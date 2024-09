PHILIPPINES, September 5 - Press Release

September 5, 2024 Transcript of Senator Risa Hontiveros interview with Lakay Deo Macalma of DZRH Q: Senator Risa Hontiveros ma'am, magandang umaga po sa inyo Senator. Senator Risa Hontiveros (SRH): Magandang umaga rin po, lakay at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Q: Yes ma'am. Abay ngayong nahuli na po si Alice Guo at pabalik na na ng Pilipinas. Kayo nga po ba ang magko-custody kay Alice Guo, Senator ma'am? SRH: Oo po. Inaasahan po natin na after siyang iproseso ng BI at ng NBI, iti-turnover na siya sa Senado. Ayon sa DOJ, yung earliest arrival niya mula Indonesia, ay mamayang gabi. At pagdating po niya, wala siyang choice kundi dumalo sa pagbinig sa Senado. Kung hindi man mamaya sa 11 a.m. hearing, sa Monday hearing na kaagad. At may mga bagong personalidad po kami na na-identify. At itatanong na namin ito mamaya. Q: Anong mga bago, Sen. Risa ma'am? Anong mga latest? SRH: Meron po tayong mga bagong witnesses, resource persons na naimbita. At bagamat yung ilan sa kanila ay mag-sign up mula sa executive session, susubukan po namin kung pwede na po silang mag-testify para lang kumpletuhin na itong kwento ni Alice Guo. Nakapagtataka talaga eh kung bakit yung mga high profile tulad niya na umiiwas sa kamay ng batas ay nahuhuli sa ibang bansa. Pero hindi magagawa-gawa dito sa Pilipinas. E ganyan po man, of course ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng gumawa ng paraan para maaresto si Alice Guo. At saka to our friends in Indonesia, terima kasih. Laking tuwa ko talaga na nahuli na siya. Pero ayun na nga, inaamin ko lang na may halong pagkadismaya dahil hindi ito nagawa ng sarili nating law enforcement. Q: Pero Senator Risa, hindi kaya madelay yung pagbabalik dito dahil humihingi raw po ang Indonesian authorities na yung isang fugitive sa kanila, itong isang Australian national nasa lang na si Haas, eh i-extradite, ibalik sa kanila, dalhin sa Indonesia, Senator. Ano ang procedure dyan? Ano po ang hindi ba makasagabal sa pagbabalik ni Alice Guo? SRH: Well, I hope talaga na kayo hindi makasagabal if ever baka makadagdag ng ilang panahon bago mag-desisyon ang gobyerno natin. Kung baga ang bolang iyan nasa court ng executive. Kasi oo, may extradition treaty sa pagitan natin at ng Indonesia pero may mga provision dyan kung yung hinihinging tao mula dito, kung yung parusa sa kanya, sa kanyang kaso, doon naman sa kabilang bansa ay may parusa ang hindi natin ipinapataw dito. Eh kailangan muna magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng gobyerno natin at yung gobyerno ng kapilang bansa. So hintayin po natin kung ano yung magiging opinion at desisyon ng ating gobyerno dyan sa particular na request na iyon na narinig nga natin sa balita ay request ng pulisya sa Indonesia. Q: Ayan, nabanggit niyo rin na Sen. Rheysa ma'am na yung maaaring obvious naman, talagang may tumulong, nagbigay-proteksyon sa grupo ni Alice Guo. So hindi nyo ba tatantanan ng Sen. Risa ma'am hanggang hindi naungkat, kung sino ang nagbigay ng proteksyon sa kanila? SRH: Ay naku talaga mananagot, hindi lang si Alice Guo, kundi yung bawat tao. Lalo na kung may opisyal ng gobyerno na tumulong, sa pagtago niya at pagtakas nila sa Pilipinas, hindi talaga namin tatantanan. At siguro dito sa pag-aresto kay Alice Guo, kita natin na nagawa yan ng Indonesian authorities sa loob ng ilang linggo. Doon sa kaso nila Shiela Guo at Cassie Li Ong, nagawa nila sa ilang mga araw. Ibig sabihin kung gusto, may paraan. So maitatanong talaga bakit hindi nagawa ng ating mga opisyal dito. Kaya closing in kami sa kanila, Harinawa, sa aming imbestigasyon. At yung mensahe ko lang din para kay Alice Guo o Guo Hua Ping, magsabi ka na rin ang buong katotohanan. Kasi buking na kayo. At pangalanan mo na rin Alice Guo ang lahat ng binayaran at nakikasabwatan para sa pagpuslit niyo palabas ng bansa. Actually, wala na siyang takas. Kaya magpakatotoo na siya. Q: Anyway, actually Senator Risa, hindi lang si Secretary Boying Remulla ang naniwala na may makasabwat ang Pangulo nga Marcos din. So talagang may sinasabing may mga politiko, may mga law enforcers. So ito ba ay tutuntunin ng inyong komite sa Senado, Senator Risa,Ma'am? SRH: Opo lakay. Talagang may ilan sa kanila na inimbita namin bilang resource person at lahat sila ay itatanong namin dito sa aming imbestigasyon. Both sa imbestigasyon ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights na nag-iimbestiga dito sa pagtakas ni na Alice Guo. At doon sa Senate Committee on Women na pasara na rin balak namin doon sa kabuuang imbestigasyon namin laban sa Pogo. Q: Ang daming yung tinatanggap na report ngayon, Senator Risa. So hanggang saan po ba itong natatanggap nyong report na maaaring tumulong kina Alice Guo? Hindi naman sa kanilang pagtakas. Yung illegal operations nila ng Pogo. Hanggang ano mga official ang mga ito? Ano mga ranggo? Mga politiko? SRH: Yun. Yun yung aming isisiwalat lakay sa aming pagdinig mamaya ng Senate Subcommittee on Justice at sa susunod na linggo, plano po namin Lunes sa Senate Committee on Women. Dahil mga taong responsable at dapat nasa posisyon para proteksyonan yung ating bansa laban sa mga masasamang negosyo tulad ng POGO at laban sa pagbastos pati ng mga dayuhan tulad ni Alice Guo sa mga batas dito sa Pilipinas kaunay ng paglakbay at pagharap sa mga summons at mga warrants, hindi lamang ng ating mga korte, pati po ng Senado. So ano man ang kanilang posisyon, papangalanan po namin sila sa hearings at sa committee report. Q: Ano ang ranggo nito? Mayroon ba mga mayor, governor, congressman, general? SRH: Posible yang government officials at posibleng may mga ranking officials po tayo sa ating mga uniformed services. Q: Ayan. Okay. Ma'am kahapon talagang si Cassandra Li Ong ay inimbestigahan din ng Quad Committee ng Kongreso. Siya daw po ay ipapatawag niyo rin ba sa Senado para mas maclarify pa ang maraming issue kung ano ugnayan niya talaga dito sa Pogo? SRH: Yes, actually imbitado rin siya. Ngayong araw. Tulad nung lunes sana. Kaya lang nakialam si Bagyong Enteng kaya hindi natuloy yung naunang pagdinig namin kasama si Cassandra Li Ong nung lunes. SRH: Imbitado siya muli ngayong umaga. Q: Ngayong umaga pupunta si Cassandra Li Ong sa Senado ma'am? SRH: Well nauna na po namin siyang inimbita at nag-confirm siya. So mamaya malalaman po namin sa aming committee secretary kung present siya sa aming pagdinig. Q: Itong si -- marami ang naniwala na mayroon pang mas mataas kina Cassandra Li Ong at Alice Guo. Ano ang posibilidad na sila ay pwede maging state witness, Sen. Risa? SRH: Well actually lakay. Since you mentioned that, yun ang gusto kong i-impress. Both si Sheila Guo and pagdating ni Alice Guo sa kanya, pati si Cassandra Li Ong pag humarap na siya sa aming mga komite na dito sa pag-aresto kay Alice Guo, mukhang papasara na yung mga kaso at papasara na yung mga imbestigasyon ng aming mga komite laban sa POGO at laban tungkol sa bawat isa sa kanila. Kaya ito na ang pagkakataon at hindi ito tatagal ng habang panahon na sila ay magsabi ng totoo at tumulong sa gobyerno sa investigasyon nila. Kundi yung mga hindi magagaan na parusa sa mga seryosong kasong inihahain laban sa kanila, ito lakay pinakahuli. Yung money laundering case laban kay Alice Guo at mga 30 pang tao. Pag hindi pa sila tumulong ngayon, magsasara yung window of opportunity na yan sa kanila na medyo maibsan ng konti yung parusang maaaring ipataw sa kanila. Kaya talagang igigiit ko na magsabi na kayo ng totoo habang may pagkakataon pa at habang makonsider pa yan ng gobyerno na pag-cooperate niyo sa kanila sa kanilang imbestigasyon. Q: Kung sila ay magiging state witness, Sen. Risa ma'am, ano po ang kapalit? Sila ba ay maabswelto sa kanilang mga kaso? SRH: Well I don't know kung maabswelto. Nasa sa korte na yan lakay pero kung tulungan nila yung executive sa kanilang imbestigasyon, lalo na laban sa kung may mas big fish pa sa kanila, yung mga mas boss pa kesa sa kanilang mga boss, e di posibleng timbangin niya ng Korte pagdating sa kung oras na ng pag-ruling at pagsentensya ng Korte laban sa kanila kung sakali. So di ba, step by step, i-weigh. Timbangin nina Alice Guo, ano yung mas dapat nilang gawin para din sa kanilang mga sarili. Bukod pa sa, di ba, humarap naman sila sa responsibilidad sa mamamayang Pilipino sa dami ng mga krimen na sa tingin namin ay kanilang ginawa laban sa ating bayan. Q: So kaya din po nila na maging state witness senator? SRH: Ano po? Q: Kukumbinsihin niyo silang maging state witness at magsabi ng totoo? SRH: Well, ang executive ang pwedeng mag-offer sa kanila yan. Halimbawa sa DOJ. Pero kukumbinsihin ko talaga silang magsabi ng totoo sa aming mga hearings. At dahil naging karanasan namin, habang tumatakbo pa yung aming mga Senate hearings, ay nagagamit ito, ginagamit yung mga findings doon ng mga executive at constitutional bodies natin. Para sa mga parallel investigation nila at sa pagpataw nila ng mga disciplinary actions sa mga tao nila na maaaring lumitaw, na kasabwat o nagbabayad sa mga krimen ng mga tao nito at sa pagre-reforma ng mga executive agencies sa kanilang institution at sa kanilang mga proseso. Q: Isa pa Senator Risa ma'am. Ano ang latest po kay Pastor Apolo Quiboloy? Kayo ba na ikaw ang nag-imbestiga dyan? Kayo ba'y nainiwala na nasa Pilipinas pa ang Pastor Apolo Quiboloy? Kasi ang sabi ng Vice President, baka wala na raw sa Pilipinas. SRH: Nako, kaya lang wala namang natukoy na ibang bansa si VP. Nag biro pa siya, napakaseryosong bagay. Gusto pa yata niyang magpatawa, sabihin baka nasa langit na daw ang pastor. Ano namang klaseng ano yan? Basta ako, tingin ko mas probable pa rin na nandito pa siya sa Pilipinas. Kaya't best of luck talaga sa PNP, sa proper na pag-serve nila ng warrant of arrest laban kay Apolo Quiboloy at yan po ay hindi naman nahadlangan kahit ng paglabas ng temporary protection order ng Korte sa Davao. Dahil yung TPO po na iyon ay para lamang magkaroon pa rin ng access ang mga miyembro ng KOJC sa compound nila at magkaroon din ng access sa Jose Maria College, yung mga estudyante noon. Pero yung paghanap kay Apolo Quiboloy at pag-serve ng warrant sa kanya, tuloy pa rin yan sa kamay ng PNP sa pagkaalam ko. Kaya sabi ko nga, kay Apolo Quiboloy, tigilan na nila yung kanilang mga pagdadrama at umabas na sa kanilang lungga. Q: At kapag nahuli, siya ba ipapatawag sa Senado Sen. Hontiveros? SRH: Yes opo, dahil bukod sa na rin hinahanap siya para sa wakas humarap at sumagot sa mga mabibigat na tanong laban sa kanya. Q: Sen. Risa Hontiveros, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. SRH: Magandang umaga po.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.