Magnetiq Bank kļuvusi par pirmo banku Baltijā, kas ievieš Visa B2B Connect

RIGA, LATVIA, September 5, 2024 / EINPresswire.com / -- AS Magnetiq Bank ir Latvijas banka, kuras stratēģija ir vērsta uz FinTech, jaunuzņēmumu un e-komercijas pakalpojumu sniedzēju vajadzību apmierināšanu. Magnetiq Bank turpina jaunu finanšu inovāciju ieviešanu un sāk piedāvāt Latvijā līdz šim nebijušu maksājumu risinājumu – Visa B2B Connect, kļūstot par pirmo Latvijas banku Baltijā un par vienu no pirmajām Eiropā, kas piedāvā šāda veida finanšu risinājumu.Visa B2B Connect ir inovatīvs, daudzpusīgs maksājumu tīkls, kas balstās uz Visa reputāciju un ekspertīzi. Tas nodrošina iespēju finanšu iestādēm un to korporatīvajiem klientiem veikt starpvalstu maksājumus, neizmantojot tradicionālo korespondentbanku tīklu.Šis pakalpojums ir piemērots gan e-tirgotājiem, gan jebkuram bankas klientam, jo ļauj ātri un droši veikt izejošos maksājumus biznesa partneriem dažādās valūtās, tostarp GBP un USD.Komentē Antons Kononovs, Magnetiq Bank valdes priekšsēdētāja p.i.: “Magnetiq Bank turpina ieviest inovācijas finanšu sektorā un esam gandarīti par sadarbību ar Visa, kļūstot par pirmo banku Baltijā, kas piedāvā Visa B2B Connect pakalpojumu. Šis ir nozīmīgs solis bankas attīstībā, kas apliecina mūsu apņemšanos būt līderiem FinTech un e-komercijas jomā, nodrošinot klientiem inovatīvus un efektīvus finanšu risinājumus. Jauninājums sniegs klientiem plašākas iespējas veikt starptautiskos maksājumus, veicinot biznesa izaugsmi un stiprinot konkurētspēju globālajā tirgū.""Visa B2B Connect vienkāršo un paātrina darījumus bankām un to klientiem, samazinot izmaksas un nodrošinot efektīvāku un drošāku naudas pārvietošanu visā pasaulē," komentē Bens Elliss, Visa B2B Connect globālais vadītājs uzņēmumā Visa. "Mēs esam priecīgi piedāvāt šos risinājumu Magnetiq Bank klientiem."Par Magnetiq BankAS Magnetiq Bank ir Latvijas banka, kuras stratēģija ir vērsta uz FinTech, jaunuzņēmumu un e-komercijas pakalpojumu sniedzēju vajadzībām, piedāvājot tiem bankas infrastruktūru, segregētos kontus, maksājumu risinājumus to biznesa izaugsmei. Bankas mērķis ir veicināt jaunuzņēmumu un e-komercijas sektora attīstību, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un nodrošinot izcilu klientu apkalpošanu. Banka ir Signet Bank grupas uzņēmums un tās vienīgais akcionārs ir Signet Bank AS – Latvijas vadošā investīciju banka, kas fokusējas uz vietējo uzņēmēju un tiem piederošo uzņēmumu finansēšanu un investīciju piesaisti.Par VisaVisa ir globāls maksājumu tehnoloģiju līderis, kas savieno patērētājus, uzņēmumus, finanšu institūcijas un valdības vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās. Uzņēmums piedāvā drošus, uzticamus un efektīvus elektronisko maksājumu risinājumus, kas palīdz veicināt ekonomisko izaugsmi un finansiālo iekļaušanu visā pasaulē. Visa inovatīvās platformas un tehnoloģijas, tostarp Visa B2B Connect, ļauj veikt ātrus un drošus pārrobežu maksājumus, nodrošinot ērtus darījumus starp dažādiem tirgiem un valūtām.

