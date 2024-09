クオンテクサ (Quantexa)、2024年Chartis RiskTech Quadrant®エンタープライズ詐欺ソリューション部門でエンタープライズおよび支払い詐欺ソリューションのリーダーとして認定

チャーティス (Chartis) は、脱税検出や政府ユースケースの専門アプリケーション向けのクオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームAI機能も認定

ロンドン発, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 民間および公共部門向け意思決定インテリジェンスソリューションのグローバルリーダーであるクオンテクサは本日、チャーティス・リサーチ (Chartis Research) のエンタープライズおよび支払い詐欺ソリューション、2024年市場アップデートおよびベンダーランドスケープ (2024 Market Update and Vendor Landscape report) レポートで、RiskTech Quadrant®エンタープライズ詐欺ソリューション部門のカテゴリーリーダーとして認定されたことを発表した。 リーダーとしての位置付けは、特に高度な詐欺検出技術と詐欺分析用の堅牢なプラットフォームにおいて、複数の主要な基準でクオンテクサが優れたパフォーマンスを発揮したことを反映している。



チャーティスの年次市場アップデートおよびベンダーランドスケープレポートでは、詐欺対策ソリューション市場におけるいくつかの重要なテーマが指摘されている。 これらには、自動化における生成AIの役割の拡大と不正ソリューションの共同操縦が含まれる。 レポートでは、ベンダーが不正行為の状況における顧客の進化するニーズに対応するために、新しい最先端技術をどのように使用しているかを説明している。 クオンテクサは、ワークフローをナレッジグラフ分析と統合し、アイデンティティリスクとアプリケーション不正の課題の絶え間ない進化に対処する、革新的で包括的なプラットフォームアプローチが評価され、カテゴリリーダーに選ばれた。

クオンテクサは、初のチャーティスRiskTechAI 50 2024 (Chartis RiskTechAI 50 2024) ランキングおよび調査レポートでもトップベンダーの1つとして認められた。 チャーティスRiskTechAI 50レポートは、リスクテクノロジーにおけるグローバルAIソリューションをランク付けし、脱税検出や政府ユースケースの特殊なアプリケーションにAIを使用するクオンテクサの能力を認めている。 同レポートでは、クオンテクサのテクノロジーが「高度な脱税探知機能」と「政府アプリケーション向けAI」の2つのカテゴリーで高く評価された。

この評価は、脱税検出や政府ユースケースの特殊なアプリケーションにAIを活用するクオンテクサの業界をリードする専門知識を強調している。

同評価はクオンテクサにとって極めて重要な時期に行われた。同社はQ Assistテクノロジーを展開し続けており、顧客のAI導入の成功をサポートしている。 このテクノロジースイートにより、クオンテクサの顧客は、インフラストラクチャ、ツール、追加の熟練したリソースに多大な投資をすることなく、生成AIを運用して変革的な利益を得ることができる。



Q Assistは、生成AI機能をクオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームにもたらす。

クオンテクサの不正ソリューション担当グローバル責任者であるアイヴァン・ハード (Ivan Heard) は以下のように述べている。「チャーティスによって他のカテゴリーの変革者と並んでランク付けされたことは、高度なAI主導の不正検出技術で引き続き優位に立つよう当社を鼓舞するものです。 当社がクラス最高のソリューションであると認められたことは、APPやミュール検出などの新しい不正の種類において最も強力な機能をお客様に提供していることの証です。 当社の目標は、従来のアプローチを上回る最高の不正検出技術を開発し、AIの最新の進歩を確保してお客様が顧客をよりよく理解できるようにすることで、変化する不正の世界でお客様が直面している進化する課題に対処することです」。

チャーティスのリサーチプリンシパルであるマリアム・アクラム (Maryam Akram) は以下のように述べている。「クオンテクサはAIと機械学習を革新的に活用してデータを収集、準備、処理、分析し、エンティティ解決やビジネスインテリジェンスなどの分野でビジネスプロセスを自動化することで、RiskTechAIランキングでその地位と賞を獲得しました。 同社のプラットフォームは、教師ありと教師なしの両方の幅広いAIと機械学習の手法を統合して実現し、高度な機能を提供します」。

チャーティスのリサーチディレクターであるニック・ヴィチェフ (Nick Vitchev) は以下のように述べている。「詐欺の状況は変化しており、複雑さが飛躍的に増大するにつれて、リスクを深く理解する必要性が高まっています。そして、クオンテクサの詐欺管理に対する非常にユニークで革新的なアプローチは、この変化を反映しています。 クオンテクサは、多数の詐欺とリスクのシグナルを組み合わせて検出が困難なつながりを特定できるため、大規模な詐欺調査を管理する強力な方法だけでなく、今日の主要な詐欺手法 (APP詐欺やミュール検出など) も提供しています」。

クオンテクサの高度な脱税対策および政府向けAI機能の詳細については、こちらを参照のこと。

クオンテクサについて

クオンテクサは、意思決定インテリジェンスの先駆者であるグローバルAI、データ、分析ソフトウェア企業であり、組織が信頼できるコンテキスト内のデータを使用して信頼できる運用上の意思決定を行えるように支援している。 クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームは、AIの最新の進歩を活用し、サイロ化されたデータを統合して最も信頼できる再利用可能なリソースに変換することで、組織が隠れたリスクと新しい機会を発見するのに役立てることができる。 顧客ライフサイクル全体にわたって、データ管理、顧客インテリジェンス、KYC、金融犯罪、リスク、詐欺、セキュリティに関する主要な課題を解決する。

クオンテクサ意思決定インテリジェンスプラットフォームは、従来のアプローチよりも精度が90%以上高く、分析モデルの解決が60倍高速になり、運用パフォーマンスを向上させる。 独立委託されたフォレスターTEI (Forrester TEI) によるクオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームに関する調査では、顧客は3年間で228%のROI を達成したことがわかっている。 2016年に設立されたクオンテクサは、現在、750人を超える従業員と数千人のプラットフォームユーザーを擁し、世界中で数十億のトランザクションとデータポイントを扱っている。

