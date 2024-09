رؤيةٌ موحدة ، تأثير أكبر - تعاون بين جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق والجمعية المصرية لإدارة المرافق والتنظيم

الجمعيات المهنية الغير ربحية هي صوت القطاع ومصدر للمعرفة الموثوقة التي تساهم في التنمية الاقتصادية لحكومات المنطقة من خلال دراسة توجهات السوق وأفضل الممارسات لاستدامة المرافق” — الأستاذ جمال لوتاه – مؤسس ورئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 12, 2024 / EINPresswire.com / -- سعياً من جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق - ميفما نحو التعاون ودعم الجمعيات المحلية في المنطقة، وقعت ميفما اتفاقية مع الجمعية المصرية لإدارة المرافق والتنظيم - إيجيفما بهدف استكشاف فرص جديدة وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمبادرات التي تساعد على تطوير قطاع إدارة المرافق في المنطقة وتحديداً في جمهورية مصر العربية. تشمل هذه البرامج الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل التي يقدمها خبراء القطاع في المنطقة بهدف زيادة الوعي وتعزيز أدوات التواصل وتبادل الخبرات بين مختلف مستويات وفئات القطاع.ومن المتوقع أن تتيح الاتفاقية زيادة الإثراء المعرفي عبر تبادل التقارير والدراسات المتعلقة بأفضل الممارسات في إدارة المرافق، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمساهمة في وضع الحلول للتحديات التي تواجه القطاع من خلال إقامة واستضافة الفعاليات والدورات التدريبية وورش العمل، وكذلك توسيع نطاق المشاركة والتفاعل بين أعضاء الجمعيتين وتمكينهم من حضور الأنشطة المختلفة في دول المنطقة.وتؤكد اتفاقية التعاون سعي جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق نحو دفع عجلة تطوير الابتكار ومواكبة أحدث الاتجاهات في القطاع، وتمهيد الطريق لمزيد من التعاونات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الأكاديمي والمهني بما يساهم في جعل القطاع أكثر استدامة.من جهته أشار الأستاذ جمال لوتاه – مؤسس ورئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق : "ميفما حريصة على المضي قدماً نحو تطوير قطاع إدارة المرافق من خلال توسيع الشراكات الفاعلة عبر توقيع اتفاقيات التعاون مع مختلف الجمعيات المحلية في الدول العربية، ويُعدّ ذلك تكاملاً يؤسس ويعزز من التفاعل بين الجهات الحكومية والخاصة كون الجمعيات المهنية الغير ربحية هي صوت القطاع ومصدر للمعرفة الموثوقة التي تساهم في التنمية الاقتصادية لحكومات المنطقة من خلال دراسة توجهات السوق وأفضل الممارسات لاستدامة المرافق".من جهته أفاد المهندس أسامة عثمان – رئيس الجمعية المصرية لإدارة المرافق والتنظيم: "توفر الدورات التدريبية وورش العمل والأنشطة التعليمية المختلفة، يعدّ مبادرة وعامل تغيير مهم في قطاع إدارة المرافق المستجدّ نسبياً في المنطقة، ونحن ندرك تماماً أن الإمكانات والقدرات لدى العاملين في القطاع لا حدود لها، ومن هنا تأتي أهمية توسيع الشراكات الإقليمية والتي تمكننا من استكشاف المواهب والخبرات الوطنية وتبني أحدث التطورات والاتجاهات بالقطاع وكذلك استقطاب الاستثمارات في إدارة المرافق".يمثل هذا التعاون خطوة محورية تعزز من قدرات قطاع إدارة المرافق في المنطقة وتفتح أمامه أبواباً جديدة للنمو والتطوير مما يعزز من استدامته وفعاليته، كما تمتاز ميفما بكونها المنصة المثالية لتبادل المعرفة وتقديمها فئات مختلفة من العضوية ذات المزايا الفريدة والمتنوعة، والفرص التعليمية المتمثلة ببرامج التدريب المهني وشهادات الاعتماد، والتقارير والدراسات البحثية حول أحدث اتجاهات الصناعة، والفعاليات الإقليمية الواسعة لأعضائها و خبراء صناعة إدارة المرافق. بهذه الخطوة، تواصل ميفما دورها الريادي وتفتح آفاقاً جديدة لمستقبل أكثر إشراقًا وتكاملاً في قطاع إدارة المرافق بالمنطقة.ويمكن للراغبين في الانضمام لعضوية جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق – ميفما، زيارة الموقع الإلكتروني www.mefma.org

