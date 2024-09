Les Sénateurs d’Ottawa s’associent à Calian en tant que commanditaire officiel des chandails pour les matchs à l’étranger

Calian, une entreprise dont le siège social est situé à Ottawa, aide le monde à communiquer, à innover, à apprendre et à mener une vie saine et sûre

OTTAWA, Ontario, 12 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Sénateurs d’Ottawa sont fiers d’annoncer qu’un partenariat a été conclu avec Calian Group Ltd. En vertu d’un pacte d’une durée de plusieurs années, le logo de Calian apparaîtra sur les chandails que les joueurs porteront lors des matchs à l’étranger. Il s’agira de la première fois, dans l’histoire des Sénateurs, que le logo d’un commanditaire apparaîtra sur les chandails portés à l’étranger.

Calian et les Sénateurs ont entretenu des liens étroits au fil des ans, étant situés à quelques pas l’un de l’autre dans l’Ouest d’Ottawa. En plus de cette proximité géographique, ils ont développé des projets d’affaires et des projets communautaires. À présent, ils développent aussi des partenariats.

«Nous sommes très heureux de faire équipe avec Calian, une entreprise canadienne qui a ses racines chez nous et qui sait comment tirer son épingle du jeu sur la scène internationale», dit le président et chef de la direction des Sénateurs, Cyril Leeder. «Grâce à cet accord historique, Calian emmène nos relations commerciales à un niveau supérieur. Calian démontre par le fait même son engagement envers notre équipe et son engagement continu envers notre communauté. Durant les trois prochaines années, nous nous encouragerons à nous surpasser, sur la glace comme à l’extérieur. Nous continuerons à soutenir les ambitions de croissance, d’excellence et de succès de chacun, sur la scène nationale et sur la scène internationale. Ensemble, nous serons plus forts.»

Calian et les Sénateurs ont en commun la philanthropie, l’intégrité et l’engagement envers la communauté, tant au niveau local que national. En travaillant de très près avec la Fondation communautaire des Sénateurs, un pilier communautaire qui soutient des centaines d’organismes de bienfaisance, ils amplifieront l’impact des efforts axés sur la communauté, accordant leur soutien à ceux qui en ont le plus besoin.

«Ce partenariat est plus qu’une simple commandite. C’est une alliance entre deux organisations qui partagent de nombreuses valeurs et des caractéristiques gagnantes comme la persévérance, la résilience et l’agilité», dit le chef de la direction de Calian, Kevin Ford. «Nous sommes tous deux très fiers de notre histoire à Ottawa. Grâce à notre commandite des chandails portés à l’étranger, nous pourrons porter ce partenariat bien au-delà des frontières de notre ville. Nous pourrons rejoindre les fiers partisans des Sénateurs, les employés et les clients de Calian partout au Canada et aux États-Unis. Quand ils sauteront sur la glace, nous sauterons sur la glace avec eux, peu importe où ils se trouveront.»

Calian et les Sénateurs d’Ottawa travaillent ensemble depuis plus de 10 ans. Calian fournit des services de technologie de l’information et des services de cybersécurité, tout en sécurisant les données et les réseaux et en leur permettant de bien fonctionner. Le nouveau partenariat créera de nouvelles opportunités d’élargir les cadres de cette relation, tout en trouvant de nouveaux moyens de collaborer.

Le logo de Calian sera visible sur les chandails des Sénateurs pour la première fois lors du match préparatoire du dimanche 22 septembre. Ce jour-là, les Sénateurs rendront visite aux Maple Leafs de Toronto.

À propos de Calian :

Nous faisons avancer le monde. Calian® aide les gens à communiquer, à innover, à apprendre et à mener une vie saine et sûre. Chaque jour, nos employés vivent nos valeurs d'engagement envers le client, d'intégrité, d'innovation, de respect et de travail d'équipe pour mettre au point des solutions fiables qui permettent de relever des défis complexes. C'est la confiance. Ingénierie. Entreprise stable et en pleine croissance depuis 40 ans, notre siège social se trouve à Ottawa et nos bureaux et projets couvrent les marchés nord-américains, européens et internationaux. Découvrez des solutions innovantes en matière de soins de santé, de communications, d'apprentissage et de cybersécurité.

Visitez le site Web de Calian : www.calian.com

Suivez Calian sur Instagram : www.instagram.com/caliangroupltd

Suivez Calian sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/calian

Joignez-vous à la communauté de Calian sur Facebook : www.facebook.com/CalianGroup

À propos des Sénateurs d’Ottawa

Une des sept équipes de la LNH à évoluer au Canada, les Sénateurs d’Ottawa ont effectué leur retour en 1992, après une absence de 58 ans. Ottawa a remporté la coupe Stanley à 11 reprises durant la première incarnation des Sénateurs, entre 1903 et 1934. Les Sénateurs de l’ère moderne ont remporté le championnat de la Division Nord-Est à quatre reprises. Ils ont aussi remporté le Trophée des présidents au terme de la saison 2002-03. Depuis 1992, les Sénateurs ont, de pair avec leur fondation, leurs anciens, leurs partenaires et leurs partisans, fourni plus de 100 millions $ pour des initiatives communautaires dans la région de la capitale nationale.

Visitez le site Web des Sénateurs : www.ottawasenators.com

Discutez avec les Sénateurs sur X (Twitter) : @Senators

Aimez les Sénateurs sur Facebook : www.facebook.com/ottawasenators

Suivez les Sénateurs sur Instagram: senators

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Ian Mendes, mendesi@ottawasenators.com

Shelley Maclean, shelley.maclean@calian.com or media@calian.com

