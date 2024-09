Nuova stagione concertistica della Camera Musicale Romana

Dal 29 settembre la nuova presentazione della stagioneconcertistica romana presso il Bioparco di Roma

ROMA, ITALY, September 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Torna a settembre la consueta e tanto attesa stagione concertisitca della Camera Musicale Romana , in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project. dal 29 settembre riprendono a Roma gli appuntamenti della Camera Musicale Romana, che dal 2021 ha trasformato la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma, dalla grande vetrata affacciata sul verde, in un giardino d’inverno ormai caro al pubblico romano.La prima parte di Stagione sarà densa di appuntamenti di musica e teatro.Ad aprire la Stagione 2024 – 2025 sarà un duo di recente formazione, ma affiatatissimo, formatosi dall’incontro artistico tra la cantante e chitarrista Gio Marinuzzi, “pioniera” della musica brasiliana in Italia, e il fisarmonicista Stefano Indino, uno dei migliori e più completi fisarmonicisti del nostro panorama musicale.La Sala dei Lecci si trova presso il Bioparco di Roma in Via del giardino zoologico, 1 e sarà aperta per la stagione concertistica due domeniche al mese dalle ore 19.00 alle 20.30, ben collegata con il centro di Roma per mezzo di Tram, Metropolitana e Bus, dispone anche di un ampio parcheggio gratuito lungo il viale.La prenotazione è vivamente consigliata chiamando il + 39 3334571245, scrivendo alla cameramusicaleromana@gmail.com o visitando il sito Il servizio di bliglietteria è in loco pressoil botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.Intero € 18,00. - Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).

