la compra de un Permiso Público Anual de Caza (APH) ofrece a los cazadores acceso a más de un millón de acres durante todo el año para cazar múltiples especies. Esto debe comprarse además de una licencia de caza. Tener una certificación de educación para cazadores Los guardias de vida silvestre de todo el estado dicen que el problema número uno con el que se encuentran es la falta de educación para cazadores, que se requiere para cualquier persona nacida después del 1 de septiembre de 1971. La certificación de Educación para el Cazador de TPWD (TPWD Hunter Education) es válida de por vida y se respeta en todos los demás estados y provincias. Texas también honra la certificación de Hunter Education obtenida en otros estados, pero debe proporcionar prueba cuando se le solicite. Los cazadores pueden encontrar más información sobre requisitos, exenciones o imprimir una tarjeta de reemplazo sin costo en línea. "Le recomiendo a todos los que salgan al campo a cazar, ya sea que estén exentos o no, que obtengan su Certificación de Educación para Cazadores," dijo Roel Cantú Jr., guardia de vida silvestre del condado de Hidalgo. "Muchos de los problemas de seguridad y infracciones con los que nos encontramos son temas mencionados en el curso que podrían haberse evitado fácilmente si el cazador hubiera recibido ese entrenamiento." Conozca su arma de fuego y manéjela de manera segura La práctica más segura para manejar armas de fuego de cualquier tipo es tratarlas como si estuvieran cargadas. Pongan atención a la boca de la escopeta, eviten apuntar a cualquier objetivo accidentalmente y siempre tengan el seguro puesto hasta que estén listos para disparar. También es importante que se aseguren de utilizar la munición correcta para la escopeta. La munición de tamaño incorrecto puede provocar accidentes y lesiones. "Los accidentes pueden ocurrir rápidamente y pueden resultar en resultados muy desafortunados," dijo Kevin Frazier, guardia de vida silvestre del condado de Frio. "He visto cosas tan simples como no darse cuenta de que su escopeta está cargada mientras empaca el vehículo o caerse mientras camina por el campo llevando un arma con el seguro desactivado, causando lesiones para otros o para los propios cazadores." Caza con una arma de fuego legal Una escopeta es la única arma de fuego legal para cazar aves migratorias. Tampoco debe ser más grande que el calibre 10 y, si corresponde, debe estar taponado. Al comprar una escopeta nueva, preste atención a lo que hay en la caja, advierten los guardias. Mientras los fabricantes venden escopetas con tapones, es posible que no esté instalado en el arma. "Debido a que nuestra misión es conservar los recursos de vida silvestre para las generaciones presentes y futuras, muchas de nuestras leyes y regulaciones se basan en el ’principio de persecución justa’," dijo Drew Spencer, guardia de vida silvestre del condado de Lubbock. "Un ejemplo de la caza de palomas es que la escopeta no puede ser capaz de contener más de tres cartuchos a la vez, incluido uno en la recámara." Conoce tu blanco y aquello que se encuentre frente y detrás del mismo Mantente dentro de tu carril de tiro para que no dispares a nadie más. No dispare hacia personas o casas y también conocer qué tan lejos puede viajar su disparo. Aunque no es obligatorio en propiedad privada, Frazier recomienda usar ropa naranja fluorescente si está cazando en grupo para obtener alta visibilidad. "Dado que muchas de nuestras propiedades en el área son rurales y no están cercadas, ocasionalmente veo que los cazadores se relajan con respecto a disparar sobre o a través de nuestros muchos caminos de tierra del condado," dijo Spencer. "Esas siguen siendo carreteras públicas y siguen siendo un problema de seguridad pública. “Queremos animar el sentido común al momento de disparar en ángulos y en direcciones.” No traspasar propiedad privada Los cazadores son responsables de conocer los límites de la propiedad y asegurarse de que tienen el consentimiento del propietario. Esto se aplica a la caza y recuperación de aves de las propiedades vecinas. Si los perdigones cruzan a otra propiedad, eso se considera allanamiento por proyectil, lo cual es una violación y muy inseguro. "Si te invitan a una cacería o reservas una en línea, haz tu tarea primero," dijo Frazier. "Me he encontrado con casos en los que los cazadores reservan una cacería en línea, creyendo que tienen el consentimiento del propietario para cazar una propiedad cuando, de hecho, era una estafa de la que ni el propietario ni el cazador estaban al tanto. Recomiendo investigar un poco para asegurarse de que las cosas sean legítimas." Siga las regulaciones estatales y federales, incluidos los límites diarios de bolsa y posesión: Tenga en cuenta en qué zona está cazando y cuáles son los límites diarios de bolsa y posesión. Los cazadores también deben mantener sus aves separadas e identificables de las aves de otros cazadores. Esto hará que las interacciones con los guardias en el campo sean más fluidas y rápidas, y es requerido por la ley federal. Los cazadores en la Zona Sur deben estar al tanto de las fechas para los días especiales de paloma de ala blanca, que se pueden encontrar en el Texas Outdoor Annual. Además, los cazadores son responsables de saber si están cazando en una zona cebada o no. La caza en un campo con cebo está prohibida por las leyes federales y estatales. "Una violación bastante común con la que nos encontramos es que los cazadores intentan cazar dos veces por día’," dijo Cameron Ramsey, guardia de vida silvestre del condado de Coleman. "Quince aves por día significan 15 aves por día. No 15 pájaros cada vez que sales al campo. Si llegas a tu límite por la mañana, no puedes volver a cazar hasta el día siguiente." Traiga a los niños Involucrar a los niños en la caza es vital para continuar con la herencia de caza de Texas. Los guardianes recomiendan protección para los ojos y oídos para niños y adultos. "Me encanta ver a la gente llevar a sus hijos a cazar," dijo Cody Buckaloo, guardia de vida silvestre del condado de Medina. "Queremos que las generaciones futuras se involucren y la mejor manera de hacerlo es haciendo que sea una experiencia segura y memorable para ellos y dando un buen ejemplo a través de prácticas de caza éticas y el cumplimiento de la seguridad." Tenga en cuenta el clima Es probable que las temperaturas elevadas continúen durante la primera parte de la temporada de paloma. Tener en mente las temperaturas, mantenerse hidratado y tomar las precauciones adecuadas es vital. Si te sientes mareado o comienzas a mostrar signos de agotamiento por calor, avísale a alguien y busca un lugar para refrescarte. También siempre debes asegurarte de que alguien conozca tus planes para la cacería, como dónde estarás, cuándo terminarás, etcétera. No te olvides de tus amigos de cuatro patas. Si está cazando con perros, asegúrese de llevar mucha agua para ellos y vigílelos de cerca para detectar signos de estrés por calor. Deja el licor en el campamento: El licor y las armas de fuego no se deben mezclar. El consumo de licor durante la caza puede provocar acciones descuidadas y posibles accidentes. Es mejor evitarlo. Al final del día, el mejor consejo es practicar la cortesía común. A los guardianes les gusta salir al campo, relacionarse con los cazadores y quieren que cada contacto sea positivo. Tener su licencia y otra documentación a mano, dejar cabezas o alas completamente emplumadas adjuntas para la identificación de aves y descargar su escopeta antes de entregarla para su inspección es una gran ayuda. "Siempre aprecio cuando todos en el grupo dejan de cazar mientras estoy haciendo una verificación de cumplimiento," dijo Calvin Atkinson, guardia de vida silvestre del condado de Cameron. "Puede dificultar las cosas e incluso inseguro si continúas cazando mientras un guardián está revisando la información de tu compañero de caza. Hacer una pausa para ordenar tus cosas hará que todo el proceso sea más rápido para que puedas volver a cazar y yo pueda salir a la carretera hacia el siguiente sitio." Muchos de los consejos anteriores se centran en las regulaciones y los problemas con los que los guardianes se encuentran comúnmente en el campo. Todas las regulaciones de caza para la temporada de caza de este año se pueden encontrar en la aplicación móvil Texas Outdoor Annual o en OutdoorAnnual.com. Estar al tanto de las regulaciones específicas para el condado en el que está cazando y la especie que está cazando probablemente aliviará muchos de los problemas anteriores.

