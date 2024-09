AI Utbildningscentrum lanseras för att möta Sveriges växande AI-kompetensbehov

AI Utbildningscentrum (AIUC)

Ampliro lanserar AI Utbildningscentrum för att möta Sveriges behov av AI-kompetens med kurser för individer, företag, myndigheter och utbildningsinstitutioner.

AI Utbildningscentrum hjälper individer och organisationer att utveckla nödvändig AI-kompetens för att möta morgondagens utmaningar och möjligheter.” — Andreas Olsson, VD, Ampliro

STOCKHOLM, SWEDEN, September 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- I takt med att artificiell intelligens (AI) snabbt förändrar arbetsmarknaden och samhället, behövs nya initiativ för att möta det växande behovet av AI-kompetens. Ampliro lanserar därför AI Utbildningscentrum (AIUC) – med målet att ge individer och organisationer de verktyg och kunskaper som krävs för att framgångsrikt hantera en AI-driven framtid.

Enligt data från LinkedIn förväntas minst 65% av alla jobbfärdigheter förändras fram till år 2030 på grund av AI:s snabba utveckling. Det här speglar hur arbetsuppgifter förändras och skapar nya krav på omskolning och kompetens. Samtidigt har jobbannonser som specifikt nämner AI eller generativ AI fördubblats under de senaste två åren, vilket visar på en snabbt ökande efterfrågan på AI-relaterad kompetens.

Beslutet från Skolverket att tidigarelägga införandet av AI-undervisning på gymnasieskolor redan hösten 2024 understryker den akuta efterfrågan på AI-kompetens. AIUC står redo att möta detta behov genom att erbjuda både grundläggande och avancerade kurser för olika målgrupper, inklusive nybörjare, yrkesverksamma, ledare, lärare och utbildningsledare.

“Vår vision med AIUC är att stödja utvecklingen av en arbetskraft som är väl rustad för framtidens utmaningar,” säger Andreas Olsson, VD för Ampliro. “Genom att göra AI-kunskap tillgänglig och relevant för alla, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenhet, vill vi bidra till ett mer inkluderande och framåtblickande samhälle.”

AIUC:s kurser är anpassade för att möta behoven hos företag, myndigheter, organisationer och utbildningsinstitutioner. Genom att arbeta nära dessa aktörer kan vi utveckla kurser som ger deltagarna verktygen de behöver för att omsätta kunskap i praktiken och skapa verklig förändring.

För att möta dessa behov erbjuder AIUC ett brett utbud av kurser, från grundläggande kunskaper till avancerade strategier. Här är ett urval av våra kurser:

+ AI för arbetssökande: Förbättra dina chanser att hitta jobb med AI. Lär dig att optimera ditt CV, anpassa personliga brev och förbereda dig för intervjuer med AI-verktyg. Få även insikt i hur du kan anpassa din ansökan för ATS (Applicant Tracking Systems).

+ AI på lätt svenska: Lär dig grunderna i AI på ett enkelt och tillgängligt språk. Denna kurs passar dig som vill lära dig på lätt svenska och förstå AI:s potential.

+ AI för nybörjare: En introduktionskurs som ger dig de grundläggande kunskaperna om AI och visar hur det kan användas i din vardag och arbetsliv.

+ AI i utbildning: En kurs för utbildare som vill använda AI för att förbättra undervisningen. Utöver att effektivisera bedömningar och skapa anpassade utbildningsmaterial, lär sig lärare och utbildningsledare även att upptäcka AI-skrivet innehåll.

+ AI på arbetsplatsen: Öka din produktivitet och effektivitet på jobbet med AI. Denna kurs visar hur AI kan tillämpas i arbetsmiljön för att förbättra processer och resultat.

+ AI för ledare: En kurs som ger dig strategiska verktyg för att leda i en AI-driven värld. Lär dig hur AI kan förbättra beslutsfattande, driva innovation och optimera din organisation.

AIUC:s metodik bygger på att varje kurs anpassas efter kundens specifika behov och mål, för att säkerställa att kursinnehållet är både aktuellt och praktiskt tillämpbart. Dessutom erbjuder AIUC möjlighet till långsiktigt stöd för de kunder som önskar fortsätta utveckla och implementera de kunskaper och verktyg de har lärt sig.

Kontaktuppgifter:

Andreas Olsson

VD, Ampliro

E-post: press@aiuc.se

Telefon: +46 8 555 162 00

Om AI Utbildningscentrum (AIUC):

AI Utbildningscentrum (AIUC) gör artificiell intelligens tillgänglig för alla. Vårt mål är att erbjuda kurser som ger individer och organisationer de färdigheter och insikter de behöver i en snabbt föränderlig, AI-driven värld. Genom våra kurser hjälper vi både nybörjare och yrkesverksamma att förstå, tillämpa och dra nytta av AI-teknologier. Vårt engagemang för tillgänglighet och kvalitet återspeglas i allt vi gör, från kursinnehåll till support. Med ett starkt fokus på etik, kvalitet och innovation strävar vi efter att vara en ledande aktör inom AI-utbildning. Läs mer på www.aiuc.se

Om Ampliro:

Ampliro är ett konsultföretag som är specialiserat på AI-strategi och utbildning. Vi hjälper företag, myndigheter och organisationer att anpassa sig till tekniska förändringar och dra nytta av AI. Genom att kombinera strategisk rådgivning med teknisk expertis hjälper vi våra kunder att förbättra sina verksamheter och utnyttja AI:s möjligheter. Ampliro arbetar för att främja innovation, effektivitet och hållbarhet genom AI. Läs mer på www.ampliro.se

