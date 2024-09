Sciensus dehnt das gesamte Spektrum seiner Dienstleistungen in Europa fortlaufend aus

Tina Lupberger

ZUG, SWITZERLAND, September 12, 2024 / EINPresswire.com / -- Sciensus , ein Globales Unternehmen im Bereich der Life Scienses, das sich auf den Zugang zu spezifischen Medikamenten, auf die Behandlungsunterstützung im Home Care Bereich sowie auf Informationsangebote für Patientinnen und Patienten spezialisiert hat, gibt bekannt, dass es sein Dienstleistungsangebot auf die Schweiz ausweitet.Die Schweizer Niederlassung mit Sitz im Kanton Zug unter Leitung der Geschäftsführerin Tina Lupberger erweitert das europäische Angebot von Sciensus durch ein Angebot im Bereich „Patient Insights“. Dieses Angebot wird eine wertvolle Ergänzung bieten zu dem bereits gut etablierten Unterstützungsnetzwerk für Patientinnen und Patienten mit Langzeiterkrankungen, seltenen Krankheiten, und Krebs, um Patienten mehr Kontrolle über ihre Therapie zu geben und ihnen zu helfen, bessere Behandlungserfolge zu erzielen.Sciensus verfügt bereits über eine bedeutende Präsenz in Europa, mit Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz, die nun alle daran arbeiten, ihr digitales Angebot im Bereich der „Patient Insights“ international auszuweiten.Mehrere Millionen Patienten-Interaktionen werden alljährlich über innovative Patienten-Apps und digitale Plattformen erfasst, was Sciensus wesentliche Erkenntnisse zu den Erfahrungen von Patientinnen und Patienten mit bestimmten Medikamenten liefert und die Therapietreue entsprechend unterstützt. Auf der Grundlage dieser Interaktionen entwickelt und implementiert Sciensus fortschrittliche Patienteninterventionen und Unterstützungsprogramme. Diese liefern Erkenntnisse von unschätzbarem Wert und ermöglichen Ärztinnen und Ärzten sowie Pharmaunternehmen, den Patientinnen und Patienten bessere Unterstützung zu bieten und die Behandlungsergebnisse insgesamt zu verbessern.Tina Lupberger, die Geschäftsführerin von Sciensus Switzerland, sagt: „Ich freue mich auf die Arbeit mit unserem weltweiten Team, das die Entwicklung und Bereitstellung von „Digital PLUS“ Lösungen mit der so wichtigen menschlichen Komponente und den Zugang zu Medikamenten für unsere Patientinnen und Patienten in Europa und darüber hinaus vorantreiben wird. Mit meiner 30-jährigen Erfahrung in der Pharmabranche werden wir ein erstklassiges Team aufbauen, das uns dabei unterstützt, unsere Vision zu verwirklichen, jeder einzelnen Patientin und jedem einzelnen Patienten zu helfen, das Beste aus ihrer Therapie zu machen.“Richard Blyth sagt: „Tinas Erfahrungen aus Führungspositionen in renommierten pharmazeutischen Unternehmen in der Schweiz und auf internationaler Ebene sind von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, unsere Programme zur Initiative für die Kontaktaufnahme mit Patientinnen und Patienten und deren Einbindung voranzutreiben. Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit, um wertvolle Einblicke darin zu erhalten, wie Patientinnen und Patienten in der Praxis mit ihren Medikamenten umgehen, was Pharmaunternehmen und Gesundheitsdienstleistern ermöglicht, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen.“ENDEHinweise für die Redaktion:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Sciensus@teneo.comÜber Sciensus:Sciensus ist ein Unternehmen, das im Bereich der Life Sciences Lösungen für den Zugang, die Einbindung und die Information von Patientinnen und Patienten spezialisiert hat. Wir lernen jeden Tag von unseren Patientinnen und Patienten, und bringen diese Erkenntnisse ein, um – gemeinsam mit unseren Partnern des öffentlichen Gesundheitswesens, Pharmaunternehmen und privaten Anbietern – die besten Ansätze für optimierte Behandlungserfolge zu entwickeln.Ob es sich nun um seltene und vereinzelt auftretende Erkrankungen, Krebs oder andere lebensverändernde Erkrankungen handelt: Wir bieten maßgeschneiderte Komplettlösungen, die auf umfangreichen Erkenntnissen und Erfahrungen in unseren Schlüsselmärkten beruhen, um eine Verbindung zwischen Pharmaunternehmen, Versicherern und Fachleute des Gesundheitswesens mit Patientinnen und Patienten zu schaffen.Auch wenn sich Medizin hauptsächlich um Wissenschaft dreht, haben uns diese 70 Millionen Patientenkontakte im Vereinigten Königreich und Europa gelehrt, dass es in der Wissenschaft vor allem um den Menschen gehen muss.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.