EBC 金融集團加強與巴塞隆納足球俱樂部的合作夥伴關係，透過近期在西甲聯賽的亮相和持續合作提高全球知名度

SINGAPORE, September 6, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC金融集團（EBC）作為全球領先的金融經紀公司，正致力於鞏固與巴塞隆納足球俱樂部這一世界上最具標誌性的多體育俱樂部之一的3.5年戰略合作夥伴關係。自2024年4月以來，這一合作不僅顯著提升了EBC的全球影響力，也在金融與體育的融合中樹立了重要的里程碑。

EBC金融集團在西甲聯賽舞台上的存在充分彰顯了這一合作夥伴關係的實力。作為巴塞隆納足球俱樂部在亞太地區、拉丁美洲、中東和非洲的官方合作夥伴，EBC在最近的西甲聯賽比賽中得到了大篇幅的展示，特別是在大中華區，成功觸及了數百萬足球迷。這一曝光不僅提升了EBC的品牌知名度，也進一步加強了兩個組織之間共享的價值觀和目標。

體育夥伴關係的演變

金融機構與運動隊伍之間的跨界合作並不新鮮，但隨著時間的推移，這一領域已經發生了巨大的變化。曾經簡單的贊助模式，如今已演變為滾動式的合作關係，雙方在品牌推廣、市場拓展和社區參與等方面緊密合作。對於像EBC金融集團這樣的金融機構而言，足球提供了一個無與倫比的平台，能夠與全球各地的受眾建立聯繫，激發體育運動所帶來的熱情和忠誠度。

巴塞隆納足球俱樂部擁有悠久的歷史和廣泛的全球球迷基礎，其代表的不僅僅是一個足球俱樂部，更是體現了一系列在全世界引起共鳴的價值觀。這些價值觀與EBC的原則完美契合，使得這項合作成為天作之合。通過利用巴塞隆納足球俱樂部的全球影響力，EBC正戰略性地定位自己，以深化在亞太地區、拉丁美洲、中東和非洲的市場影響力。

金融與足球的協同作用：EBC與巴薩合作關係的戰略重要性

EBC金融集團與巴塞隆納足球俱樂部的合作夥伴關係展示了金融與體育如何融合創造有意義的合作。兩家機構在追求卓越、紀律和創新方面具有共同的承諾，這為超越傳統贊助模式的合作奠定了基礎。

對EBC而言，此次合作是一項策略性舉措，旨在提升品牌影響力並開拓全球主要市場的新機會。通過與巴塞隆納足球俱樂部這樣的知名隊伍合作，EBC能夠與廣大活躍的受眾建立聯繫，並為提升金融知識和向全球球迷推出量身定制的金融產品提供了寶貴機會。這一合作關係還使EBC能夠觸及到更年輕、更具多樣性的受眾，從而使其服務更符合他們的興趣和需求。

另一方面，巴塞隆納足球俱樂部則獲得了一個擁有深厚金融專業知識和追求卓越的合作夥伴。這一合作支持俱樂部的全球擴張策略，確保其在球場內外始終保持領先地位。EBC和巴塞隆納足球俱樂部共同為金融機構與運動隊如何實現共贏制定了新的標準。

規劃未來42個月：展望前景與長遠願景

展望未來，EBC金融集團與巴塞隆納足球俱樂部之間的合作關係將變得更加牢固。在接下來的3.5年裡，兩個組織將繼續探索創新合作和擴大影響力的機會。EBC致力於保持在西甲及其他地區的影響力，利用其平台提升金融知識、支持社區倡議並提高品牌認知度。

這項合作關係體現了對卓越和創新的共同承諾，使EBC和巴塞隆納足球俱樂部能夠實現持續的成功。隨著他們不斷調整目標並發揮彼此的優勢，這一合作將在塑造金融與體育領域的未來中發揮關鍵作用。

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關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團 (EBC) 成立於著名的倫敦金融區，以其全面的服務而聞名，其中包括金融經紀、資產管理和綜合投資解決方案。 EBC 的辦事處策略性地位於倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等著名金融中心，為全球零售、專業和機構投資者等多元化客戶提供服務。

EBC 榮獲多項獎項，並以堅持領先水平的道德標準和國際監管而自豪。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監理局(FCA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會(ASIC) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受澳洲證券和投資委員會(ASIC) 監管。

EBC 集團的核心是經驗豐富的專業人士，他們在主要金融機構擁有 30 多年的豐富經驗，熟練地度過了從廣場協議到 2015 年瑞士法郎危機的重大經濟週期。 EBC 倡導誠信、尊重和客戶資產安全至上的文化，確保每一次投資者參與都得到應有的最嚴肅對待。

EBC是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 也是聯合國基金會聯合抗擊瘧疾運動的合作夥伴，該運動旨在改善全球健康。從2024 年2 月開始，EBC 支持牛津大學經濟系開展的「經濟學家做了什麼?」公眾參與系列，揭開經濟學的神秘面紗，並將其應用於重大社會挑戰，以增強公眾的理解和對話。

https://www.ebc.com/

關於巴塞隆納足球俱樂部

巴塞隆納足球俱樂部被認為是世界上最偉大的綜合運動俱樂部，將於 2024 年慶祝成立 125 週年。它成立於 1899 年，由其成員擁有。俱樂部紮根於加泰隆尼亞這個城市和國家，並具有全球視野，在三個不同的城市設有官方辦事處：巴塞隆納、香港（負責亞太區工作）和紐約（負責美洲區工作）。

巴薩尋求透過卓越的運動來改變世界，透過巴薩創新中心（BIHUB）將其超越比賽領域，進入知識和創新等不同領域； Barça Vision 的 Web3、NFT 和元宇宙舉措； Barça One 的娛樂與直播內容；透過巴塞隆納足球俱樂部基金會做出社會承諾；和教練，透過拉瑪西亞。巴薩近年來的發展使其成為世界上最受歡迎的機構之一，也是社交網路上最受關注的機構之一。

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