Akur8 expande a sua oferta de serviços com aquisição estratégica da solução de provisões técnicas Arius®

Trazendo a melhor solução para provisões técnicas e inovação sem igual



PARIS, NOVA IORQUE e ATLANTA, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Akur8, empresa com solução de precificação de seguros de última geração baseada em aprendizado de máquina transparente, tem o prazer de anunciar a aquisição da Arius®, um premiado software de provisões técnicas de P&C para seguradoras e resseguradoras, conhecido por suas ferramentas e metodologias inovadoras que ajudam as seguradoras a gerenciar riscos e melhorar o seu desempenho financeiro. Com uma forte presença nos EUA e um registo comprovado de excelência, a carteira da Arius inclui 150 clientes de seguros e consultoria e mais de 1500 usuários. Mais de um terço destes clientes são companhias de seguros de primeira linha nos EUA e no Canadá, o que reflete a sua forte presença nos segmentos de mercado Tier 1 e Tier 2. Como parceiro de confiança das seguradoras, a Arius oferece capacidades de provisões técnicas abrangentes que definem os padrões da indústria.

Adquirida à Milliman, Inc., um dos principais fornecedores globais de soluções atuariais, de gestão de riscos e tecnológicas, a adição da Arius® expande o portfólio de produtos da Akur8 e introduz uma plataforma atuarial inovadora que amplia significativamente o valor entregue às seguradoras em todo o mundo. Com a força combinada do Akur8 Pricing e do Akur8 Reserving, as companhias de seguros não-vida podem melhorar drasticamente a velocidade, a precisão e a fiabilidade dos seus principais processos atuariais, através de um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para apoiar totalmente os atuários e os subscritores.

Comentários da Diretoria

Samuel Falmagne, CEO da Akur8

“O setor dos seguros enfrenta desafios cada vez mais complexos, necessitando soluções avançadas. Os atuários e profissionais de seguros devem navegar em ambientes regulamentares em constante mudança e garantir provisões técnicas precisas enquanto controlam o risco e mantêm a rentabilidade. A aquisição da Arius responde efetivamente a estas preocupações e é um marco significativo para a Akur8. Fortalece a nossa posição no mercado, expande o nosso portfólio de produtos e a nossa base de clientes, e reforça a nossa forte relação com a Milliman. A nossa visão final é uma plataforma de precificação e provisões técnicas totalmente integrada e de última geração que redefine as melhores práticas atuariais e combina os pontos fortes da Akur8 e da Arius, fornecendo uma plataforma abrangente e de primeira classe que eleva o desempenho e a competitividade do negócio. Estamos muito satisfeitos por dar as boas-vindas ao time da Arius à família Akur8 e sabemos que, juntos, iremos oferecer um valor ainda maior aos nossos clientes.”

Ken Scalf, Principal, P&C Insurance Software Solution na Arius®

“Esta aquisição combina a força da Arius em matéria de provisões técnicas com a abordagem de ponta da Akur8 em matéria de precificação, o que nos permite oferecer soluções mais abrangentes e inovadoras aos nossos clientes. Juntos, podemos impulsionar avanços significativos no campo atuarial e atender melhor às necessidades em evolução das seguradoras em todo o mundo.”

Charles Hoffman, Principal & Director of Software Development na Arius®

“Unir forças com a Akur8 permite que a Arius aproveite sua expertise em SaaS e IA, acelerando o desenvolvimento de nossos produtos e promovendo uma maior inovação para nossos clientes. Estamos entusiasmados em começar este novo capítulo juntos.”

Dermot Corry, CEO da Milliman

"Estamos há cinco anos trabalhando com a Akur8 no desenvolvimento de sua ferramenta de precificação, e ao longo dessa colaboração encontramos uma grande oportunidade para que a Arius se combine com o software de precificação da Akur8", diz Dermot Corry, CEO da Milliman. "Esta é uma extensão natural do relacionamento existente entre a Milliman e a Akur8, que deve beneficiar nossos clientes em comum. Estamos especialmente agradecidos pelas contribuições de nossos colegas da Arius e desejamos a eles a melhor das sortes como parte da impressionante equipe da Akur8. A Milliman aumentou sua participação no capital da Akur8 como parte da transação."

Sobre a Akur8

Com esta nova aquisição, a Akur8 serve mais de 250 clientes em mais de 40 países, incluindo as seguradoras globais de P&C AXA, Generali, Munich Re, Mapfre, HDI, Tokio Marine e MS&AD; seguradoras de P&C comerciais e especializadas TMNAS, FCCI, NEXT, Canopius e Canal; e seguradoras de P&C pessoais e comerciais Sura, Mútua Madrileña, Phoenix, GNP, Matmut e Western Reserve Group. Mais de 3000 atuários utilizam diariamente a Akur8 para construir os seus modelos de precificação e provisões técnicas em todas as linhas de negócio.

Sobre a Milliman

A Milliman é um dos maiores fornecedores mundiais de soluções atuariais, de gestão de riscos e tecnológicas. As suas capacidades de consultoria e de análise avançada abrangem os seguros de saúde, patrimoniais e de acidentes, os seguros de vida e os serviços financeiros, bem como a indenização por acidente de trabalho. Fundada em 1947, a Milliman é uma empresa independente com escritórios nas principais cidades do mundo. Visite-nos em milliman.com.

As fotos que acompanham este anúncio estão disponíveis em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dad76711-dedb-4c68-bed9-ebb0284ee7f2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/59b99ecc-e8f6-4c0a-bc91-4d4d96aa996b

Akur8 adquire Arius Akur8 expande a sua oferta de serviços com aquisição estratégica da solução de provisões técnicas Arius. A equipe sênior de Akur8 e Arius A equipe sênior de Akur8 e Arius" e a legenda seria "CEO Samuel Falmagne e CCO Brune de Linares de Akur8, com os líderes seniores Ken Scalf, Diretor, P&C Insurance Software Solution e Charles Hoffman, Diretor e Diretor de Desenvolvimento de Software da Arius.

