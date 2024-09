BFM et eCurrency continuent les préparatifs en vue du lancement potentiel de la phase pilote de l'e-Ariary

BFM, la banque centrale de Madagascar et eCurrency continuent les préparatifs en vue du lancement potentiel de la phase pilote de l'e-Ariary

Nous sommes honorés de fournir nos services au projet e-Ariary de BFM. Madagascar adopte une approche méthodique et pratique pour explorer la mise en œuvre d’une véritable CBDC...” — Jonathan Dharmapalan, CEO

CALIFORNIA, CA, UNITED STATES, September 11, 2024 / EINPresswire.com / -- eCurrency a annoncé avoir été sélectionnée par Banky Foiben’i Madagasikara ( BFM ), la banque centrale de Madagascar, pour fournir des services de conseil pour le projet de monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) e-Ariary.BFM et eCurrency collaborent pour démarrer les préparatifs et établir les conditions de mise en œuvre du projet e-Ariary. eCurrency a travaillé en étroite collaboration avec les banques centrales, les intermédiaires et les organisations internationales pour les implémentations de CBDC, préparer l'environnement et déterminer les meilleurs choix de conception pour assurer une mise en œuvre durable.« Nous sommes honorés de fournir nos services au projet e-Ariary de Banky Foiben’i Madagasikara », a déclaré le PDG d’eCurrency, Jonathan Dharmapalan. « Madagascar adopte une approche méthodique et pratique pour explorer la mise en œuvre d’une véritable CBDC en tant qu’instrument numérique sécurisé émis comme monnaie légale. »BFM prévoit de passer à la phase pilote du projet e-Ariary, une fois la préparation terminée avec succès.***A propos d'eCurrencyeCurrency est le premier fournisseur mondial de systèmes de sécurité de monnaie numérique pour les banques centrales. Grâce à la technologie de cryptographie numérique symétrique de la monnaie centrale ( DSC3 ), eCurrency permet aux banques centrales d'émettre de manière sûre et efficace de la monnaie fiduciaire numérique en tant qu'instrument au porteur numérique pouvant fonctionner aux côtés des billets et des pièces. En permettant des transactions numériques plus sûres et plus efficaces, la solution eCurrency soutient les vastes opportunités économiques offertes par le passage mondial aux paiements numériques, notamment l'efficacité accrue des transactions, l'inclusion financière et la croissance économique.A propos de Banky Foiben’i MadagasikaraBanky Foiben’i Madagasikara (BFM), est un établissement public doté de la personnalité morale et qui bénéficie d’une autonomie financière et opérationnelle dans l’exercice de sa mission. Le premier objectif de BFM est d’assurer la stabilité interne et externe de la monnaie.

