藥物可及性基金會 (Access to Medicine Foundation) 的新報告揭示以患者為中心的製藥公司在藥物可及性方面所作出的努力

阿姆斯特丹, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 藥物可及性基金會的最新報告首次探討了一些最大的製藥公司如何覆蓋全球患者的關鍵問題,特別是在中低收入國家。



基金會即將於 11 月發布《2024 年藥物可及性指數》(2024 Access to Medicine Index)。在此之前,基金會檢視了 20 間公司在患者覆蓋範圍方面的承諾和衡量方法,然後在指數中對這些公司進行排名。 相關分析確定了 42 種用以衡量患者覆蓋範圍的獨特方法,每種方法的綜合性各不相同。 AstraZeneca、Novartis 和 Roche 等公司採取較細緻的方法,不僅是簡單地追蹤銷售額,還提高了計算患者覆蓋率的準確性。 該報告還強調,許多公司制定了進取的目標,務求覆蓋中低收入國家的更多患者,這些承諾需要進一步完善來推動真正的變革。

報告洞見

令人鼓舞的是,在接受評估的 20 間公司中,有 19 間表示採取方法來追蹤透過其基本藥物在中低收入國家覆蓋的患者,AbbVie 是唯一例外。 然而,這些方法差異很大。

值得注意的是,許多製藥公司制定了進取的目標,並公開承諾會擴大其全球患者覆蓋範圍,特別是在中低收入國家, 其中包括 Bayer、GSK 和 Johnson & Johnson 等公司所作出的某些承諾屬於清晰明確、可衡量且進取,其目標符合全球疾病負擔較大的情況。

然而,調查結果亦顯示,企業在完善承諾並加強覆蓋有需要人士方面仍有很大的進步空間。 例如,Eli Lilly、Novo Nordisk 和 Sanofi 等主要的胰島素製造商控制 90% 以上的市場份額,並承諾擴大其產品在中低收入國家的覆蓋範圍。 然而,他們的承諾合計只能解決指數範圍內 113 個中低收入國家糖尿病患者的 1%;根據 2021 年《全球疾病負擔》(Global Burden of Disease) 的數據,目前在全球 5.25 億宗個案中,糖尿病患者超過 3.5 億人。

「我們看到製藥業界作出了進取的承諾,以惠及全球更多患者。 然而,這份報告顯示,如要產生真正影響,大家仍有許多工作要進行,我們呼籲業界採取緊急措施,確保挽救生命的藥物能夠覆蓋世界各地的每一位患者。」

——藥物可及性基金會行政總裁 Jayasree K. Iyer。

後續步驟

為了解決長期的健康不平等問題,製藥業及其合作夥伴必須將患者覆蓋範圍納入其業務和合作關係的核心。 各公司可以利用基金會報告闡明的主要研究結果和建議,強化和擴展當前的策略,相互協作和學習。

聯絡人:傳訊主管 Divya Verma

dverma@accesstomedicinefoundation.org / +31 (0) 20 215 3535

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.