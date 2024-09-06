SINGAPORE, September 6, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) 是一家全球领先的金融集团，持续深化与巴塞罗那足球俱乐部为期三年半的战略合作。该俱乐部为全球最具代表性的综合性体育俱乐部之一。2024年4月，双方开始合作，不仅提升了EBC的全球影响力，同时标志着金融与体育融合的重要篇章。

EBC金融集团在西甲舞台的亮相见证了合作的深度。作为巴塞罗那足球俱乐部在亚太、拉美、中东、非洲等地的官方合作伙伴，EBC在近日于大中华地区举办的西甲赛事中备受瞩目，吸引了几百万球迷的目光。此番亮相不仅加强了EBC的品牌领先地位，同时巩固了两个企业间共同的价值观和目标。

体育与金融合作的新趋势

金融机构与体育团队携手并非新鲜事，但近年来发展尤为蓬勃。由简单的赞助模式演变为如今动态的合作关系，双方在品牌推广、市场拓展和社群参与方面开展合作。对于如EBC金融集团的金融机构而言，足球提供了无可比拟的平台，与全球客户建立深度连接，让体育项目激发的热情和精神发挥在金融领域。

巴塞罗那足球俱乐部历史悠久，全球球迷众多，它不仅是一个足球俱乐部，更代表了举世认同的一系列价值观。这些价值观与EBC的文化不谋而合，体现出合作是双方对彼此实力的认可。通过携手巴塞罗那足球俱乐部，EBC进一步拓展全球化步伐，加强在亚太、拉美、中东和非洲等地区的市场影响力。

EBC与巴萨合作：金融与足球的共赢战略

EBC 金融集团与巴塞罗那足球俱乐部的合作表明了金融和体育能够协力创造意义非凡的合作关系。巴塞罗那足球俱乐部传承百年的价值观，与EBC集团高度吻合。双方都致力于追求卓越、坚守原则和创新精神，这是双方能超越传统的赞助模式，形成伙伴关系的基础。

对于EBC而言，这一合作关系是它在全球市场加深品牌影响力，创造新机遇的战略性举措。通过与巴塞罗那足球俱乐部这样举世闻名的俱乐部合作，EBC与更多球迷建立紧密的联系。合作关系让EBC接触到一批更年轻的、更多元的客户，助力其精准洞察市场的丰富需求及趋势，以更好地满足投资者的多样化需求。如同巴塞罗那足球俱乐部对体育盛事的推动及社会的正面引导，EBC将发挥自身影响力，以创造积极价值为导，推动全球经济发展。

另一方面，巴塞罗那足球俱乐部多了一位金融知识渊博，追求卓越的合作伙伴。双方的合作关系推动了俱乐部的全球拓展策略，确保它在足球领域，无论是场内还是场外，都能一马当先。EBC和巴塞罗那足球俱乐部携手合作，设立了金融机构和体育团队/俱乐部合作共赢的新标准。

下一个“42个月计划”：愿景与蓝图

未来，EBC和巴塞罗那足球俱乐部的合作将更上一层楼。未来三年半，双方都将持续探索合作、创新、拓展影响力的新机遇。EBC致力于保持它在西甲和其他赛事的影响力，运用自身平台普及金融知识、支持社群倡议、加强品牌知名度，连接全球机遇。

EBC金融集团和巴塞罗那足球俱乐部的合作关系，反映了双方鼓励为热爱全力以赴，不断追求卓越的文化价值，也让双方能够取得持久的成功。随着彼此不断为共同目标努力、取对方长处，它们的合作对金融和体育领域未来的塑造，都将发挥着举足轻重的作用。

###

关于EBC金融集团

EBC Financial Group 成立于英国伦敦，是一家集金融券商、资产管理、移民投资等服务为一体的综合性金融集团，在伦敦、香港、东京、悉尼、开曼群岛、新加坡、吉隆坡、曼谷、利马索尔、雅加达、波哥大等多地设有分公司和办事处，为全球个人投资者、专业投资者和机构投资者提供服务。

EBC金融集团在全球多个重要金融司法辖区获得授权并受其监管，EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；EBC Financial Group（Cayman）Limited 由开曼金融管理局（CIMA）授权和监管，持有CIMA全监管牌照，监管号：2038223。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。秉持着诚信与尊重的原则，EBC致力于让每个认真交易的人，都被认真对待。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部在金融领域的官方合作伙伴，覆盖范围为亚太地区、拉丁美洲地区、中东、非洲和大洋洲。同时，EBC携手联合国基金会共同打败疟疾，改善全球卫生系统。2024年2月，EBC联手牛津大学经济系举办“经济学家都干了什么”研讨会，聚焦经济学热门议题及全球挑战，推动构建专业安全、透明高效的投资环境，促进社会进步发展。

https://www.ebc.com/

关于巴塞罗那足球俱乐部

巴塞罗那足球俱乐部是全球最大型的综合性体育俱乐部，2024 年是其成立第 125 年。巴塞罗那足球俱乐部创立于 1899 年，由俱乐部成员持有。 该俱乐部不仅牢牢扎根于其所在的城市和国家，加泰罗尼亚，还兼具全球视野，它在三个不同的城市都设立了官方办事处：巴塞罗那、香港（负责亚太地区事务）、纽约（负责美洲事务）。

巴萨致力于以体育的卓越精神改变世界，通过巴萨创新中心 (BIHUB) 走出球场，涉足知识和创新领域；Barça Vision 涉猎 Web3，NFT 和元宇宙倡议；Barça One 专攻娱乐内容和流媒体内容；巴萨基金会负责履行社会责任；拉玛西亚则负责教练工作。巴萨近年的增长使它成为全球最受欢迎、在社交媒体上粉丝最多的机构之一。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.