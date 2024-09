Olon 继续保持增长势头并宣布新的收购计划

Olon 是在生产和开发活性药物成分(API)方面领先的化学制药集团,隶属于控股公司 P&R。该集团继续保持增长势头,并宣布了一项新计划:将会收购 HuvePharma Italia Srl 及其位于意大利库内奥加雷西奥的工厂,以显著提高总产能

米兰, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 收购计划涉及 Huvepharma Italia Srl 的全面运营整合,以及恢复加雷西奥工厂生产潜力的部署,并通过发掘新商机,使其达到满负荷生产。加上此次最新的收购,该集团目前仅在意大利就拥有 9 家制造工厂,总反应产能达到 3,250 立方米。就其影响力、制造网络范围和安装量而言,该集团在规模和生产潜力方面已成为意大利国内和欧洲最重要的行业龙头之一。

Huvepharma Italia Srl,工厂位于皮埃蒙特大区库内奥加雷西奥,致力于开展有关活性药物成分以及高级中间体的开发、工业化、化学合成生产和营销业务。

该公司及其工厂是医药化学品市场的知名企业,在活性药物成分的开发和生产以及跟踪引进和采用新技术等方面拥有丰富经验。例如,加雷西奥工厂有一半的生产线都实现了全自动生产;近年来,该工厂采用先进的光氧化技术和制造纳米颗粒,已成功开发并生产一种重要的抗疟产品。

该工厂原来属于 Sanofi,自 2016 年起,归 Huvepharma Italia Srl 所有,后者隶属于 Huvepharma EOOD 集团。

OLON 扩张战略

自成立以来,Olon Group 通过收购的方式,一直在全球市场上推行增长、巩固和扩张的战略。

得益于所收购公司的专业知识,母公司的产品日益丰富,竞争力得以提高。Olon 为了继续全面实施这一战略,并以扩大生产潜力、从而增加在活性成分全球市场的影响力为具体目标,收购了 Huvepharma Italia。

此次交易旨在强化和扩大产品供应,重点关注最具战略性的领域。收购 Huvepharma Italia 对于公司产能增长而言,迈出了重要一步。该计划涉及对所有资产进行全面整合和提升:包括设施、劳动力和产品组合。

Olon Group 首席执行官 Paolo Tubertini 表示:“我们认为 Huvepharma Italia 具备所有符合要求的特征, 此次收购有助于集团实现中长期战略和商业目标。我们将充分利用各方面整合的优势,包括 Olon 现有制造网络(该网络已经包含全球 12 个工厂和 7 个互联一体化的研究中心)、我们稳定的客户群(其中包括市场上所有主要的制药公司)以及我们作为合作伙伴和活性药物成分供应商的良好声誉。”

www.olonspa.com

媒体联系人:

Sabrina Spina

sspina@olonspa.it – 手机 338.6674289

本公告所附照片可通过以下链接获取:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14bbc334-0da0-4b3b-bcdc-c0e8a5e7e2f1

