Alerta Al Consumidor: Evite Las Cuentas Que Se Hacen Pasar Por El Comisionado de Agricultura

Viernes 6 de septiembre de 2024 Desafortunadamente, nuestra oficina ha sido notificado de que los estafadores se hacen pasar por el Comisionado de Agricultura de Carolina del Norte, Steve Troxler, en las redes sociales y en servicios de pago directos como Venmo. Los estafadores impostores se hacen pasar por alguien en una posición de autoridad para tomar su dinero ganado con esfuerzo o su información personal. El Comisionado Troxler y los otros funcionarios del gobierno nunca se comunicarán con usted para amenazarlo, solicitarle o exigirle dinero o su información personal, o amenazarlo con arrestarlo, especialmente no a través de las redes sociales. Tenga en cuenta estos consejos en mente para evitar los estafadores de impostores: No responda. Si usted recibe una solicitud de mensaje en las redes sociales de alguien que dice ser un funcionario del gobierno, no responda. En cambio, póngase en contacto con el verdadero funcionario del gobierno o su organización visitando su sitio web oficial que termina en .gov u .org.

Vuelva a comprobarlo. Si usted recibe un correo electrónico sospechoso, vuelva a leer el mensaje para detectar indicios de estafa, como líneas de asunto vagas, errores gramaticales, y demandas de alta presión. Compruebe que la dirección de correo electrónico del remitente coincida con la dirección oficial de esa agencia que se encuentre en su sitio web. Si notas alguno de esos indicios, elimina el correo electrónico.

No envíe dinero ni divulgue información personal a desconocidos —incluso si dicen que representan al gobierno. Si no está seguro que si alguien es un funcionario del gobierno legítimo, cuelgue y póngase en contacto directamente con la agencia gubernamental utilizando el numero listado en su sitio de web.

Verifique con alguien de confianza. Si la persona con quien estás hablando hace exigencias o amenazas, no se involucre ni actúe por miedo. Llame a alguien de confianza para que lo ayude a abordar la situación o llame a nuestra oficina al 1-877-5-NO-SCAM.

Recuerda, si le piden que pague con una tarjeta de regalo, siempre es una estafa. Si cree que usted o alguien que conoce ha sido víctima de una estafa de un impostor o alguien que se hace pasar por un funcionario del gobierno, por favor denúncielo a nuestra División de Protección al Consumidor al 1-877-5-NO-SCAM.

