AUGUST MÆNGDER: GOD HØJ-SÆSONSMÅNED FOR PASSAGERER

INVESTOR NEWS nr. 67 - 12. september 2024

Færge – fragt: De samlede mængder i august 2024 var 7,4% højere end i 2023 og 4,4% højere justeret for tilgangen af ruter på Gibraltarstrædet og lukningen af Calais-Tilbury-ruten.



Nordsømængderne var højere end i 2023 med et blandet aktivitetsniveau på tværs af rutenetværket. Middelhavsmængderne var i august højere end i 2023 drevet af flere mængder på alle ruter.

På Den Engelske Kanal var mængderne i august fortsat højere end i 2023 og Østersø-mængderne fortsatte ligeledes med at stige.

I de sidste 12 måneder, 2024-23, steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 5,0% til 40,5 mio. fra 38,6 mio. i 2023-22. Stigningen var 2,6% justeret for tilgangen af ruter på Gibraltarstrædet og Calais-Tilbury-lukningen.

Færge – passager: Antallet af passagerer i august 2024 var 68,7% højere end i 2023 og 9,1% højere justeret for tilgangen af ruter på Gibraltarstrædet. Den justerede stigning var drevet af Den Engelske Kanal. Antallet af biler steg 55,1% og var 9,7% højere justeret for Gibraltarstrædet.

I de sidste tolv måneder, 2024-2023, steg det samlede antal passagerer 41,3% til 6,2 mio. sammenlignet med 4,4 mio. for 2023-22. Stigningen var 7,6% justeret for Gibraltarstrædet.





DFDS færgemængder August Sidste tolv måneder Fragt 2022 2023 2024 Ændr. 2022 2023 2024 Ændr. Lanemeter, '000 3.120 2.967 3.185 7,4% 43.419 38.585 40.527 5,0% Passager 2022 2023 2024 Ændr. 2022 2023 2024 Ændr. Passagerer, '000 694 715 1.207 68,7% 2.987 4.422 6.249 41,3%





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for september 2024 forventes offentliggjort 11. oktober 2024 omkring kl. 10.00.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 28 mia. og 14.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





