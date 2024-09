بصمة نجاح أخُرى - تحت شعار "بناء مستقبل مستدام: خارطة طريق إدارة المرافق للبيئة المبنية في قطر"

اليوم، نحتفل بما أنجزته قطر في مجال الاستدامة، ولكننا أيضًا نفتح الأبواب لما هو قادم. ملتقى ميفما ليس فقط منصة للتعلم، بل هو فضاء للإلهام و الابداع” — المهندس علي السويدي، نائب رئيس جمعية ميفما

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 5, 2024 / EINPresswire.com / -- على مر السنين، أصبحت قطر نموذجًا في مجال الاستدامة وأتمتة المرافق، مستفيدة من التكنولوجيا المتقدمة لتهيئة بيئة مبنية تتحدى الزمن. ومع الفعاليات الكبرى مثل كأس العالم، نجحت الدولة في الجمع بين الابتكار والرؤية لتحقيق بنية تحتية خضراء، مستدامة وذكية.وفي إطار سعي جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) وتحقيقاً لرسالتها المتمثلة في توحيد صوت قطاع إدارة المرافق لتكون منصة تفاعلية تساهم في تبادل الخبرات والرؤى بين أعضائها في الشرق الاوسط ، نظمت ميفما ملتقى تواصل في قطر، بدعم من جمعية المهندسين القطرية هذا الحدث المميز شكل محطة أساسية لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تحويل قطر إلى نموذج عالمي في الاستدامة البيئية بتطبيق أفضل الممارسات الذكية في إدارة المرافق. من خلال هذا الحدث، عززت ميفما التزامها العميق بدعم الاستدامة وتوفير منصة للحوار والتعاون بين جميع الأطراف المساهمة في قطاع إدارة المرافق، تحقيقًا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.افتتح الملتقى المهندس علي السويدي ، نائب رئيس جمعية ميفما، بكلمة رحب فيها بالحضور، مشددًا على أهمية هذا التجمع بدفع عجلة الابتكار في إدارة المرافق. قائلا : "اليوم، نحتفل بما أنجزته قطر في مجال الاستدامة، ولكننا أيضًا نفتح الأبواب لما هو قادم. ملتقى ميفما ليس فقط منصة للتعلم، بل هو فضاء للإلهام و الابداع."بدعم ورعاية من الشركات الرائدة في القطاع مثل فاين للحلول، وإف إم إم، إليغانسيا لإدارة المرافق، والدرويش انترسيرف لإدارة المرافق، حضر الملتقى أكثر من 150 متخصصًا في مجال إدارة المرافق، وتضمن عروضًا تقديمية حول مواضيع حيوية، تلتها جلسات نقاشية مشوقة أبرزت أهمية التعاون في تطوير بيئة مبنية ذكية ومستدامة.مع اختتام فعاليات الملتقى، تستمر رحلة الاستدامة والابتكار، حيث تبقى ميفما المنصة الرائدة لتبادل المعرفة وصنع المستقبل في قطاع إدارة المرافق و تؤكد على دورها كمحور أساسي للمعرفة والابتكار بتقديم منصة متميزة لأعضائها من خلال العضويات المخصصة، البرامج التدريبية المعتمدة، والدراسات المتقدمة التي ترسم مستقبل القطاع. ومع كل خطوة، تفتح ميفما آفاقًا جديدة وتساهم في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وتكاملًا في الشرق الأوسط.للانضمام إلى عضوية جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق وزيادة المعرفة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.mefma.org

