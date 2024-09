AI-Media תציג את החידושים המתקדמים של פלטפורמת ה-Alta שלה ב-IBC 2024

לונדון, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

AI-Media, המובילה בפתרונות להצגת כתוביות כולל בווידאו בשידור חי, אמורה לחשוף חבילת עדכונים פורצי דרך לפלטפורמת ה-Alta שלה בכנס השידור הבינלאומי (IBC) לשנת 2024 שיתקיים באמסטרדם בין 13-16 בספטמבר. בתקופה בה גופי שידור ברחבי העולם מבקשים לחדש את תזרימי העבודה ולשפר את הנגישות, AI-Media ממשיכה לספק פתרונות חדשניים הנותנים מענה לאתגרים הדחופים ביותר של התעשייה.

מיקוד אסטרטגי בכנס IBC 2024

ב-IBC 2024, AI-Media תתמקד בהרחבת טביעת הרגל שלה בשוק האירופאי עם תזרימי העבודה לשידורים באמצעות LEXI שלה, תוך שימת דגש על פתרונות המספקים חיסכון בעלויות ויעילות בזרימת העבודה. הדגשים העיקריים כוללים את:

*כתוביות חיות המופעלות באמצעות בינה מלאכותית של LEXI (LEXI Live AI-Powered Captions)- פתרון המציע בדיקות מעשיות כדי להדגים את העוצמה, זמן השיהוי והדיוק של הכתוביות האוטומטיות של AI-Media.

*טכנולוגיית SDI וקידוד כתוביות מוגן קניין רוחני בתקן זהב שנמצאה כמהימנה בידי גופי השידור העולמיים הגדולים.

*פתרונות מבוססי קבצים: קידום פתרונות חדשים עבור תזרימי עבודה עבור כתוביות וידאו לפי דרישה.

*כתוביות ותרגום רב לשוני: הצגת פתרונות התומכים במספר שפות כדי לתת מענה לקהלים מגוונים.

*תחנה של חדשנות: הטכנולוגיה החדשה שבאופק כולל דיבוב LEXI Live Voice, תיאור אודיו אוטומטי של LEXI, מודלים של בינה מלאכותית יוצרת, זיהוי אוטומטי של אפקטים קוליים ועוד.

הצעת הערך של AI-Media

עבור גופי שידור ב-EMEA, AI-Media מציעה פתרונות כתוביות מוכנים מהמדף המשתלבים באופן חלק בתזרימי העבודה הקיימים, עם גב של יותר מ-20 שנות ניסיון בשטח ועם רקורד מוכח של חיסכון בעלויות וייעול תזרימי עבודה עבור הלקוחות שלהם. כשותפה מהימנה של גופי השידור הגדולים בעולם, AI-Media מחויבת להשקעה מתמשכת ולחדשנות בפתרונות הצגת כתוביות.

שיפורים מהפכניים בפלטפורמת Alta



העדכונים האחרונים של AI-Media בפלטפורמת Alta מדגישים את מחויבותה של החברה לספק טכנולוגיה מתקדמת עבור הצגת כתוביות בווידאו בשידור חי:

*תמיכה ב-SMPTE ST 2110-43: Alta של AI-Media תומכת כעת בהפקת כתוביות בשידור חי לפי תקן 2110-43, וממנפת את הסטנדרט הפופולרי להעברת שפת סימון טקסט בזמן (TTML) בתוך תזרימי 2110. זה מאפשר לגופי השידור לשלוח ערכות תווים שאינן מבוססת על לטינית ברוחב פס נמוך כדי להקל על השילוב עם מערכות צד שלישי, כמו גם על המרה לפורמטים מקוונים להפצת OTT.

*יכולות דיבוב אודיו: תמיכה בדיבוב אודיו באמצעות LEXI ב-Alta TS. גופי שידור יוכלו ליצור רצועות אודיו מדובב סינתטי במספר שפות שניתן לשלב בפלט MPEG TS, וכעת עם כמה שכבות נגישות.

* SCTE Trigger Automation: האוטומציה המפעילה LEXI של Alta מאפשרת שליטה אוטומטית בכתוביות במהלך הפסקות פרסום. כתוביות LEXI יושהו באופן אוטומטי, או יתחדשו בהתבסס על אותות מ-SCTE כדי לייעל את ניהול ההפסקות להצגת מודעות. ניתן להשתמש באותות גם כדי למקם כתוביות.

*התאמה אישית של DVB Subs: Alta TS מאפשרת כעת למשתמשי קצה להגדיר את מראה הכתוביות של DVB Subs/bitmap, כולל גודל גופן, צבעים ומיקום. זה תומך בתווים מבוססי תמונה, ומרחיב את הנגישות לשפות אסייתיות.

*פריסה לענן של Google: בנוסף ל-AWS, Alta ניתנת כעת לפריסה גם ב-Google Cloud, ומספקת לגופי השידור חלופות יותר מבוססות ענן כדי לשפר את הפעילות שלהם.

העדכונים האחרונים לפלטפורמת Alta משנים את כללי המשחק עבור גופי שידור, ומציעים שיפורי אוטומציה, גמישות, יעילות ונגישות חסרי תקדים העונים על הדרישות של סביבות מדיה מודרניות, החל מפריסות מקוריות בענן ועד אוטומציה מתקדמת ותמיכה רב-לשונית.

בקרו את AI-Media ב- IBC 2024

בואו לחוות את החידושים האחרונים של AI-Media ב-IBC 2024 וגלו מדוע גופי שידור ברחבי העולם סומכים על AI-Media שתשנה את זרימות העבודה שלהם עם כתוביות. להזמנת פגישה 1:1 לחצו כאן . לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר ai-media.tv .

צפו בראיון בין ג'יימס וורד (James Ward), מנהל מכירות ראשי ב-AI-Media ו-TVB Europe על התצוגה המתוכננת של AI-Media לתערוכת IBC 2024.

אודות AI-Media

AI-Media, שנוסדה באוסטרליה ב-2003, היא חברת טכנולוגיה פורצת דרך המתמחה בבינה מלאכותית ובפתרונות תזרימי עבודה להצגת כתוביות.

כמובילה עולמית, AI-Media מספקת טכנולוגיות ופתרונות חדשניים של כתוביות, תמלול ותרגום חיים ומוקלטים באיכות גבוהה המופעלות על ידי בינה מלאכותית למגוון רחב של לקוחות ושווקים ברחבי העולם.

AI-Media הצליחה לראשונה, בפברואר 2024, לחשוף נתונים פורצי דרך המציגים את העליונות של מוצר יצירת הכתוביות מבוססת הבינה מלאכותית שלה, LEXI, על פני תזרימי עבודה מסורתיים אנושיים ויקרים יותר.

עם ניסיון מעמיק בתעשייה וטכנולוגיית AI מתוחכמת ליצירת פתרונות המייעלים ומפשטים תהליכים, AI-Media עם מחויבות לנצל את הניסיון העמוק שלנו בתעשייה ואת טכנולוגיית הבינה המלאכותית המתוחכמת שלנו כדי ליצור פתרונות המייעלים ומפשטים תהליכים, AI-Media מעצימה גופי שידור, ארגונים וסוכנויות ממשלתיות מובילים ברחבי העולם כדי להבטיח נגישות חלקה והכללה בתוכן שלהם.

Ai-Media (ASX:AIM) החלה להיסחר בבורסה האוסטרלית ב-15 בספטמבר 2020.

