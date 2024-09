IFA 2024 : JMGO lance les projecteurs N1S Ultimate 4K et N1S Pro 4K avec optique laser triple MALC™ 2.0, repoussant ainsi les limites de la projection laser

Une luminosité, un contraste et des couleurs inégalés, le tout généré simultanément

BERLIN, 08 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- JMGO, pionnier de la technologie optique, a lancé aujourd’hui à l’IFA 2024 les projecteurs N1S Ultimate 4K et N1S Pro 4K. Les deux modèles sont dotés d’une optique laser triple MALC™ 2.0 qui offre simultanément des performances supérieures en termes de luminosité, de contraste et de couleur, établissant ainsi de nouvelles normes pour la projection laser.



« Le compromis entre luminosité, contraste et couleur a longtemps constitué un défi pour les projecteurs laser », a déclaré Forrest Li, PDG de JMGO, lors de la conférence de presse du 7 septembre. « En tant que leader du secteur doté de solides capacités de recherche et développement en interne, nous nous engageons à offrir aux consommateurs une expérience visuelle sans compromis grâce à des innovations technologiques incessantes. »

Le N1S Ultimate 4K offre 3 500 lumens ANSI, un rapport de contraste de 1 600:1 et une palette colorimétrique BT.2020 de 110 % avec un ∆E < 1, garantissant ainsi des couleurs éclatantes, un contraste intense et une luminosité exceptionnelle. Le N1S Pro 4K offre une luminosité de 2 400 lumens ANSI, tout en conservant le même niveau de contraste et de couleur. Les deux modèles incluent Google TV avec des services de streaming certifiés tels que Netflix.

Un autre point fort concerne l’emblématique cardan intégré, introduit pour la première fois en 2022 et désormais largement adopté dans l’ensemble du secteur. Cette conception permet au projecteur de pivoter à 360° et de s’incliner à 135°, ce qui facilite le réglage de l’angle de projection et transforme n’importe quel espace en véritable salle de cinéma.

À l’IFA, le 120S Color Challenge de JMGO a suscité un très vif intérêt, les participants ayant eu 120 secondes pour repérer la couleur qui différait légèrement des huit autres dans une grille 3x3. Grâce à la supériorité de la luminosité et des couleurs du N1S Ultimate 4K, le jeu s’est avéré facile à jouer, même sous une lumière ambiante importante. Parmi les autres attractions présentées, il convient de signaler l’Espace de l’Imagination, dans lequel les visiteurs pouvaient contempler, à travers une fenêtre projetée, d’autres mondes créés par des projecteurs JMGO.

Les nouveaux projecteurs N1S sont désormais disponibles sur Amazon aux États-Unis et en Europe (Allemagne, France, Italie et Espagne). Le N1S Ultimate 4K est vendu au prix de 2 799 $ aux États-Unis ou de 2 999 € en Europe, et le N1S Pro 4K est vendu au prix de 1 999 $ ou de 2 299 €.

À propos de JMGO

Depuis 2011, JMGO s’attache à proposer des expériences immersives sur grand écran alliant portabilité et polyvalence. En misant sur une conception fonctionnelle et un divertissement de haute qualité, JMGO ambitionne de créer un écosystème de divertissement à domicile tout-en-un, le premier du secteur qui englobe le terminal, le contenu, la plate-forme et les logiciels à destination d’un marché mondial.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/946af1ff-f398-4aaa-bdc8-8370ebd9e34b

CONTACT : Yiming Zhan yiming@museperse.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.