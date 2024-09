Pacific General, Playa Bowls의 성공적인 매각 발표

뉴욕, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 투자 회사 Pacific General은 미국 최대의 Superfruit Bowl 프랜차이즈 Playa Bowls의 지분을 Sycamore Partners에 매각했다고 발표했다. Pacific General은 뉴욕에 본사를 둔 투자 회사로, 크로스보더 가치 창출 (Value Creation)을 주 전략으로 소비재 및 산업재 중심의 프라이빗 에쿼티 투자를 집행하고 있다.



2014년 설립된 Playa Bowls는 미국 내 최대 규모의 Superfruit Bowl 브랜드로, 미국 22개 주에서 250개 이상의 매장을 운영하고 있다. Playa Bowls는 건강한 라이프스타일을 대표하는 프랜차이즈 선도 업체로서 다양한 종류의 Superfruit Bowl과 스무디 및 주스를 판매하고 있다. 동 브랜드는 서핑 테마의 활기차고 차별화된 브랜드 컨셉 및 고품질의 프리미엄 메뉴를 바탕으로 미 전역에서 빠른 성장과 인기를 누리고 있다.

Pacific General은 2020년 12월부터 Playa Bowls의 공동 창업자 Robert Giuliani 및 Abby Taylor와 파트너십 관계를 구축하며 사업의 성장 전략을 논의하였고, 깊은 신뢰 관계를 기반으로 2021년 7월 뉴욕 소재 사모펀드 Tamarix Equity Partners (“Tamarix”)와 공동으로 Playa Bowls의 경영권을 인수하였다. Pacific General과 Tamarix의 인수 이후 약 3년간 Playa Bowls는 전국적으로 150개 이상의 프랜차이즈 매장을 추가하며 높은 성장을 달성했다. 인수 이전 100여 개의 프랜차이즈 매장을 달성하는 데 약 6년이 소요된 것 대비 크게 앞당겨진 수치다.

Pacific General과 Tamarix의 가치 창출 전략 및 적극적인 실행이 이러한 성장세를 달성하는 데에 결정적인 역할을 했다. 인수된 이후 Playa Bowls는 업계 전문 경영인들을 영입하여 핵심 경영진을 보강하였고, 브랜드의 고속 성장을 지원할 수 있도록 내부 인프라를 전문화 및 체계화했다. 오늘날 Playa Bowls는 충성도 높은 고객 기반, 뚜렷한 브랜드 정체성, 견조한 프랜차이즈 파이프라인을 두루 갖춘 미국 내 카테고리 리더로 성장했다.

"Pacific General과 Tamarix와의 파트너십은 Playa Bowls의 성장에 핵심적인 역할을 했습니다. Pacific General과 Tamarix의 적극적인 지원 및 전문성에 힘입어 이 여정을 성공적으로 헤쳐나갈 수 있었습니다. Playa Bowls의 성장이 무척 자랑스러우며 향후 Playa의 새로운 챕터에 대해서도 무척 기대하는 바입니다." 라고 Playa Bowls의 창업자 Robert Giuliani 가 언급했다.

"Playa Bowls는 훌륭한 경영진과 기업 시스템을 갖춘 전국적인 브랜드로 성장했습니다. Pacific General의 투자 기간 동안 이러한 성장을 달성할 수 있었던 데에 큰 자부심을 느끼고 있으며, 향후 Sycamore의 리더십 하에 Playa Bowls가 미국 및 해외에서 성장을 더해나가는 모습을 지켜보기를 기대합니다."라고 Pacific General의 윤아람 대표가 말했다.

"Playa Bowls는 QSR/프랜차이즈 부문 Pacific General 투자 전략 실행의 모범적인 사례입니다. 차별화된 브랜드 및 우수한 Unit Economics를 가진 카테고리 리더를 발굴하고, 파트너십 철학을 바탕으로 성장에 필수적인 지원을 제공하여 회사가 성장 잠재력을 충분히 발휘할 수 있었습니다. Playa가 지금까지 이룬 성공을 매우 자랑스럽게 생각하며, 회사의 지속적인 성장을 앞으로도 기대합니다."라고 Pacific General의 이다정 전무가 말했다.

본 건 관련 North Point가 거래 자문사로, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 및 Ice Miller LLP가 법률 자문사으로 참여했다.

About Pacific General

Pacific General은 뉴욕 소재의 글로벌 투자 회사로 사모펀드 및 대체투자 부문으로 구성되어 있다. 투자 건의 발굴, 구조화, 집행과 더불어 크로스보더 전문 지식과 네트워크를 활용하여 투자 수익을 창출하는 것을 주요 전략으로 삼고 있다. 현재 뉴욕 본사와 함께 서울(한국), 리야드(사우디아라비아)에 사무소를 운영하고 있다.

About Tamarix Equity Partners

Tamarix는 뉴욕에 본사를 둔 사모펀드 회사로 1993년에 설립되었다. 가족 또는 창업자 소유 기업 투자에 특화되어 있으며 설립 이래 총 $1 billion 이상의 투자를 집행하였다. Tamarix Equity Partners는 경영진과의 협력 하에 회사의 경험, 자본 및 네트워크를 활용한 성장 전략을 바탕으로 업계 선도의 회사를 구축하는 것을 주요 전략으로 삼고 있다.

