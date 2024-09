Jitterbit lanza plataforma Harmony infundida por IA para acelerar transformación empresarial

Harmony ofrecerá sus capacidades de bajo código infundidas por IA para integración, orquestación, automatización y desarrollo de aplicaciones

ALAMEDA, Calif., Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit, un líder mundial en la aceleración de la transformación empresarial para sistemas empresariales, anunció la próxima era de integración, orquestación, automatización y desarrollo de aplicaciones con su plataforma Harmony unificada de bajo código e infundida con IA. Jitterbit Harmony prepara las operaciones para el futuro, simplifica la complejidad e impulsa la innovación para las organizaciones de todo el mundo.



"En la era digital actual, las empresas navegan en entornos de TI híbridos con innumerables sistemas, aplicaciones y fuentes de datos complejos. La brecha de datos es una realidad creciente y las limitaciones en los recursos de TI obstaculizan el avance de las iniciativas de automatización ", dijo el presidente y director ejecutivo de Jitterbit, Bill Conner. "La automatización impulsada por IA está cerrando esta brecha, permitiendo que cualquier organización resuelva las trayectorias de transformación complejas. Al empoderar a los equipos de TI, así como a los grupos de línea de negocios, las organizaciones pueden aumentar la productividad, eficacia y capacidad de respuesta, creando más oportunidades para la innovación".

Infundida con Inteligencia Artificial, dando opciones a las organizaciones

La plataforma Harmony de bajo código infundida por IA permite que las organizaciones y equipos adopten capacidades de IA y escalen a su propio ritmo. Con una sólida integración, administración de API, capacidades de desarrollo de aplicaciones de código bajo y soluciones EDI, Harmony soporta la transformación empresarial permitiendo que las organizaciones automaticen y orquesten los procesos empresariales, operaciones y flujos de trabajo críticos.

"La IA está remodelando fundamentalmente la forma en que desarrollamos e implementamos la tecnología y, con Harmony, estamos rompiendo las barreras de lo que es posible", dijo el director de tecnología de Jitterbit, Manoj Chaudhary. "Hemos estado a la vanguardia de la innovación en IA durante años, siendo pioneros en el uso del aprendizaje automático, modelos de lenguaje grandes y generación aumentada de recuperación. Al aprovechar la IA en múltiples modelos, no solo aumentamos la velocidad y la productividad, sino que también mejoramos la seguridad, cumplimiento, escalabilidad y confiabilidad de integraciones y aplicaciones".

Una nueva plataforma Harmony diseñada para automatización y orquestación empresarial

Harmony es una plataforma de código bajo unificada e infundida con IA que consta de iPaaS, API Manager, App Builder (desarrollo de aplicaciones de código bajo, anteriormente Vinyl) y productos EDI para capacitar a los equipos de TI y de línea de negocios.

Jitterbit iPaaS: Ofrece integración segura, escalable y nativa de la nube, optimizando la eficacia operativa a través de conectividad transparente entre los sistemas locales y en la nube. Su interfaz intuitiva y de bajo código y los chatbots de IA aceleran la implementación, reducen los costos y automatizan los procesos.





Ofrece integración segura, escalable y nativa de la nube, optimizando la eficacia operativa a través de conectividad transparente entre los sistemas locales y en la nube. Su interfaz intuitiva y de bajo código y los chatbots de IA aceleran la implementación, reducen los costos y automatizan los procesos. Jitterbit App Builder (anteriormente Vinyl): Crea aplicaciones escalables, seguras y compatibles de extremo a extremo totalmente integradas en la pila tecnológica. Soluciona problemas empresariales complejos a escala de manera simple y rápida con aplicaciones especialmente diseñadas que se ejecutan en cualquier dispositivo, automatizan cualquier proceso empresarial e integran cualquier fuente de datos sin codificación.





Crea aplicaciones escalables, seguras y compatibles de extremo a extremo totalmente integradas en la pila tecnológica. Soluciona problemas empresariales complejos a escala de manera simple y rápida con aplicaciones especialmente diseñadas que se ejecutan en cualquier dispositivo, automatizan cualquier proceso empresarial e integran cualquier fuente de datos sin codificación. Jitterbit API Manager: Agiliza la creación y gestión de API mediante la creación, protección y gestión rápida de API desde conexiones iPaaS. Impulsa la automatización del flujo de trabajo en tiempo real con control, visibilidad y seguridad integrales a través de la gestión del ciclo de vida de la API.





Agiliza la creación y gestión de API mediante la creación, protección y gestión rápida de API desde conexiones iPaaS. Impulsa la automatización del flujo de trabajo en tiempo real con control, visibilidad y seguridad integrales a través de la gestión del ciclo de vida de la API. Jitterbit EDI: Gestiona transacciones B2B y conecta EDI con sistemas ERP, automatiza flujos de trabajo de extremo a extremo y establece nuevos socios comerciales con solo un clic. Supervisa las transacciones desde un solo panel y aprovecha los conocimientos impulsados por la IA para optimizar los flujos de trabajo, reducir los errores y mejorar la visibilidad de la cadena de suministro.

Los asistentes de IA ofrecen una experiencia "transformativa"

Jitterbit ofrece tres potentes asistentes de IA (actualmente en Beta) infundidos en toda la plataforma Harmony: App Builder AI Assistant, Connector AI Assistant y AskJB chatbot. Estas herramientas de IA desatan nuevos niveles de velocidad de desarrollo, productividad y experiencia del usuario, mientras que aumentan la seguridad, cumplimiento, escalabilidad y confiabilidad en general.

"Ser parte del programa beta de la plataforma Harmony infundida con IA de Jitterbit ha sido transformador para nosotros", dijo el director de información de MEMIC, Jack Yao. "Mientras que creamos nuestras aplicaciones para reservas de reclamos y comisiones de productores, nuestra experiencia interactuando con el asistente de IA de App Builder fue un habilitador crítico de eficacia. Las indicaciones de IA y el orden de las operaciones fueron lógicos e intuitivos, lo que nos ahorró semanas de creación en comparación con nuestro proceso manual ".

Según el Índice de resultados empresariales de verano de 2024 de G2 para iPaaS, el "tiempo de activación" promedio de Jitterbit es de 1,8 meses, mucho más rápido que el promedio de la industria de 3,34 meses. Los clientes de Jitterbit reportan un retorno sobre la inversión (ROI) promedio de 10.5 meses, que es seis meses más rápido que el promedio de 17 meses.

"Los equipos técnicos y no técnicos pueden desarrollar, mantener y administrar de manera eficaz integraciones complejas, lo que conduce a un tiempo de valorización más rápido. Imagina crear una aplicación a través de una simple conversación con un asistente de IA, recibiendo información en tiempo real y consciente del contexto. La automatización, integración y asistencia inteligente con IA está acelerando la transformación digital como nunca antes ", dijo Chaudhary.

Para más información acerca de la plataforma Harmony de código bajo infundida con IA de Jitterbit, visite jitterbit.com/harmony

Acerca de Jitterbit Inc.

Para las organizaciones listas para modernizarse e innovar, Jitterbit ofrece una plataforma unificada de código bajo con inteligencia artificial para integración, orquestación, automatización y desarrollo de aplicaciones que acelera la transformación empresarial, aumenta la productividad y libera valor. La plataforma Jitterbit Harmony, que incluye iPaaS, API Manager, App Builder y EDI, prepara las operaciones para el futuro, simplifica la complejidad e impulsa la innovación para las organizaciones de todo el mundo. Obtenga más información en, www.jitterbit.com y síganos en, LinkedIn.

