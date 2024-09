Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 与 GTT 宣布建立合作伙伴关系，推动以液化天然气为燃料的航运市场发展

特曼库拉,加利福尼亚州, Sept. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (隶属于 Nikkiso Co. Ltd. 工业业务领域) 与 GTT 今天宣布建立合作伙伴关系,以支持以液化天然气为燃料的集装箱航运市场。 Nikkiso CE&IG 与 GTT 建立合作伙伴关系,能够汇集液化天然气薄膜储罐和加工系统的尖端工程和技术以及一流的硬件、全球制造和技术整合实力。



GTT 的 Recycool™ 专利技术可确保安全地回收和管理蒸发气体 (BOG),以避免不必要的排放并提高燃油效率。 两家公司携手合作,整合 Nikkiso 的高压燃气泵撬装置,通过保持可靠性、耐用性和效率,为船东提供性能更佳的产品,从而为客户带来市场竞争优势。

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 首席执行官 Adrian Ridge说:“我们与 GTT 的合作伙伴关系以及互补的专业知识推动了两家公司在以液化天然气为燃料的航运市场上发展。 第一笔 10 艘集装箱船舶的大订单证明了我们具备这种实力,我们预计未来会获得更多回报。”

GTT 首席执行官 Jean-Baptiste Choimet 表示:“我要感谢 Nikkiso 团队的大力支持与合作。 凭借 GTT 在采用薄膜技术降低蒸发率方面的专业知识,Recycool™ 系统现在为以液化天然气为燃料的船舶提供了管理蒸发和降低碳足迹的有效解决方案。 中国和韩国的顶尖造船厂均采用 Recycool™,这体现了业界对此解决方案的信任。”

此合作伙伴关系的价值已经得到了大型船东的认可,他们最近获得了一家顶尖航运运营商的赏识,而相关人员正在围绕各种船舶类型的众多项目进行磋商。

关于 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 是清洁能源和工业气体市场领域低温设备、技术和应用的领先供应商。 该集团在 22 个国家/地区拥有超过 1,700 名员工,由位于美国加利福尼亚州南部的 Cryogenic Industries, Inc. 领导,该公司是 Nikkiso Co. Ltd. 的全资子公司。 (TSE: 6376) 。

媒体联系方式

pr@nikkisoceig.com

如需本公告随附的照片,请访问:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8254d660-5938-486d-af42-c71dbf70962f

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.