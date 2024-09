Yogo révolutionne le marché du lait caillé avec des saveurs délicieuses et des bienfaits nutritionnels en RDC

Yogo - Lait Caille

KINSHASA, KINSHASA, CONGO-KINSHASA, September 11, 2024 / EINPresswire.com / -- Yogo , une marque phare sous l’enseigne Swissta, est ravie d’annoncer l’élargissement de sa gamme de produits avec cinq nouvelles saveurs de yaourt à boire : Fraise, Ananas, Nature, Banane et Pina Colada. Inspiré du lait caillé traditionnel, ce yaourt à boire allie parfaitement saveur, fraîcheur et nutrition pour offrir une expérience unique aux consommateurs congolais.Le yaourt à boire, ou lait caillé comme il est souvent appelé dans la région, est profondément ancré dans la culture alimentaire locale. Yogo, avec sa formule enrichie en vitamines et minéraux, répond à la demande croissante pour des produits à la fois sains et savoureux, tout en restant fidèle à la tradition du lait caillé. L'objectif de Yogo est de proposer une alternative plus pratique et nutritive aux collations et boissons classiques en RDC.Cinq saveurs exquises pour plaire à tous les goûtsYogo offre désormais une gamme de saveurs conçues pour satisfaire toutes les préférences gustatives. Que vous soyez amateur de goûts sucrés, acidulés ou classiques, Yogo a la saveur qu’il vous faut :1. Fraise : Avec le goût naturel des fraises fraîches, cette saveur est parfaite pour les amateurs de fruits rouges à la recherche d’une boisson rafraîchissante et légèrement sucrée.2. Ananas : Inspirée de la douceur tropicale, la saveur Ananas apporte une touche exotique qui transporte les consommateurs vers les plages ensoleillées à chaque gorgée.3. Nature : Pour ceux qui préfèrent la simplicité, Yogo Nature met en avant le goût pur et riche du lait frais, sans artifices, parfait pour une consommation à tout moment de la journée.4. Banane : Doux et crémeux, Yogo Banane est une boisson réconfortante qui plaira aussi bien aux enfants qu'aux adultes en quête d’une gourmandise naturelle.5. Pina Colada : Cette saveur tropicale combine le meilleur de l’ananas et de la noix de coco pour offrir un goût unique et exotique. Idéale pour une pause gourmande sans culpabilité.Des bienfaits nutritionnels à chaque gorgéeEn plus de ses délicieuses saveurs, Yogo est conçu pour fournir des bienfaits nutritionnels essentiels. Chaque bouteille est enrichie de vitamines et minéraux qui contribuent à une alimentation équilibrée :Vitamine A : Soutient la santé oculaire et renforce le système immunitaire.Vitamine D: Indispensable à l’absorption du calcium et à la solidité des os.Vitamines B6 et B12 : Favorisent la production d’énergie et la santé cérébrale.Calcium : Un minéral clé pour la santé des os et des dents.Zinc : Essentiel pour soutenir le système immunitaire et favoriser la cicatrisation.Ce mélange de nutriments fait de Yogo bien plus qu’un simple yaourt à boire. C’est un allié santé pour toutes les générations, que vous recherchiez un petit-déjeuner rapide, une collation énergisante ou une boisson après le sport.La qualité au cœur de YogoYogo est engagé à offrir des produits de qualité supérieure, fabriqués à partir de lait frais localement sourcé, en soutenant les agriculteurs congolais. Grâce à des processus de fabrication rigoureux et un contrôle de qualité strict, chaque bouteille de Yogo garantit une fraîcheur et une saveur inégalées. Les produits sont développés dans le respect des normes de sécurité alimentaire les plus élevées, assurant ainsi aux consommateurs une expérience de consommation sans compromis.Disponibilité et expansionLes produits Yogo sont disponibles dans les principales chaînes de supermarchés, épiceries et marchés locaux à travers la République Démocratique du Congo, y compris à Kinshasa. La marque prévoit de continuer à étendre sa présence pour permettre à davantage de consommateurs d'accéder facilement à leurs saveurs préférées de Yogo.À propos de YogoYogo est une marque sous Swissta, une entreprise fondée en 2005 et établie à Kinshasa, en RDC. Swissta est reconnue pour son engagement envers l’innovation et la qualité dans l’industrie alimentaire et des boissons. Avec sa gamme de yaourts à boire, Yogo se positionne comme un acteur majeur du marché en proposant des produits sains, savoureux et pratiques pour tous les consommateurs.

