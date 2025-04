Voici Multivision Rogers Xfinity : Regardez plusieurs matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2025 sur le même écran

Une expérience de divertissement inégalée qui vous en offre encore plus

Un essai gratuit de Multivision Rogers Xfinity permettra de regarder deux matchs en même temps

TORONTO, 21 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juste à temps pour la première ronde des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2025, Rogers a annoncé aujourd’hui le lancement d’un aperçu de Multivision Rogers Xfinity, un nouveau service qui offre aux fans de hockey au Canada la chance de regarder deux matchs en même temps, sur un même écran.

« Rogers Xfinity a toujours été le meilleur choix pour les fans de sports, a déclaré Bret Leech, président, Services résidentiels, Rogers. Grâce à des fonctions comme notre appli Sports et maintenant à Multivision Rogers Xfinity, notre clientèle n’a plus à se demander quel match regarder ou à passer d’une chaîne à l’autre. Tout est là, sur un seul écran, avec Rogers Xfinity. »

Multivision Rogers Xfinity sera offert certains soirs pendant la première ronde des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2025, à compter du lundi, 21 avril à 21 h 30 (HE). Il suffit de dire « Multivision » dans la télécommande vocale primée pour regarder des matchs côte à côte, tout en ayant la possibilité de changer la source audio et d’ajouter des sous-titres.

Ces événements exclusifs permettent de faire l’essai gratuit de la nouvelle expérience Multivision Rogers Xfinity, qui commence avec les séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2025. Rogers prévoit de continuer à développer son expérience Multivision Rogers Xfinity en offrant la possibilité de regarder jusqu’à quatre événements en direct en même temps, en augmentant le nombre de sports et en permettant de créer sa propre expérience Multivision.

À compter de ce soir, la clientèle pourra faire l’expérience de Multivision Rogers Xfinity lors de ces matchs :

21 avril : Colorado reçoit Dallas (21 h 30 [HE]) et Edmonton reçoit Los Angeles (22 h [HE])

22 avril : New Jersey reçoit Caroline 18 h [HE]) et Ottawa reçoit Toronto (19 h30 [HE]), Floride reçoit Tampa Bay (20 h 30 [HE]) et Minnesota reçoit Vegas (23 h [HE])

23 avril : Dallas reçoit Colorado (21 h 30 [HE]) et Edmonton reçoit Los Angeles (22 h [HE])

24 avril : Floride reçoit Tampa Bay (18 h 30 [HE]) et Toronto reçoit Ottawa (19 h [HE]), Vegas reçoit Minnesota (21 h [HE]) et Winnipeg reçoit Saint-Louis (21 h30 [HE])

25 avril : Washington reçoit Montréal (19 h [HE]) et Caroline reçoit New Jersey (20 h [HE])



Sportsnet est la destination pour ne rien manquer des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2025, et Rogers Xfinity place les Canadiennes et Canadiens aux premières loges. Pour en savoir plus sur Rogers Xfinity, rendez-vous à rogers.com/xfinity.

À propos de Rogers Communications Inc. :

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) Sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

Pour en savoir plus :

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.