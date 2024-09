Quantexa Diakui sebagai Pemimpin dalam Solusi Deteksi Kecurangan Bagi Perusahaan dan Pembayaran dalam Chartis RiskTech Quadrant® 2024 untuk Solusi Deteksi Kecurangan Bagi Perusahaan

Chartis juga mengakui kemampuan Platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa yang Berbasis AI untuk aplikasi khusus dalam deteksi kecurangan pajak dan kasus penggunaan pemerintah

LONDON, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pemimpin global dalam solusi Kecerdasan Pembuat Keputusan (DI) untuk sektor publik dan swasta, hari ini mengumumkan telah diakui sebagai Pemimpin Kategori dalam RiskTech Quadrant® untuk Solusi Deteksi Kecurangan Bagi Perusahaan dalam laporan Enterprise and Payment Fraud Solutions, 2024 Market Update and Vendor Landscape dari Chartis Research. Posisi sebagai pemimpin ini mencerminkan performa gemilang Quantexa di berbagai kriteria penting, terutama dalam teknik deteksi kecurangan tingkat lanjut serta platformnya yang canggih untuk analisis kecurangan.



Laporan tahunan Chartis Market Update and Vendor Landscape menyebutkan beberapa tema utama di pasar untuk solusi anti-kecurangan. Ini mencakup meningkatnya peran AI generatif dalam otomatisasi dan uji coba bersama solusi deteksi kecurangan. Laporan ini menjelaskan bagaimana vendor menggunakan teknologi baru yang canggih untuk memenuhi kebutuhan klien yang terus berkembang dalam di lanskap kecurangan. Penyertaan Quantexa sebagai Pemimpin Kategori mengakui pendekatan platformnya yang inovatif dan komprehensif, yang mengintegrasikan alur kerja dengan analisis pustaka pengetahuan serta menghadapi evolusi tantangan yang konstan dalam kecurangan pada identitas risiko dan aplikasi.

Quantexa juga telah diakui sebagai salah satu vendor terbaik dalam laporan perdana peringkat dan penelitian Chartis RiskTechAI 50 Tahun 2024. Laporan Chartis RiskTechAI 50 memberikan peringkat pada solusi AI global di bidang teknologi risiko serta telah mengakui kemampuan Quantexa terkait penggunaan AI untuk aplikasi khusus dalam deteksi kecurangan pajak dan kasus penggunaan pemerintah. Dalam laporan ini, teknologi Quantexa mendapat pujian di dua kategori: ‘Kemampuan deteksi kecurangan pajak tingkat lanjut’ dan ‘AI untuk aplikasi pemerintah.’

Pengakuan ini menegaskan kemampuan keahlian Quantexa yang terdepan di industri dalam memanfaatkan AI untuk aplikasi khusus dalam deteksi kecurangan pajak dan kasus penggunaan pemerintah.

Pengakuan ini berlangsung di tengah momen penting bagi Quantexa, saat perusahaan terus meluncurkan teknologi Q Assist, yang mendukung pelanggan agar berhasil menerapkan AI. Rangkaian teknologi ini memungkinkan pelanggan Quantexa untuk mengoperasikan AI generatif untuk memperoleh pencapaian transformatif tanpa investasi signifikan dalam infrastruktur, peralatan, dan tenaga terampil tambahan.



Q Assist menghadirkan kemampuan AI generatif pada Platform Kecerdasan Pembuat Keputusan milik Quantexa.

Ivan Heard, Global Head of Fraud Solutions di Quantexa, mengatakan “Masuk dalam peringkat atas di antara inovator lainnya dalam kategori ini dari Chartis menginspirasi kami untuk terus unggul dalam teknik deteksi kecurangan tingkat lanjut yang berbasis AI. Pengakuan bahwa kami merupakan solusi terbaik di kelasnya memvalidasi bahwa kami telah menyediakan untuk pelanggan kami beberapa kemampuan terkuat dalam jenis kecurangan yang muncul seperti APP dan deteksi kurir pencucian uang. Target kami adalah selalu mengatasi tantangan yang berkembang dan dihadapi oleh klien kami dalam ranah kecurangan yang terus berubah dengan mengembangkan teknik deteksi kecurangan terbaik yang melampaui hasil pendekatan tradisional serta memastikan penggunaan kemajuan terbaru pada AI untuk klien agar lebih baik dalam memahami pelanggan mereka."

Maryam Akram, Peneliti Utama di Chartis, menambahkan:“Penggunaan AI dan machine learning yang inovatif oleh Quantexa untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, dan menganalisis data, serta mengotomatiskan proses bisnis di area tersebut seperti resolusi entitas dan kecerdasan bisnis, mengamankan posisi dan penghargaan bagi Quantexa dalam peringkat RiskTechAI. Platformnya memungkinkan integrasi berbagai teknik penggunaan AI dan machine learning, baik yang diawasi maupun yang tidak diawasi, untuk menghadirkan kemampuan canggih."

"Lanskap kecurangan terus berubah seiring degan meningkatnya kompleksitas dan kebutuhan kuat untuk memahami risiko secara mendalam. Pendekatan Quantexa yang sangat unik dan inovatif dalam mengatasi kecurangan mencerminkan perubahan ini," ujar Nick Vitchev, Direktur Penelitian di Chartis. "Quantexa mampu menggabungkan berbagai sinyal kecurangan dan risikonya serta mengidentifikasi keterkaitan yang sulit dideteksi, yang menghadirkan cara menarik untuk menangani penyelidikan kecurangan skala besar, serta beberapa metodologi inti kecurangan masa kini (seperti penipuan APP dan deteksi kurir pencucian uang)."

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kemampuan deteksi kecurangan pajak tingkat lanjut dan AI untuk pemerintah dari Quantexa, buka di sini.

Tentang Quantexa

Quantexa merupakan perusahaan perangkat lunak AI, data, dan analitik global yang memelopori Kecerdasan Pembuat Keputusan untuk meningkatkan kemampuan organisasi agar dapat mengambil keputusan operasional tepercaya yang berbasis data sesuai konteks. Menggunakan kemajuan terbaru dalam AI, platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa membantu organisasi mengungkap risiko tersembunyi dan peluang baru dengan menyatukan data yang terkurung dan mengubahnya menjadi sumber daya yang paling tepercaya dan dapat digunakan kembali. Quantexa mengatasi tantangan besar di seluruh manajemen data, kecerdasan pelanggan, KYC, kejahatan keuangan, risiko, kecurangan, dan keamanan, di sepanjang siklus hidup pelanggan.

Platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa meningkatkan kinerja operasional dengan tingkat akurasi lebih dari 90% dan resolusi model analitik yang 60 kali lebih cepat daripada pendekatan tradisional. Sebuah studi TEI Forrester yang ditugaskan secara independen tentang Platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa menemukan bahwa pelanggan memperoleh ROI tiga tahun sebesar 228%. Didirikan pada tahun 2016, Quantexa sekarang memiliki lebih dari 750 karyawan dan ribuan pengguna platform yang bekerja dengan miliaran transaksi dan titik data di seluruh dunia.

