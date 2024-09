Quantexa Diiktiraf sebagai Peneraju dalam Penyelesaian Penipuan Perusahaan dan Pembayaran dalam Chartis RiskTech Quadrant® Untuk Penyelesaian Penipuan Perusahaan 2024

Chartis juga mengiktiraf kemampuan AI Platform Perisikan Keputusan Quantexa untuk aplikasi khusus dalam pengesanan penipuan cukai dan kes penggunaan kerajaan

LONDON, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, peneraju global dalam penyelesaian Perisikan Keputusan (DI) untuk sektor awam dan swasta, mengumumkan hari ini bahawa syarikat telah diiktiraf sebagai Peneraju Kategori dalam RiskTech Quadrant® untuk Penyelesaian Penipuan Perusahaan dalam laporan Kemas Kini Pasaran dan Landskap Vendor 2024, Penyelesaian Penipuan Perusahaan dan Pembayaran Chartis Research. Kedudukan sebagai peneraju mencerminkan prestasi kukuh Quantexa merentas pelbagai kriteria utama, terutamanya dalam teknik pengesanan penipuan yang canggih dan platform teguh untuk analisis penipuan.



Laporan Kemas Kini Pasaran dan Landskap Vendor tahunan Chartis mencatatkan beberapa tema utama dalam pasaran untuk penyelesaian anti penipuan. Ini termasuk peranan AI generatif yang semakin meningkat dalam automasi dan pengemudian bersama penyelesaian penipuan. Laporan ini menerangkan cara para vendor menggunakan teknologi termaju untuk menangani keperluan pelanggan mereka yang berubah-ubah dalam landskap penipuan. Kemasukan Quantexa sebagai Peneraju Kategori mengiktiraf pendekatan platform yang inovatif dan komprehensif syarikat ini, yang menyepadukan aliran kerja dengan analisis graf pengetahuan dan menangani evolusi berterusan cabaran dalam risiko identiti dan penipuan aplikasi.

Quantexa juga telah diiktiraf sebagai salah satu vendor terbaik dalam laporan penarafan dan penyelidikan sulung Chartis RiskTechAI 50 2024. Laporan Chartis RiskTechAI 50 menyenaraikan penyelesaian AI global dalam teknologi risiko dan telah mengiktiraf keupayaan Quantexa untuk menggunakan AI untuk aplikasi khusus dalam pengesanan penipuan cukai dan kes penggunaan kerajaan. Dalam laporan ini, teknologi Quantexa telah diperakui dalam dua kategori: Keupayaan penipuan cukai lanjutan dan 'AI untuk aplikasi kerajaan.'

Pengiktirafan ini menggariskan kepakaran peneraju industri Quantexa dalam memanfaatkan AI untuk aplikasi khusus bagi pengesanan penipuan cukai dan kes penggunaan kerajaan.

Pengiktirafan ini tiba pada masa yang penting untuk Quantexa, oleh kerana syarikat terus melancarkan teknologi Q Assist, menyokong pelanggan untuk berjaya dalam penggunaan AI. Suite teknologi ini membolehkan pelanggan Quantexa untuk mengoperasikan AI generatif untuk keuntungan transformasi tanpa pelaburan yang besar dalam infrastruktur, perkakas dan sumber mahir tambahan.



Q Assist membawa keupayaan AI generatif ke Platform Perisikan Keputusan Quantexa.

Ivan Heard, Ketua Global Penyelesaian Penipuan di Quantexa, berkata:“Mendapat penarafan dalam kalangan pembuat perubahan kategori lain oleh Chartis memberi inspirasi kepada kami untuk terus cemerlang dalam teknik pengesanan penipuan terdorong AI yang maju. Pengiktirafan buat kami sebagai penyelesaian terbaik dalam kelas mengesahkan bahawa kami menyediakan untuk pelanggan kami beberapa keupayaan terhebat dalam jenis penipuan yang muncul seperti APP dan pengesanan keldai. Matlamat kami adalah untuk sentiasa menangani cabaran berevolusi yang dihadapi oleh pelanggan kami dalam dunia penipuan yang berubah-ubah dengan membangunkan teknik pengesanan penipuan terbaik yang mengatasi pendekatan tradisional dan memastikan kemajuan terkini dalam AI untuk klien memahami pelanggan mereka dengan lebih baik."

Maryam Akram, Ketua Penyelidikan di Chartis, menambah:“Penggunaan AI dan pembelajaran mesin Quantexa secara inovatif untuk mengumpul, menyediakan, memproses dan menganalisis data, serta mengautomasikan proses perniagaan merentas bidang seperti penyelesaian entiti dan perisikan perniagaan, telah menambat kedudukan dan anugerah syarikat dalam penarafan RiskTechAI. Platform syarikat membolehkan dan menyepadukan pelbagai teknik AI dan pembelajaran mesin, diselia dan tidak diselia, untuk menyampaikan keupayaan yang maju.

"Landskap penipuan sedang berubah, apabila kerumitan meningkat secara eksponen, terdapat keperluan mendesak untuk pemahaman yang mendalam tentang risiko - dan pendekatan Quantexa yang sangat unik dan inovatif terhadap pengurusan penipuan mencerminkan perubahan ini," kata Nick Vitchev, Pengarah Penyelidikan di Chartis. "Quantexa mampu menggabungkan pelbagai isyarat penipuan dan risiko serta mengenal pasti kaitan yang sukar dikesan, menyediakan cara yang menarik untuk mengurus penyiasatan penipuan berskala besar, serta beberapa metodologi penipuan teras hari ini (seperti penipuan APP dan pengesanan keldai)."

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keupayaan penipuan cukai dan AI untuk kerajaan, lawat sini.

Tentang Quantexa

Quantexa ialah syarikat perisian AI, data dan analisis global yang merintis Perisikan Keputusan bagi memperkasakan organisasi untuk membuat keputusan operasi yang boleh dipercayai dengan data dalam konteks. Dengan menggunakan kemajuan terbaharu dalam AI, platform Perisikan Keputusan Quantexa membantu organisasi mendedahkan risiko tersembunyi dan peluang baharu dengan menyatukan data dalam silo dan mengubahnya menjadi sumber yang paling dipercayai dan boleh digunakan semula. Ia menyelesaikan cabaran utama merentasi pengurusan data, perisikan pelanggan, KYC, jenayah kewangan, risiko, penipuan dan keselamatan, sepanjang kitaran hayat pelanggan.

Platform Perisikan Keputusan Quantexa meningkatkan prestasi operasi dengan peningkatan ketepatan sehingga lebih daripada 90% dan resolusi model analisis sebanyak 60 kali lebih pantas berbanding dengan kaedah tradisional. Kajian Forrester TEI yang ditempah secara bebas mengenai Platform Perisikan Keputusan Quantexa mendapati bahawa pelanggan memperoleh ROI 228% selama tiga tahun. Ditubuhkan pada tahun 2016, Quantexa kini mempunyai lebih daripada 750 pekerja dan beribu-ribu pengguna platform yang bekerja dengan berbilion-bilion transaksi dan titik data di seluruh dunia.

