Lantronix 宣布 2024 年 SmartEdge 渠道合作伙伴项目奖项得主

IRVINE,加利福尼亚, Sept. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的计算和连接物联网解决方案企业 Lantronix Inc.(纳斯达克代码:LTRX)今天宣布其 2024 年 SmartEdge 合作伙伴项目奖项得主,以此表彰其在北美、亚太、欧洲、中东和非洲的顶级渠道合作伙伴。



“今年的 SmartEdge 合作伙伴项目奖项得主正推动全球销售,发展和我们共同客户的关系,为 Lantronix 作为全球计算和连接领先企业的地位做出贡献,通过为人工智能、嵌入式、物联网和 IT 应用提供屡获殊荣的解决方案,促成边缘智能,” Lantronix 全球销售副总裁 Kurt Hoff 表示。“我们对他们的努力表示赞赏,并期待在未来继续共同取得成功。”

Lantronix 2024 年 SmartEdge 奖项得主是:

北美

SmartEdge 年度合作伙伴:TD Synnex

SmartEdge 创新合作伙伴:WWT

SmartEdge 软件和服务合作伙伴:Charter

亚太区

SmartEdge 年度合作伙伴:Nexty

SmartEdge 创新合作伙伴:Shanghai Scopecon Technology Technology Co., Ltd.

SmartEdge 软件和服务合作伙伴:Sheeltron Digital Pvt. Ltd.

SmartEdge 新合作伙伴:EDOM

欧洲、中东及非洲地区

SmartEdge 年度合作伙伴:Atlantik Elektronik GmbH

SmartEdge 创新合作伙伴:Linkwave

SmartEdge 软件和服务合作伙伴:SOL

SmartEdge 新合作伙伴:Netsecurity

二十多年来,Lantronix 一直在为其渠道合作伙伴提供一整套可靠、安全且易于部署的解决方案,包括带外管理、交换机、模块系统 (SoM) 和跟踪器。作为全球领先企业,Lantronix 帮助客户提高生产率,同时由出色的 Lantronix 服务团队全程提供支持。Lantronix 的渠道合作伙伴是 Lantronix 客户支持生态系统的重要部分。

“赢得 Lantronix SmartEdge 渠道合作伙伴奖项标志着我们作为 EMEA 地区重要的渠道合作伙伴取得非凡的成功,为全球各地领先组织带来先进的解决方案,” Atlantik Elektronik GmbH 的业务经理 Albert Windmeisser 表示。

“我们很荣幸获得全球领先的科技企业 Lantronix 颁发的享有盛誉的 SmartEdge 奖项,” EDOM Technology Co Ltd. 的高级总监 Steven Chaung 表示。“作为 Lantronix 亚太区顶级渠道合作伙伴,我们很高兴能与 Lantronix 合作,为全球领先的组织提供其不断创新和屡获殊荣的解决方案。”

“我们非常自豪能够获得 Lantronix 的 SmartEdge 奖项,这是对我们作为北美顶级渠道合作伙伴所取得的成功的认可,” Charter Communications 的首席营收官 Ryan Abel 表示。“我们非常高兴能将 Lantronix 出色的人工智能、嵌入式、物联网和 IT 解决方案带到世界各地。”

Lantronix 的 SmartEdge 合作伙伴项目旨在帮助增值经销商和系统集成商通过 Lantronix 的创新工业物联网、带外管理 (OOBM) 和移动性/连接性解决方案实现产品差异化,从而推动营收。

有关 Lantronix SmartEdge 合作伙伴项目的更多信息,请访问https://www.lantronix.com/partners/。

关于 Lantronix

Lantronix Inc. 是一家面向智慧城市、汽车和企业等高增长行业提供计算和连接物联网解决方案的全球领先企业。Lantronix 的产品和服务通过提供可满足物联网堆栈各层需求的可定制解决方案,帮助企业在不断发展的物联网市场中取得成功。Lantronix 的前沿解决方案包括智能变电站基础设施、信息娱乐系统和视频监控,并为云计算和边缘计算提供先进的带外管理 (OOB)。

欲了解更多信息,请访问 Lantronix 网站 。

1995 年《私人证券诉讼改革法案》中的 “安全港 ”声明:本新闻稿包含联邦证券法意义范围内的前瞻性声明,包括但不限于与 2024 年 SmartEdge 渠道合作伙伴项目相关的声明,包括有关其可靠性、安全性和灵活性行业地位的声明。该等前瞻性陈述是基于我们目前的期望,并受到重大风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致我们实际业绩、未来业务、财务状况或表现与我们过去的业绩或本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述存在重大差异。潜在风险和不确定性包括但不限于以下因素:地区和全球经济状况恶化或市场不稳定对我们业务的影响,包括对我们客户的购买决策的影响;我们缓解因新冠或其他疫情、战争和欧洲、亚洲和中东最近的紧张局势或其他因素对我们及我们的供应商和分销商供应链造成的任何中断的能力;未来对公共卫生危机的反应和影响;网络安全风险;美国和外国政府相关法律、法规和关税的变化;我们成功实施收购策略或整合收购公司的能力;保护专利和其他专有权利的困难和成本;我们的债务水平、偿还债务的能力以及债务协议中的限制;以及截至 2023 年 6 月 30 日的财政年度的年度报告表格 10-K 中包含的任何其他因素,该报告于 2023 年 9 月 12 日提交给证券交易委员会(“SEC”),包括在该报告第一部分项目 1A 的“风险因素”部分;截至 2024 年 3 月 31 日的财政季度的季度报告表格 10-Q,该报告于 2024 年 5 月 2 日提交给 SEC,包括在该报告第二部分项目 1A 的“风险因素”部分;以及在我们与 SEC 的其他公开文件中。我们可能会不时在未来的申报文件种列出所发现的其他风险因素。本新闻稿中所包含的前瞻性陈述以本文日期为准,我们没有义务更新该等前瞻性陈述以反映后续事件或情况。

© 2024 Lantronix, Inc. 保留所有权利。Lantronix 是注册商标。其他商标和商标名是其各自所有者的财产。

