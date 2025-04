Ipsos : Un 1er trimestre conforme aux attentes dans un environnement volatil

Un 1er trimestre conforme aux attentes dans un environnement volatil

Paris, 17 avril 2025 – Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, a réalisé un chiffre d’affaires de 568,5 millions d’euros au premier trimestre 2025. La croissance s’établit à 2,0 %, dont -1,8 % en organique, 2,9 % d’effet de périmètre et 0,9% d’effets de change favorables.

Ben Page, Directeur Général d’Ipsos, déclare : « Les résultats du premier trimestre sont en ligne avec nos attentes, qui tablent sur une reprise progressive de l’activité en cours d’année, au regard des bases de comparaison et au fur et à mesure que les mesures prises par la nouvelle équipe de direction aux Etats-Unis portent leurs fruits. L’environnement reste cependant très volatil et incite à la prudence. Nous confirmons nos objectifs de croissance organique et de marge opérationnelle pour 2025. »

Chiffre d’affaires (millions d’euros) 2025 2024 2023 1er trimestre 568,5 557,5 532,0 2ème trimestre

581,0 555,1 3ème trimestre

591,0 588,0 4ème trimestre

711,2 714,7 Total

2 440,8 2 389,8

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

En millions d’euros Chiffre d’affaires

T1 2025 Contribution Croissance

totale Croissance organique EMEA 272,1 48 % 6,1 % -0,3 % Amériques 203,2 36 % 0,0 % -1,7 % Asie-Pacifique 93,1 16 % -4,7 % -6,0 % Chiffre d'affaires 568,5 100 % 2,0 % -1,8 %

Dans la région EMEA, la croissance totale s’établit à 6,1 %, portée par l’intégration de la société Infas en Allemagne depuis janvier. La croissance organique est stable et reflète (i) de bons résultats en Europe continentale (ii) un recul, temporaire mais net, au cours des derniers mois, de nos activités d’affaires publiques en France et au Royaume-Uni, en lien direct avec le cycle électoral (iii) un effet de base défavorable (9,7 % de croissance organique au premier trimestre 2024).

L’activité dans les Amériques est en recul organique de 1,7 %. Aux Etats-Unis, où la nouvelle équipe de direction est désormais en place, la ligne de service Affaires Publiques reste en net repli, pénalisée par le contexte politique incertain. Les autres lignes de service montrent dans leur ensemble des signes encourageants avec une croissance organique de plus de 2 %, portée par une bonne tenue de l’activité relative aux acteurs de la grande consommation. L’environnement politique et économique reste toutefois assez imprévisible.

La performance en région Asie-Pacifique continue d’être pénalisée par l’absence de reprise en Chine, une décélération de l’activité auprès de certains grands clients internationaux et gouvernements, ainsi que par un effet de base défavorable (9,2 % de croissance organique au premier trimestre 2024).

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d’euros Chiffre d’affaires

T1 2025 Contribution Croissance

totale Croissance organique Consommateurs1 278,6 49 % 0,8 % -0,6 % Clients et salariés2 113,5 20 % 1,3 % 0,5 % Citoyens3 92,4 16 % 1,9 % -14,2 % Médecins et patients4 84,0 15 % 6,9 % 5,4 % Chiffre d’affaires 568,5 100 % 2,0 % -1,8 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Ipsos Synthesio, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance, Media development, ERM, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Nos lignes de service dédiées aux consommateurs, aux clients et salariés sont stables et reflètent un maintien de la demande des acteurs de la grande consommation, après une très bonne performance au premier trimestre 2024 (7,4 %). Nos lignes de service consacrées à l’optimisation des dépenses de marketing, au positionnement de marché et à la mesure de l’impact des campagnes publicitaires réalisent de bonnes performances.

Notre activité liée aux citoyens affiche un repli de 14,2 % depuis le début de l’année, soulignant l’attentisme des gouvernements dans un contexte d’instabilité politique globale et locale et l’effet du cycle électoral dans certains pays comme le Royaume-Uni ou la France, où nous anticipons une amélioration de la situation dans les mois à venir.

L’audience médecins et des patients est bien orientée avec une croissance organique de plus de 5 %. La demande des grands clients de l’industrie pharmaceutique semble se redresser, mais cette reprise récente reste à confirmer dans les mois à venir.

Enfin, notre plateforme DIY Ipsos.Digital continue de tirer la croissance du Groupe avec une performance organique d’environ 30 % au premier trimestre.

PERSPECTIVES 2025

Ce premier trimestre a été marqué par l’entrée en négociation exclusive afin de procéder à l’acquisition de The BVA Family, groupe français de premier plan dans les études de marché, reconnu pour son expertise dans les tests de packaging, l'expérience client, les évaluations mystère et les études pour les gouvernements et les services publics. The BVA Family compte 900 collaborateurs en France, au Royaume-Uni et en Italie.

Par ailleurs, notre feuille de route technologique se poursuit au travers de nouvelles solutions innovantes, notamment dans la mesure d’audience et l’expérience client. Nous continuons aussi à capitaliser sur l’Intelligence Artificielle pour répondre aux nouvelles attentes de nos clients, en fournissant des insights toujours plus pertinents et plus rapidement.

La volatilité récente de l’environnement liée à la nouvelle politique tarifaire américaine n’a pas eu d’impact significatif sur l’activité d’Ipsos à ce stade. Le carnet de commandes à la fin du premier trimestre est encourageant, la marge brute continue de progresser et la génération de cash est en ligne avec nos prévisions. Cela étant, le contexte politique et économique mondial appelle à la prudence.

Enfin, nous confirmons nos objectifs financiers pour 2025, à savoir une croissance organique supérieure à celle de 2024 et une marge opérationnelle de l’ordre de 13 % à périmètre constant, hors impact des acquisitions de l’année 2025.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP

www.ipsos.com

35 rue du Val de Marne

75 628 Paris, Cedex 13 France

Tél. + 33 1 41 98 90 00

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.