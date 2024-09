Phiên điều trần công khai sẽ được tổ chức vào ngày 10 Tháng Mười về đề xuất phân loại lại các nguồn nước trong Lưu vực Sông Yadkin-Pee Dee

Bộ phận Tài nguyên Nước của Sở Chất lượng Môi trường North Carolina sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai vào ngày 10 Tháng Mười tại Salisbury như một phần của giai đoạn nhận ý kiến về đề xuất phân loại lại nguồn nước trong Lưu vực Sông Yadkin-Pee Dee. Ngoài việc tiếp nhận các ý kiến nhận xét tại buổi điều trần công khai, các ý kiến bằng văn bản cũng sẽ được tiếp nhận đến ngày 14 Tháng Mười. Bộ phận đang tiếp nhận ý kiến công chúng về đề xuất phân loại lại nguồn nước tại các quận Rowan, Davie và Davidson thành Nguồn Cấp Nước IV (WS-IV) Khu vực Trọng điểm hoặc Khu vực Được Bảo vệ (CA hoặc PA) hoặc nguồn nước WS-V, là các khu vực nước bề mặt được bảo vệ như nguồn cung cấp nước uống, sử dụng trong nấu ăn hoặc chế biến thực phẩm. Cụ thể, việc phân loại lại được đề xuất sẽ ảnh hưởng đến các nguồn nước sau đây: các phần của Sông Yadkin, Sông Yadkin Nam, Deals Creek, Second Creek, Beaverdam Creek, Walnut Branch, Setman Branch, Fourth Creek, Peeler Creek, Cody Creek, Dutchman Creek, Humpy Creek và các nhánh phụ liên quan. Salisbury-Rowan Utilities đã yêu cầu phân loại lại trong bối cảnh kế hoạch di dời trạm bơm hiện tại và điểm lấy nước thô của họ xuống vị trí cách 2,100 feet về phía hạ lưu trên Sông Yadkin. Việc di dời điểm lấy nước dự kiến sẽ giúp cơ sở này duy trì khả năng cung cấp nước thô trong và sau khi xảy ra ngập lụt. Điểm lấy nước được đề xuất sẽ lấy nước từ một vị trí xa hơn về phía hạ lưu so với điểm lấy nước hiện tại, do đó sẽ lấy nước không chỉ từ Sông Yadkin mà còn từ Sông South Yadkin, Deals Creek và các nhánh phụ liên quan. Việc phân loại lại nguồn nước này cũng sẽ dẫn đến những thay đổi trong các khu vực trọng điểm và được bảo vệ hiện tại. Nếu được phân loại lại, các hạn chế trong khu vực trọng điểm và được bảo vệ sẽ được áp dụng đối với các địa điểm có đất chứa bùn và chất cặn, bãi chôn lấp mới, mật độ phát triển và xả nước thải công nghiệp. Các biện pháp thực hành canh tác không được dự kiến sẽ bị ảnh hưởng, và không có hoạt động xả nước thải công nghiệp hoặc bãi chôn lấp mới nào được lên kế hoạch hoặc dự kiến ​được thực thi tại khu vực trọng điểm được đề xuất thay đổi. Phân tích tác động theo quy định đã được Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Tiểu bang chứng nhận vào ngày 11 Tháng Sáu. Ý kiến của công chúng sẽ được tiếp nhận tại buổi điều trần về đề xuất phân loại lại và phân tích tác động theo quy định liên quan. Chi tiết về Buổi điều trần Công khai

Ngày: 6 p.m., Thứ Năm, ngày 10 Tháng Mười, 2024

Địa điểm: Rowan-Cabarrus Community College North Campus, Building 106, Room 101 Địa chỉ: 1333 Jake Alexander Blvd S., Salisbury, NC 28146 Ý kiến về đề xuất phân loại lại có thể được gửi qua đường bưu điện tới: Elizabeth Ward Liebig, DEQ-Division of Water Resources, Planning Section, 1611 Mail Service Center, Raleigh, NC 27699-1611. Ý kiến của công chúng cũng có thể được gửi qua email đến: elizabeth.liebig@deq.nc.gov. Nếu quý vị cần thông tin này bằng ngôn ngữ khác, vui lòng gọi số 919-707-8604 hoặc gửi email tới laura.oleniacz@deq.nc.gov. ###

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.