韓國虛擬實境醫療教育公司 VRAD 進軍亞洲市場

HANAM-SI, South Korea, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- VRAD是致力於開發虛擬實境醫療教育相關軟體的專業公司。近日全新推出醫療教育模擬訓練軟體裝置系列產品,同時也正式進軍亞洲市場。目前,VRAD正積極向泰國、印度、臺灣,以及新加坡等主要亞洲國家介紹公司的核心醫療教育模擬訓練軟體裝置產品,並且拓展銷售市場。

此次全新推出包括「核心護理技術模擬訓練軟體裝置」、「口腔全景X光影像模擬訓練軟體裝置」、「嚴重創傷護理技術模擬訓練軟體裝置」、「人工呼吸器管理模擬訓練軟體裝置」、「阿普伽新生兒評分(Apgar Score)模擬訓練軟體裝置」的產品,而且皆設計成能夠完整呈現當專業醫療人員實際執行護理時的環境,讓受訓者們可以處於具有真實感的相同狀況下,接受有效的教育訓練。

特別是VRAD計劃將於9月11日,在新加坡所舉行的亞洲醫療器材展(MEDICAL FAIR ASIA,MFA),向國際介紹全新推出的產品,而且經過本次展會後,於亞洲醫療市場上,VRAD革新性醫療教育解決方案也勢必將受到高度的關注。

VRAD相關人員表示:「進軍亞洲市場是VRAD拓展全球市場重要的一步。特別是在新加坡所舉行的亞洲醫療器材展(MFA),向國際介紹產品,對於鞏固VRAD在亞洲醫療教育方面的地位,將能夠發揮極大的效用。」

長久以來,VRAD已提供虛擬實境醫療教育模擬訓練軟體裝置給韓國80多所醫療及教育機構,由此足以證明公司本身所具備的卓越技術,以及產品本身所具有的教育效果。而於進軍亞洲市場後,預計將會有更多的醫療機構能夠活用VRAD革新性醫療教育解決方案。

在這次新加坡所舉行的亞洲醫療器材展(MEDICAL FAIR ASIA,MFA),於VRAD的展位可以親身體驗各種醫療模擬訓練軟體裝置的產品,而且現場的VRAD相關人員也將提供關於產品的詳細說明,以及示範操作。VRAD革新性醫療教育解決方案的目的在於培養及強化醫療人員的技術能力,讓受訓者可以即時接受專業訓練,而且於具有真實感的虛擬環境中,完整了解及學習處理各種醫療狀況,並且為能夠以熟練的技術,於現實環境中,妥善處理真實的醫療狀況,做好準備。

Website: https://vrad.one/

此公告隨附的照片可在以下網址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b24b253-e9a6-4b8f-88e3-9c7770d4a3e6

Media Contact: VRAD in Gyeonggi-Do, South Korea Media Inquiries Contact wsheo@vrad.one Phone: +82 2-869-4789 Email: info@vrad.one

