Eröffnung der HPN Hypnose Akademie in Waiblingen – Europas größte mehrsprachige Akademie für Hypnose

HPN HYPNOSE AKADEMIE

HPN Hypnose Akademie eröffnet in Waiblingen. Europas größte mehrsprachige Hypnose-Akademie bietet Kurse in Deutsch, Türkisch und Aserbaidschanisch an.

Unser Ziel ist es, Menschen weltweit durch Ausbildung und Hypnosesitzungen zu unterstützen und die transformative Kraft der Hypnose zugänglich zu machen.“ – Dr. Ahmet Ünal” — Dr. Ahmet Ünal

WAIBLINEGN, GERMANY, September 9, 2024 / EINPresswire.com / -- Die HPN Hypnose Akademie hat ihre Türen in der Langen Straße 64, Waiblingen, eröffnet. Die Akademie bietet eine umfassende Ausbildung in der Kunst und Wissenschaft der Hypnose und richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an Fortgeschrittene. Unter der Leitung von Geschäftsführerin und Ausbilderin Fatma Tokkaya setzt die Akademie neue Maßstäbe in der Hypnose-Ausbildung Die HPN Hypnose Akademie, gegründet von Dr. Ahmet Ünal, hat sich zum Ziel gesetzt, Hypnose als wirkungsvolle Methode in Therapie, Coaching und persönlicher Entwicklung zu etablieren. Gemeinsam mit Fatma Tokkaya, einer renommierten Hypnose-Ausbilderin, bietet die Akademie praxisnahe und wissenschaftlich fundierte Kurse und Weiterbildungen an.Standorte in mehreren Ländern: Neben Waiblingen verfügt die HPN Hypnose Akademie über weitere Standorte in Österreich (Lustenau), Aserbaidschan, Neumünster sowie in Ludwigshafen am Rhein und Neckargemünd. An all diesen Standorten wird das gleiche hohe Ausbildungsniveau und eine professionelle Begleitung angeboten, was es der Akademie ermöglicht, Hypnose international zu fördern.Zusätzlich zur Ausbildung bietet die Akademie professionelle Hypnosesitzungen für verschiedene Anliegen an, darunter Raucherentwöhnung, Gewichtsreduktion und Stressbewältigung. Auch in Bereichen wie Selbstbewusstsein stärken, Angstbewältigung und Schlafstörungen helfen die individuell abgestimmten Sitzungen, positive Veränderungen zu bewirken.„Unser Ziel ist es, Menschen weltweit sowohl durch Ausbildung als auch durch persönliche Hypnosesitzungen zu unterstützen“, erklärt Dr. Ahmet Ünal. „Die Eröffnung der HPN Hypnose Akademie in Waiblingen markiert einen weiteren Meilenstein in unserem Bestreben, die transformative Kraft der Hypnose zugänglich zu machen.“Die Eröffnung am 07. September 2024 war ein voller Erfolg. In einer modernen und einladenden Atmosphäre erhielten die Gäste einen ersten Einblick in die vielfältigen Angebote der Akademie, die künftig Seminare, Workshops und Einzelcoachings sowie Hypnosesitzungen für individuelle Anliegen anbieten wird.Über die HPN Hypnose Akademie:Die HPN Hypnose Akademie ist eine internationale Bildungseinrichtung, die sich auf die Aus- und Weiterbildung in Hypnose-Techniken spezialisiert hat. Neben der Ausbildung bietet die Akademie Hypnosesitzungen für persönliche Anliegen an. Mit Standorten in Deutschland, Österreich und Aserbaidschan verfolgt die Akademie das Ziel, Hypnose weltweit zu etablieren und zugänglich zu machen.Kontakt:HPN Hypnose AkademieLange Straße 6471332 WaiblingenE-Mail: info@hpn-akademie.deTelefon: +49 152 33703389

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.