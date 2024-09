Alerta Al Consumidor: Actúa Rápidamente Contra Las Estafas De Entradas

Viernes 30 de agosto de 2024 A todos nos gusta ir a espectáculos en vivo para ver a nuestros artistas o equipos deportivos favoritos, pero desafortunadamente los estafadores se aprovechan de nuestra emoción. Un habitante de Carolina del Norte le robaron $1,200 después de pensar que estaba comprando entradas para un concierto de Taylor Swift. Las redes sociales ofrecen a los malos actores nuevas formas de engañar a la gente. A veces los estafadores falsifican o piratean la cuenta de una persona real, que no está involucrada. Ellos usan la cuenta de la persona real en las redes sociales para aparecer legítimos y confiables e intentan venderle entradas, y la gente caen en la trampa porque conoce a la persona o tiene conexiones compartidas con ella. También hay las publicaciones de estafas tradicionales en la Red, incluyendo en grupos de venta de entradas en línea. Si usted está intentando conseguir entradas para un evento, asegurarte de tomar las siguientes precauciones para evitar estafas en la venta de entradas. Compre las entradas a través de sitios de venta de entradas de buena reputación y compruebe la URL en el navegador web buscando un icono de candado y asegurándole de que comience con “https:/”.

Busque y lea atentamente la política de reembolso. Los vendedores de confianza deberían mostrar esta información claramente, y deberían poder responder a cualquier pregunta que usted tiene sobre sus entradas.

Investigue para asegurarte que el precio de las entradas que quiere comprar es comparable a los precios de otros sitios. Si el precio parece ser demasiado bueno, probablemente lo sea.

Utilice una tarjeta de crédito para comprar las entradas para poder disputar el cargo si hay algún problema.

Si las entradas se revenden en persona, recuerde que la ley estatal prohíbe cobrar más de $3 por encima del valor nominal de la entrada.

Si decide comprar una entrada de segunda mano a alguien en las redes sociales, asegúrate de enviar su dinero a través de un canal seguro y de que los nombres del vendedor y del perfil social coincidan. No sea victima de la era de las estafas. Si cree que usted o alguien que conoce ha sido víctima de una estafa, presente una queja ante nuestra oficina de la División de Protección al Consumidor a https://ncdoj.gov/file-a-complaint/queja-del-consumidor/ o por teléfono al 919-716-0058.

