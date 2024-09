Radisson annonce un Protocole d’entente d’évaluation d’usinage pour le Projet aurifère O’Brien avec IAMGOLD

ROUYN-NORANDA, Québec, 09 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. ("Radisson" ou la "Société") est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un Protocole d'entente (« MOU ») avec Corporation IAMGOLD (« IAMGOLD ») visant à évaluer les critères de conception pour usiner du matériel miné du Projet Aurifère O’Brien ("O’Brien" ou le "Projet") à l’Usine de traitement d’or Doyon (« l’Usine de Doyon », « l’Usine Doyon » ou « Doyon ») située à proximité, et faisant partie du complexe minier Doyon-Westwood de IAMGOLD. L’usine de Doyon se situe à environ 21 kilomètres à l'ouest du Projet O’Brien, dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue au Québec, et est directement accessible par l’autoroute transcanadienne 117.

Si l’usinage hors site à l’Usine Doyon est jugé viable par les deux parties, Radisson a l’intention de compléter une Évaluation Économique Préliminaire (« ÉEP ») pour O’Brien, qui examinera plus en détail la conception de la mine, la méthodologie minière, le taux d'extraction, le profil de production d'or, les besoins en installations, l’échéance de développement et l'économique du Projet.

Matt Manson, Président et Chef de la direction, a commenté : « Les ententes de minage et d’usinage font partie depuis longtemps de l'extraction aurifère en Abitibi. Aujourd'hui, nous annonçons la première étape pour évaluer la viabilité d'un tel arrangement pour le Projet aurifère O’Brien. Le Protocole d’entente avec IAMGOLD facilitera le travail technique requis pour évaluer la compatibilité du minerai d'or d’O’Brien avec l’Usine Doyon. Doyon est accessible depuis O’Brien par un court trajet via une autoroute pavée. Une future mine O’Brien avec l’usinage et la disposition des résidus hors site serait une opération minière potentiellement peu coûteuse, à faible impact et hautement rentable. Le Protocole d'entente avec IAMGOLD ne contient pas de termes commerciaux concernant l'approvisionnement en minerai de O’Brien à Doyon. Cependant, des discussions supplémentaires entre les deux Parties, ainsi qu'une ÉÉP pour O’Brien sont envisagées suivant la réalisation fructueuse de ce travail technique préliminaire. »

Termes du Protocole d’entente

Le MOU facilitera l'échange de données techniques entre Radisson et IAMGOLD (collectivement les « Parties ») concernant les caractéristiques métallurgiques du matériel miné, la configuration du circuit de traitement, les besoins potentiels en modification de l’Usine, ainsi que les capacités futures de traitement et de disposition des résidus. Chaque Partie sera responsable du financement de ses propres coûts durant les travaux. Radisson a retenu les services d’Ausenco Engineering Canada Inc. pour réaliser l'évaluation, et un programme de travaux métallurgiques a déjà commencé aux installations de SGS Canada Inc. à Lakefield en Ontario. Le Protocole d’entente est non contraignant et non exclusif, et ne contient aucun terme spécifique concernant les arrangements commerciaux potentiels entre les Parties.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration aurifère concentrée sur son projet O’Brien détenu à 100%, situé dans le camp minier Bousquet-Cadillac le long de la Faille Larder-Lake-Cadillac, mondialement reconnue, en Abitibi, Québec. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 25 000 000 d'onces d'or au cours des 100 dernières années. Le projet abrite l'ancienne mine O’Brien, considérée comme le plus important producteur d'or à hautes teneurs du Québec durant sa production. Le Projet dispose de Ressources Minérales Indiquées estimées à 0,50 Moz (1,52 Mt à 10,26 g/t Au), avec des Ressources Minérales Présumées supplémentaires de 0,45 Moz (1,62 Mt à 8,64 g/t Au). Veuillez consulter le rapport technique NI 43-101 « Technical Report on the O’Brien Project, Northwestern Québec, Canada » daté du 2 mars 2023, le Formulaire d'Information Annuel de Radisson pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, et d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de régulation des valeurs mobilières disponibles sur www.sedar.com pour plus de détails et d'assomptions concernant le Projet Aurifère O’Brien.

Pour plus d’information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :

Matt Manson

Président et chef de la direction

416-618-5885

mmanson@radissonmining.com

Hubert Parent-Bouchard

Chef de la direction financière

819-763-9969

hpbouchard@radissonmining.com

Mise en garde à l'égard des informations prospectives



Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés portant sur les travaux de forage planifiés et en cours, l'importance des résultats de forage, la capacité de poursuivre le forage, l'impact du forage sur la définition de ressources, la capacité d'intégrer de nouveaux résultats de forage dans une mise à jour du rapport technique et de la modélisation des ressources, la capacité de la Société à faire croître le projet O’Brien et la capacité de convertir les ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient significativement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés aux résultats de forage au projet O’Brien; l'importance des résultats de forage; la capacité des résultats de forage de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

