קבוצת Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ו-GTT מכריזות על שותפות לקידום שוק שילוח המטענים המונעים בגז טבעי נוזלי

קבוצת Nikkiso Clean Energy &Industrial Gases, חלק מהחטיבה התעשייתית של Nikkiso Co. Ltd., ו-GTT הודיעו כי נכנסו לשותפות לתמיכה בשוק שילוח המטענים המונעים בגז טבעי נוזלי (LNG). השותפות בין Nikkiso CE&IG ו-GTT מפגישה הנדסה וטכנולוגיה מתקדמת עבור מערכות עיבוד והכלה של גז טבעי נוזלי עם יכולות חומרה, ייצור גלובלי ואינטגרציה טכנית מהטובות שיש.

הטכנולוגיה Recycool™ הקניינית של GTT מבטיחה גז מתאדה (BOG) מוחזר חתוך המערכת ומנוהל בבטחה כדי למנוע פליטות לא רצויות, וכדי לשפר את יעילות הדלק. בשילוב עם מחליקי משאבת הדלק בלחץ גבוה של Nikkiso, השותפות מספקת לבעלי ספינות ביצועים משופרים על ידי שמירה על אמינות, עמידות ויעילות המעניקים ללקוחות יתרון תחרותי בשוק.

"השותפות שלנו עם GTT ומומחיות משלימה את הצמיחה המתקדמת של שתי החברות בשוק הספינות המונעות באמצעות גז טבעי נוזלי", אמר אדריאן רידג' (Adrian Ridge), מנכ"ל Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. "החוזק הזה בא לידי ביטוי בהזמנה הגדולה הראשונה של 10 ספינות להובלת מכולות, ואנו מצפים לפרסים נוספים בעתיד".

ז'אן-בטיסט צ'ומה (Jean-Baptiste Choimet), מנכ"ל GTT, אמר: "אני רוצה להודות לצוות של Nikkiso על התמיכה ושיתוף הפעולה שלהם. עם המומחיות של GTT בהקטנת שיעורי ההתאדות באמצעות טכנולוגיית הממברנה שלנו, מערכת Recycool™ מספקת כעת כלי מונעים גז טבעי נוזלי שמתודלקים עם פתרונות יעילים לניהול ההתאדות והקטנת טביעת הרגל הפחמנית שלהם. האימוץ שלRecycool™ על ידי מספנות סיניות וקוריאניות מובילות משקף את האמון של התעשייה בפתרון זה".

הערך של שותפות זו כבר זכה להכרה מצד בעלי ספינות גדולות עם פרס שהוענק לאחרונה ממפעילת ספינות מובילה, וכן בפרויקטים רבים שנמצאים במשא ומתן עבור מגוון סוגי ספינות.

