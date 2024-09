Le Conseil consultatif des terres des Premières Nations et le Fonds pour les habitations du marché des Premières Nations signent un protocole d’entente pour soutenir la gouvernance des terres et l’accession à la propriété individuelle

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 06 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le Chef Robert Louie, président du Conseil consultatif des terres des Premières Nations (CCT), et Michael L. Rice, président du Fonds pour les habitations du marché des Premières Nations (FHMPN), ont signé un protocole d’entente (PE) avec l’intention de développer un cadre de coopération et de collaboration pour atteindre des objectifs communs.



Le CCT et le FHMPN entretiennent des relations de travail avec les mêmes 114 Premières Nations à travers le pays et partagent des mandats opérationnels complémentaires qui soutiennent les initiatives de gouvernance des terres des Premières Nations et la promotion de l’accession à la propriété individuelle.

Ce protocole d’entente représente une étape logique pour renforcer le partage d’informations, la promotion, le développement des capacités et la formation entre organisations des Premières Nations. Créer un environnement où les entités des Premières Nations peuvent s'entraider pour fournir un soutien et des services en partenariat est une étape vers une meilleure coordination et une utilisation plus efficace des ressources limitées, ce qui se traduira finalement par des avantages accrus pour les communautés des Premières Nations.

« C’est une étape significative dans notre mission commune d’autonomiser les communautés des Premières Nations par la gestion des terres et l’accession à la propriété. Au cours de l’année passée, nous avons constaté comment notre travail au sein du Fonds s’aligne sur les objectifs du Conseil consultatif des terres. En unissant nos forces, nous pouvons amplifier nos efforts, relever les défis auxquels nous sommes confrontés et soutenir la prospérité des Premières Nations. Le logement n’est pas seulement un abri - c’est une pierre angulaire du développement économique et une base pour les générations futures. »

Michael L. Rice

Président du Fonds pour les habitations du marché des Premières Nations

« Je suis ravi de l’opportunité de travailler avec le Fonds pour les habitations du marché des Premières Nations. Cette organisation autochtone a fait un travail remarquable pour soutenir les initiatives en matière de logement communautaire et de renforcement des capacités. Leur dévouement aux initiatives de logement des Premières Nations complète parfaitement le travail que nous accomplissons. Ce partenariat mettra en valeur les forces de l’Accord-cadre sur la gestion des terres des Premières Nations et la nécessité de répondre aux besoins en matière de logement dans les réserves à travers le Canada. »

Chef Robert Louie

Président du Conseil consultatif des terres

À propos du Fonds pour les habitations du marché des Premières Nations

Le Fonds pour les habitations du marché des Premières Nations (le « Fonds ») est dédié à l’autonomisation des communautés des Premières Nations à travers le Canada en fournissant les outils nécessaires pour sécuriser l’accession à la propriété sur les terres de réserve. Nous croyons que l’accession à la propriété peut améliorer considérablement les défis en matière de logement dans les communautés de réserve.

À propos du Conseil consultatif des terres des Premières Nations et du Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières Nations

Le Conseil consultatif des terres des Premières Nations a été créé pour soutenir les Premières Nations dans la reprise de la juridiction sur leurs terres de réserve et leurs ressources. Le Conseil consultatif des terres est composé d’un président élu et de directeurs régionaux élus par les conseils des Premières Nations signataires qui ont formellement établi leurs codes fonciers.

À propos du Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières Nations

Le Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières Nations a été créé pour fournir un soutien technique et professionnel aux signataires des Premières Nations au fur et à mesure qu’ils progressent dans les phases de développement et d’exploitation de l’Accord-cadre. Cet Accord-cadre a été développé pour reconnaître les droits inhérents des Premières Nations à gouverner leurs terres de réserve sans ingérence fédérale. Depuis janvier 2000, le Centre de ressources pour la gestion des terres des Premières Nations a aidé 240 communautés à travers le Canada à entamer le processus de rétablissement de l’autonomie sur leurs terres de réserve.

Faits rapides

L’Accord-cadre a été développé pour fournir une reconnaissance des droits inhérents des Premières Nations à gouverner leurs terres de réserve. Cet Accord-cadre inclut un nombre croissant de communautés à travers le Canada intéressées à remplacer les sections restrictives de la Loi sur les Indiens relatives aux terres par le cadre juridique développé dans un code foncier communautaire.

Le Fonds est né de la nécessité urgente de solutions innovantes en matière de logement dans les communautés autochtones, intégrant les traditions uniques, les valeurs et les structures de gouvernance de chaque communauté que nous servons.

Le conseil d’administration actuel du Fonds et son PDG sont tous des membres dévoués des Premières Nations provenant de diverses régions du Canada.

Le Fonds croit fermement qu’en élargissant les options de logement, notamment par l’accession à la propriété, les communautés des Premières Nations peuvent connaître des résultats positifs significatifs, notamment le réinvestissement communautaire, la réponse aux pénuries de logements et la réduction des demandes de logements sociaux.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter:

John Makson

Conseiller principal des relations publiques

Conseil consultatif des terres des Premières Nations

john.makson@labrc.com

250-661-5471

Nancy Coloccia

Spécialiste en communication et marketing

Fonds pour les habitations du marché des Premières Nations

ncoloccia@fnmhf.ca

613-604-9859

