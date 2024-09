Jornada Gratuita Sobre Migraña y Cefalea Tendrá Lugar este Sábado 14

Jornada Medico Paciente Cefaleas y Migrañas AMyCA 2024

El sábado 14 de septiembre se llevará a cabo una jornada gratuita sobre migraña y cefalea, transmitida online vía Zoom para toda Latinoamérica. Todos invitados!

CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES, ARGENTINA, September 12, 2024 / EINPresswire.com / -- El día 12 de septiembre se conmemora en todo el mundo el día Internacional de Acción contra la Migraña. En este marco, este sábado 14 se realizará en Buenos Aires la primera Jornada Médico-Paciente dedicada enteramente a la Cefalea y otros dolores de cabeza. Se realizará con modalidad híbrida: presencial en la sede de la Sociedad Neurológica Argentina y virtual para toda Latinoamérica, a través de transmisión por la plataforma Zoom. La organización está a cargo de AMyCA (Asociación de Migraña y Cefalea de Argentina), y será con asistencia gratuita, abierta a toda la comunidad.Las charlas estarán a cargo de pacientes de migraña, a diferencia de las tradicionales jornadas de este estilo, en las que son los médicos quienes explican la enfermedad. “Queremos ayudar a cambiar el paradigma: quienes más saben de migraña son los pacientes porque son quienes lo sufren en su cuerpo y conocen más que nadie el impacto que tiene la migraña en una vida”, comenta la Dra. Fiorella Martín Bertuzzi, neuróloga especialista en cefalea y actual presidenta de AMyCA. “Los médicos estaremos para escuchar y también habrá mesa de expertos donde podrán hacer sus preguntas. Sentirnos acompañados y compartir experiencias es la apuesta principal de AMyCA, sabemos que eso sana y tiene mucho poder”, continúa Fiorella.El encuentro se llevará a cabo en la sede de la Sociedad Neurológica Argentina, ubicada en el barrio de Palermo de la Capital Federal, calle Thames 2127. Comienza a las 15.30h y hay actividades previstas hasta las 20.00h, incluyendo charlas, mesa de preguntas y merienda. Se puede participar de forma presencial o virtual, a través de un link de Zoom que será enviado por mail el día del evento a todos los participantes que se hayan inscripto.Está dirigido tanto a profesionales de la salud como a pacientes y público general que buscan entender mejor su condición y las múltiples facetas del camino al diagnóstico y tratamiento. Se destaca que el evento contará con un espacio de entretenimiento para los infantes.“Venimos trabajando hace mucho tiempo en construir puentes entre las necesidades, enfocándonos en el acceso, los derechos y la importancia del reconocimiento de la migraña como una condición seria y válida. Este evento se centra en eso y es una oportunidad única para profundizar nuestro diálogo” comparte María Agustina Hildt, secretaria de AMyCA.Para inscribirse, se debe visitar el sitio web de la Asociación a través de este enlace: https://shorturl.at/JwAD5 , donde hay más información sobre las temáticas, horarios y demás detalles.“Desde la asociación estamos muy contentos con poder realizar esta jornada. AMyCA es un espacio que hemos creado con mucho esfuerzo y confiando en nuestro sueño de unirnos para difundir y ayudarnos entre migrañosos. ¡Los esperamos a todos el sábado!”, concluye la doctora Lucía Noemí Balbastro, Tesorera de AMyCA y una de las principales impulsoras del movimiento.JORNADA MÉDICO-PACIENTE SOBRE CEFALEAS- Cuándo: Sábado 14 de septiembre de 2024, 15:30 a 20.00h.- Modalidad: Presencial y virtual.- Costo: Gratuito.- Dirección física: Thames 2127, Sociedad Neurológica Argentina- Inscripción (presencial o virtual): https://shorturl.at/JwAD5 - Link para donaciones: amyca.ar/donaciones- Más información: instagram.com/amycaargentinaCronograma:15:30 - 16:00 | Inscripción y acreditaciones16:00 - 16:15 | Presentación e introducción16:15 - 16:35 | Desnormalizar el dolor: una vida con migrañas - Patricia Cárcamo Álvarez16:35 - 16:55 | Más allá de la alimentación: migraña y salud mental - Victoria Tami16:55 - 17:15 | Terapias complementarias: enfoque integral en migraña vestibular - Ana Abba17:15 - 17:45 | Mesa de preguntas17:45 - 18:10 | Merienda18:10 - 18:30 | Migraña invisible: luchando por reconocimiento y respeto - Sabrina Garcilazo18:30 - 18:50 | Derecho y migraña: acceso a la medicación y reconocimiento legal - Analía Schiavi18:50 - 19:10 | El costo de vivir con migraña: entre la discapacidad y los tratamientos inaccesibles - Mariana Noel Gutiérrez19:10 - 19:40 | Mesa de preguntas19:40 - 20:00 | CierreSobre Migraña y CefaleaLa Cefalea, por definición, refiere a cualquier tipo de dolor de cabeza. La migraña, por su parte, es un tipo específico de dolores de cabeza, que viene de una predisposición genética a la inflamación de las meninges (es decir, el tejido que recubre al cerebro) y tiene síntomas específicos. Su diagnóstico debe ser realizado siempre por especialistas, ya que existen más de 300 tipos de migrañas y la forma de abordarlas es distinta según el caso. En este enlace se pueden encontrar recomendaciones generales para tratamiento de migraña Sobre AMyCALa Asociación Migraña y Cefaleas de Argentina (AMyCA) es una Asociación Civil Sin Fines de Lucro, cuyo propósito es educar y ayudar a todos los protagonistas que se involucran en el sufrimiento, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con dolor de cabeza y migraña. Es una asociación que reúne tanto a profesionales como personas que sufren estas condiciones y que su objetivo principal es la educación y la difusión. Las personas interesadas pueden unirse a la red de AMyCA desde su sitio web amyca.ar, uniéndose al grupo de contención en Whatsapp (ver web de AMyCA) y también realizando donaciones únicas o mensuales desde amyca.ar/donaciones.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.