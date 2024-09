Habitat pour l’humanité Canada annonce la nomination d’une nouvelle vice-présidente principale, Personnes et impact

TORONTO, 05 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Habitat pour l’humanité Canada a le plaisir d’annoncer la nomination de Karen Coviello au poste de vice-présidente principale, Personnes et impact, à compter d’aujourd’hui. Dans ce nouveau rôle, Karen dirigera la stratégie de partenariat avec les organisations affiliées d’Habitat, ainsi que la stratégie de l’organisation en matière de personnel et de culture.



« L’impact d’Habitat est local, tangible et alimenté par les communautés qui se rassemblent dans toutes les régions de notre pays. C’est sur cette base que nous augmenterons notre impact sur l’accession à la propriété à un prix abordable. Le nouveau rôle de Karen renforce cet objectif dans l’ensemble de notre organisation et met l’accent sur la façon dont nous continuons à accroître notre capacité et notre stratégie commune avec notre réseau et nos partenaires », a déclaré Pedro Barata, président-directeur général.

Le principal moteur de l’impact d’Habitat pour l’humanité au Canada est constitué par les 45 Habitats locaux, situés dans des collectivités d’un océan à l’autre. Soutenus par les efforts multiformes d’un bureau national, les Habitats locaux rassemblent des collectivités pour aider des familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance au moyen de l’accès à une propriété abordable.

Les priorités immédiates de Karen consisteront à diriger une série de réunions de planification stratégique avec les Habitats locaux afin de cocréer de nouvelles approches visant à accroître la collaboration et l’impact du réseau. Le soutien au succès opérationnel continu des Habitats locaux et de l’entreprise sociale de l’organisation, un réseau de plus de 100 magasins Habitat ReStore à travers le pays, restera au premier plan des préoccupations de Karen et de son équipe.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de relever ce défi, et je sais que notre équipe et les Habitats locaux sont prêts à porter notre travail à un niveau supérieur », a déclaré Karen Coviello. « Ayant moi-même dirigé un Habitat local, je sais à quel point il peut être difficile de diriger dans un environnement de logement complexe qui est influencé par tant de forces macroéconomiques. Et je connais aussi le pouvoir qui découle de la collaboration à partir de la base, pour construire un Canada où chacun dispose d’un endroit sûr et abordable digne d’un vrai foyer. »

L’activation d’une stratégie renouvelée en matière de personnel et de talents, qui continue à placer l’équité, la diversité, l’inclusion et la réconciliation au cœur de la mission d’Habitat, sera fondamentale pour le nouveau rôle de Karen au sein de notre équipe de direction exécutive.

À propos de Karen Coviello

Née et élevée dans la belle ville de Saskatoon, Karen s’est jointe à l’équipe d’Habitat Canada en janvier 2021 à titre de vice-présidente de la réussite des affiliés. Les racines professionnelles de Karen se trouvent dans l’enseignement primaire, où elle a développé une passion pour la création d’un espace permettant aux autres de s’épanouir. Ses talents avérés sont axés sur la création d’une organisation apprenante réussie : développement de stratégies efficaces d’engagement des intervenants, conception de programmes d’études et d’ateliers, planification stratégique et accompagnement des organisations dans leurs initiatives de changement.

Avant de rejoindre Habitat Canada, Karen était directrice générale d’Habitat Waterloo Region, conseillère municipale de Waterloo et professeur à l’école de commerce du Conestoga College. Elle a également été cofondatrice et directrice de The Talent Business Solutions, une jeune entreprise florissante de Waterloo qui se consacre à la fourniture d’un soutien à la gestion stratégique pour aider les organisations à but non lucratif à se développer, à être compétitives et à s’adapter au changement. Karen est une bénévole avide de la communauté, actuellement présidente du conseil d’administration de l’organisation YW de Kitchener-Waterloo.

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Habitat pour l’humanité Canada, fondé en 1985, est un organisme de bienfaisance national qui œuvre en faveur d’un monde où chacun dispose d’un endroit sûr et abordable digne d’un vrai foyer. Habitat Canada mobilise les collectivités pour aider les familles à accroître leur force, leur stabilité et leur indépendance grâce à l’accession à la propriété à un prix abordable. Grâce à l’aide de bénévoles, de propriétaires d’Habitats et des 45 Habitats locaux présents dans chaque province et territoire, nous fournissons une base solide pour des vies meilleures et plus saines au Canada et dans le monde entier. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 qui est devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif travaillant dans plus de 70 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.habitat.ca

Pour en savoir plus :

Jennifer Fowler

Directrice des communications

Habitat pour l’humanité Canada

Tel : 437-317-8581

Courriel : jfowler@habitat.ca

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b2f6d20-7508-43eb-9c71-29e44d38c1c0

