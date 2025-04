L’Association nationale des retraités fédéraux félicite le premier ministre Mark Carney pour sa victoire électorale

OTTAWA, Ontario, 29 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association nationale des retraités fédéraux félicite le premier ministre Mark Carney et son équipe pour leur victoire électorale. Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec le nouveau gouvernement sur des priorités essentielles pour les Canadien·ne·s âgés, notamment le renforcement de la sécurité du revenu de retraite ainsi que l’amélioration de notre système de santé et des mesures de soutien visant à assurer des résultats équitables en matière de santé et de bien-être pour tous les ancien·ne·s de la GRC et les vétéran·e·s des Forces armées canadiennes.

« Cette élection marque un moment crucial pour les aîné·e·s canadiens », déclare Anthony Pizzino, directeur général de l’Association nationale des retraités fédéraux. « Nous sommes prêts à travailler de manière constructive avec le nouveau gouvernement pour mettre en place des politiques qui protègeront et amélioreront la qualité de vie des Canadien·ne·s vieillissants. »

Nous attendons avec impatience la nomination d’un nouveau ministre des Personnes âgées (aînés) afin de garantir que les Canadien·ne·s âgés soient représentés à la table du Cabinet.

À propos de l’Association nationale des retraités fédéraux

L’Association nationale des retraités fédéraux est le plus important organisme national de défense des membres actifs et retraités de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ainsi que des juges de nomination fédérale qui sont retraités, leurs partenaires et leurs survivants. Forte de plus de 170 000 membres, dont plus de 60 000 vétéran·e·s et leur famille, l’Association revendique des améliorations à la sécurité financière, à la santé et au bien-être de ses membres et des Canadien·ne·s depuis 1963.

