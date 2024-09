维思达公务机联系中国和非洲商务,推动中非商业发展

图片来源:央视新闻

北京,2024年9月9日 - 维思达公务机为一众商业领袖、国家元首和政府提供专机服务,出席9月4日至6日在北京举行的第九届中非合作论坛。作为全球最大规模论坛之一,中非合作论坛峰每三年于中国和非洲之间轮流举行一次,旨在扩大及深化中非合作关系。

根据国际货币基金组织(IMF)数据,中国已成非洲最大的贸易伙伴,受惠于「一带一路」等项目。目前非洲约有20%出口额至中国,同时约有16%进口额来自中国。 2023年,中非贸易总额纪录创新高达2,820亿美元。随着中国和非洲的私人航空网络发展,维思达公务机对促进中非商业联系起了关键作用,有助推动中非经济增长和发展,互惠互利。

于第九届中非合作论坛,中国进一步展示与非洲共同发展的愿景,将在未来三年向非洲国家提供510亿美元,支持更多基建,并许诺创造至少一百万份工作。除了 FOCAC 之外,第二届印尼非洲论坛已于九月初举行,印尼成功记录了 32 项商业合作,总金额超过 35 亿美元,显示亚太地区与非洲的关係日益密切。

维思达公务机(欧洲和非洲)总裁Philippe Scalabrini 表示:「公务航空不仅是空中交通。它既是最安全和最有效的点对点出行方式,还将世界联系在一起,开拓并深化各种合作交流,探索每一个新机遇。维思达公务机每天都受世界领袖的信任,因为我们专注于最擅长的事情,就是为客人提供最严仅的安全及保安保障,承诺随时随地为会员提供服务,提供最高效的公务航空乘搭体验。」

2023年,维思达公务机在各地的会员持续稳步增长,非洲会员数目较去年同期增长达35%。今年来往非洲和中国的服务需求持续上升,最受欢迎的飞机是用于区域航班的 Challenger 605 和用于长达17小时无间断长途旅行的 环球7500。过去12个月,维思达公务机于非洲设立了专用机队,以满足非洲国家、中国和世界各地日益增长的飞行需求。

维思达公务机拥有覆盖全球96%地区的会员专属机队,将继续联系世界各地经济发展,展示公务航空在促进商机和经济增长中不可或缺的作用。维思达公务机将致力继续提供卓越服务,确保各大企业能有效并轻松地扩展全球商业潜力。

