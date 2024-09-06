Lantronix 宣布 2024 年 SmartEdge 渠道合作夥伴計劃得獎者

SmartEdge 得獎者代表 Lantronix 全球多元化的夥伴生態系統，向全球提供 Lantronix 解決方案

加州爾灣, Sept. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 運算和連接物聯網解決方案的全球領導公司 Lantronix Inc.（納斯達克股票代碼：LTRX），於今天宣布 2024 年 SmartEdge™ 合作夥伴計劃的得獎者，表揚了其在北美、亞太地區，以及歐洲、中東和非洲的頂級渠道合作夥伴。

Lantronix 全球銷售副總裁 Kurt Hoff 說：「今年的 SmartEdge 合作夥伴計劃獲獎者正在推動全球銷售，並與我們的共同客戶建立關係，為 Lantronix 作為全球運算和連接領導者地位作出貢獻，透過屢獲殊榮的人工智能、嵌入式、物聯網和 IT 應用解決方案實現邊緣智能。我們對他們的努力表示讚賞，並期待未來能繼續攜手取得成功。」

Lantronix 2024 年 SmartEdge 計劃獎項得獎者：

北美

年度 SmartEdge 合作夥伴：TD Synnex

SmartEdge 創新夥伴：WWT

SmartEdge 軟件與服務夥伴：Charter

亞太地區

年度 SmartEdge 合作夥伴：Nexty

SmartEdge 創新夥伴：Shanghai Scopecon Technology Co., Ltd.

SmartEdge 軟件與服務夥伴：Sheeltron Digital Pvt. Ltd.

SmartEdge 新合作夥伴： EDOM

歐洲/中東/非洲地區

年度 SmartEdge 合作夥伴：Atlantik Elektronik GmbH

SmartEdge 創新夥伴：Linkwave

SmartEdge 軟件與服務夥伴：SOL

SmartEdge 新合作夥伴：Netsecurity

二十多年來，Lantronix 一直為其渠道合作夥伴提供可靠、安全且易於部署的解決方案，涵蓋頻外管理、交換器、模組系統 (SoM) 和追蹤器。作為全球領導者，Lantronix 協助客戶提升生產力，由卓越的 Lantronix 服務團隊提供支援。Lantronix 的渠道合作夥伴是其客戶支援生態系統不可或缺的一部分。

Atlantik Elektronik GmbH 的主管經理 Albert Windmeisser 表示：「獲得 Lantronix SmartEdge 渠道合作夥伴獎，標誌著我們在歐洲、中東及非洲地區作為重要渠道合作夥伴大獲成功，為全球領先組織提供了先進的解決方案。」

EDOM Technology Co Ltd 高級總監 Steven Chaung 表示：「我們很榮幸獲得全球技術領導者 Lantronix 頒發的知名 SmartEdge 獎項。我們感激能與 Lantronix 合作，將其創新且屢獲殊榮的解決方案帶給世界領先的組織，這也彰顯我們在亞太地區作為 Lantronix 頂級渠道合作夥伴的地位。」

Charter Communications 營收總監 Ryan Abel 表示：「我們非常自豪能夠獲得 Lantronix 的 SmartEdge 獎，這充分肯定我們作為北美頂尖渠道合作夥伴所取得的豐碩佳績。我們很高興能將 Lantronix 卓越的人工智能、嵌入式、物聯網和 IT 解決方案推廣至全球。」

Lantronix 的 SmartEdge 合作夥伴計劃旨在協助增值轉售商 (VARs) 和系統整合商 (SIs) 通過與 Lantronix 的創新工業物聯網 (IoT)、頻外管理 (OOBM) 及流動/連接解決方案相結合，通過區分其產品來提升收入。

有關 Lantronix SmartEdge 合作夥伴計劃的更多資訊，請瀏覽 https://www.lantronix.com/partners/。

關於 Lantronix

Lantronix Inc. 是一家面向智慧城市、汽車和企業等高增長行業提供運算和連接物聯網解決方案的全球提供商。Lantronix 的產品和服務透過提供可滿足物聯網堆棧各層需求的訂製解決方案，幫助企業在不斷發展的物聯網市場中取得成功。Lantronix 的前沿解決方案包括智能變電站基礎設施、資訊娛樂系統和視像監控，並為雲端運算和邊緣運算提供先進的帶外管理 (OOB)。

欲了解更多資訊，請瀏覽 Lantronix 的網站 。

1995 年私人證券訴訟改革法下的「安全港」聲明：本新聞稿包含聯邦證券法含義內的前瞻性聲明，包括但不限於與 2024 年 SmartEdge 渠道合作夥伴計劃相關的聲明，包括有關其可靠性的聲明，安全性和靈活性的行業地位。該等前瞻性陳述是基於我們目前的期望，並受到可能導致我們實際業績、未來業務、財務狀況或表現與我們過去的業績或本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述存在重大差異的重大風險和不確定性的影響。潛在的風險和不確定性包括但不限於以下因素：區域和全球經濟狀況或市場不穩定對我們業務的負面或惡化影響，包括對客戶購買決策的影響；我們應對因 COVID-19 疫情或其他疫情、戰爭及近期在歐洲、亞洲和中東的緊張局勢所造成的供應鏈中斷的能力；未來對公共衛生危機的應對及其影響；網絡安全風險；美國及外國政府法律、法規和關稅的變化；我們成功實施收購策略或整合收購公司的能力；保護專利及其他專有權利的難度和成本；我們的負債水平、償還負債的能力及債務協議中的限制；以及在我們於 2023 年 9 月 12 日向證券交易委員會（「SEC」）提交的截至 2023 年 6 月 30 日的財政年度的 10-K 年度報告中所列的任何其他因素，包括該報告第一部分第 1A 項下的「風險因素」部分；在我們於 2024 年 5 月 2 日向 SEC 提交的截至 2024 年 3 月 31 日的財政季度的 10-Q 季度報告中，包括該報告第二部分第 1A 項下的「風險因素」部分；以及在我們其他向 SEC 提交的公開文件中。額外的風險因素可能會在我們未來的提交文件中不時被識別出來。本新聞稿中所包含的前瞻性陳述僅截至本文日期有效，我們不承擔將該等前瞻性陳述更新以反映後續事件或情況的任何義務。

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