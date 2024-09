Akur8によるArius®リザービング・ソリューションの戦略的買収について

最高のリザービング・ソリューションを統合し、比類のないイノベーションを実現



パリ ー ニューヨーク ー アトランタ, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透明性の高い機械学習を活用した次世代の保険プライシング・ソリューションを提供するAkur8は、保険会社のリスク管理と財務パフォーマンスの向上を支援する革新的なツールと手法で知られ、数々の賞を受賞している保険会社および再保険会社向け損害保険リザービング・ソフトウェアであるArius®を買収することを発表いたします。 米国での強固な事業基盤と卓越した評価を誇るAriusの顧客には、150の保険会社およびコンサルティング会社の顧客、1,500人以上のユーザーが含まれます。 これらのクライアントの3分の1以上は米国およびカナダの大手の保険会社であり、ティア1およびティア2の市場セグメントにおける強力な事業基盤を象徴するものです。保険会社により信頼されるパートナーとして、Arius®は業界標準となる包括的なリザービング(支払備金算出)機能を提供しています。

保険数理、リスクマネジメント、テクノロジー・ソリューションの世界的なトッププロバイダーであるMilliman, Inc.から買収したArius®が加わることで、Akur8の製品ポートフォリオが拡大し、革新的な保険数理プラットフォームを世界中の保険会社に提供できる価値が大幅に上がります。Akur8のプライシング・ソリューションとAkur8のリザービング・ソリューションを組み合わせ、アクチュアリーとアンダーライターを一貫してサポートするように設計された包括的なツールを用いることで、損害保険会社は、保険業務の根幹である保険数理プロセスのスピード、正確性、信頼性を飛躍的に向上させることができます。

経営陣からのコメント

Akur8 最高経営責任者(CEO):サミュエル・ファルマーニュ

「保険業界はますます複雑な課題に直面しており、高度なソリューションが必要とされています。アクチュアリーや保険のプロフェッショナルは、変化する規制環境の中で、リスクを管理し、収益性を維持しながら、正確なリザーブ(支払備金)を確保しなければなりません。Ariusの買収は、こうした懸念に効果的に対処するものであり、Akur8 にとって重要なマイルストーンです。今回の買収は、マーケットにおける当社の地位をより強固にし、プロダクトポートフォリオと顧客を拡大し、また、ミリマンとの強固な関係を強化するものでもあります。

当社の最終的なビジョンは、保険数理におけるベストプラクティスを再定義し、Akur8のプライシングとArius両社の強みを融合させることで、お客様のビジネスパフォーマンスと競争力を高める、最高クラスの完全に統合された次世代のプライシングおよびリザービング・プラットフォームを提供することです。AriusのチームをAkur8ファミリーに迎えることができ、大変嬉しく思います。」

Arius® P&Cインシュランス・ソフトウェア・ソリューション、プリンシパル:ケン・スカルフ

「今回の買収により、Arius のリザービング(支払備金算出)における強みと、Akur8 のプライシングにおける最先端のアプローチが融合し、より包括的で先進的なソリューションをお客様に提供できるようになります。両社が一つになることで、保険数理分野で大きな進歩を遂げ、世界中の保険会社の変化するニーズにより的確に応えることができます。」

Arius® ソフトウェア・ディベロップメントディレクター、プリンシパル:チャールズ・ホフマン

「Akur8と手を組むことで、Ariusは彼らのSaaSとAIの専門知識の恩恵を受けることができ、製品開発を加速させ、お客様のためにさらなるイノベーションを推進することができます。私たちは、この新しい章に共に踏み出せることを楽しみにしています。」

Milliman 最高経営責任者(CEO):ダーモット・コリー

Millimanのダーモット・コリー最高経営責任者(CEO)は、次のように述べています。

「我々は、Akur8 がプライシング・ツールを開発する中で、5 年間にわたり同社と協業してまいりました。そのパートナーシップの過程で、Arius と Akur8 のプライシング・ソフトウェアとの組み合わせに大きなチャンスがあることを認識いたしました。今回の発表は、MillimanとAkur8とのこれまでのパートナーシップから自然と発展するものであり、両社のお客様にとって有益なものとなると考えております。Ariusのメンバー のこれまでの貢献には特に感謝しており、Akur8 の素晴らしいチームの一員として彼らの幸運を祈っています。Millimanは、この度の事業売却と併せて、Akur8 株式の持分を増やしました。」

Akur8について

今回の新たな買収により、Akur8 は、AXA、Generali、Munich Re、MAPFRE、HDI、東京海上、MS&ADをはじめとするグローバルな損害保険会社 、TMNAS、FCCI、NEXT、Canopius、Canalをはじめとする企業向け損害保険会社、Sura、Mutua Madrilena、Phoenix、GNP Matmut、Western Reserve Groupをはじめとする個人向け損害保険会社など、40 カ国以上で 250 社以上の顧客にサービスを提供しています。3000人を超えるアクチュアリーに、あらゆる保険種目におけるプライシング・モデルとリザービング(支払備金算出)予測モデルを構築するために、日々Akur8をご利用いただいています。

Millimanについて

Millimanは、保険数理、リスク管理、テクノロジー・ソリューションを提供する世界最大級の企業である。そのコンサルティングと高度な分析能力は、ヘルスケア、損害保険、生命保険、金融サービス、従業員福利厚生に及びます。1947年に設立されたMillimanは、世界中の主要都市にオフィスを構える独立系企業です。milliman.comをご覧ください。

