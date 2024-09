EBCファイナンシャルグループのサッカースタジアムの看板がFCバルセロナとの提携によりラ・リーガの試合で紹介される

EBC Financial Groupは、FCバルセロナとの3年半にわたるパートナーシップの一環として、ラ・リーガでサッカースタジアム広告を掲出し大きな注目を集めた。このコラボレーションは、EBCの国際的な認知度を高め、世界中の何百万人ものサッカーファンとの関わりを強化するものである。 EBC Financial Groupは、FCバルセロナとのパートナーシップの持つ強い影響力と、世界的な事業展開の拡大を反映し、ラ・リーガの舞台にその足跡を残す。

EBC Financial GroupはFCバルセロナとのパートナーシップを強化し、先日のラ・リーガでのサッカースタジアム広告掲出と継続的な協力を通じて国際的な認知度を高めていく

SINGAPORE, September 6, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group(以下、当社)は、世界で有数のサッカークラブであるFCバルセロナとの戦略的パートナーシップを強化する。2024年4月に始まったこの提携は、EBCの国際的な存在感を高めるだけでなく、金融とスポーツの融合における重要な一章となった。

ラ・リーガにおける当社広告の掲出は、このパートナーシップの強さを証明するものである。APAC、LATAM、中東、アフリカ全域にわたるFCバルセロナの公式パートナーとして、当社は中華圏における先日のラ・リーガの試合中に大きく取り上げられ、同国の何百万人ものサッカーファンにその存在をアピールした。この露出は、当社のブランド認知度を高めるだけでなく、両組織が共有する価値観と目標を強化するものでもある。

進化するスポーツ・パートナーシップの展望

世界で見ても金融機関とスポーツチームの提携は、年々劇的に進化している。かつては単純なスポンサーシップ・モデルであったものが、今ではダイナミックなパートナーシップへと変貌を遂げ、両者がブランディング、市場拡大、地域社会との関わりにおいて協力するようになっている。当社のような金融機関にとってサッカーはスポーツ競技全般に見られる情熱と忠誠心からヒントを得て、多様なグローバル・オーディエンスとつながる比類のない機会を提供している。

当社にとって、FCバルセロナは単なるサッカークラブではない。その価値観は当社の理念と合致しており、このパートナーシップはごく自然な成り行きといえる。FCバルセロナのグローバルなリーチを活用することで、当社はAPAC、南米、中東、アフリカにおける市場での存在感を深めるという戦略的な位置づけを確立している。

金融とサッカーの相乗効果:当社とバルサのパートナーシップの戦略的重要性

当社とFCバルセロナのパートナーシップは、金融とスポーツがいかに有意義なコラボレーションを生み出すことができるかを示している。双方は卓越性、規律、革新へのコミットメントを共有しており、これが従来のスポンサーシップを超えたパートナーシップの基盤を形成している。

当社にとって、この提携はブランドの存在感を高め、主要な世界市場において新たな機会を開く戦略的な一歩である。FCバルセロナのように有名なクラブと提携することで、当社は膨大かつ熱心なオーディエンスとつながり、世界中のサッカーファンに金融リテラシーを促進し、ニーズに合った金融商品を紹介する機会を提供する。このパートナーシップはまた、当社がより若く、より多様な聴衆にリーチすることを可能にし、彼らの関心とニーズにEBCのサービスを合致させることも可能にする。

一方、FCバルセロナは、金融に関する知見と卓越性へのコミットメントを持つパートナーを得た。このパートナーシップは、FCバルセロナのグローバルな拡大戦略をサポートし、ピッチ内外においてFCバルセロナがサッカー業界の最前線であり続けることを保証するものである。金融機関とスポーツチームが相互の成功を達成するためにどのように協力しうるかについて、EBCとFCバルセロナは共に新たな基準を打ち立てている。

将来の展望と長期的ビジョン

今後、当社とFCバルセロナのパートナーシップはさらに強化される。今後3年半の間、双方は協力し、リーチを拡大する新たな機会を模索し続けるだろう。当社は、ラ・リーガでの存在感を維持し、その機会を活用して、金融リテラシーの促進、地域社会のイニシアティブの支援、ブランド認知の促進に努めていく。

このパートナーシップは、卓越性と革新性への共通のコミットメントを反映したものであり、当社とFCバルセロナの双方が持続的な成功を達成するための位置づけとなる。両者が目標を一致させ、互いの強みを生かし続ける中で、この協力関係は金融とスポーツの両分野の未来を形作る上で重要な役割を果たすだろう。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Groupは、ロンドンの金融街で設立され、シドニー・香港・シンガポール・バンコク・キプロスなど主要な金融センターにオフィスを構えております。世界中のトレーダーや機関投資家を対象に、FX取引を含む金融仲介・資産運用・投資ソリューションなど、包括的な金融サービスを提供しています。当社のマネジメントチームは大手金融機関で30年以上の経験を持つベテランの専門家によって率いられています。

複数の賞を受賞している当社は、最高水準の倫理基準と国際的規制の遵守を誇りとしています。

• EBC Financial Group(UK)Ltdは英国金融行為監督機構(FCA)の規制を受けています。

• EBC Financial Group(オーストラリア)Pty Ltdはオーストラリア証券投資委員会(ASIC)の規制を受けています。

• EBC Financial Group(ケイマン)Ltdはケイマン諸島金融庁(CIMA)の規制を受けています。

当社はFCバルセロナのオフィシャルFXパートナーであり、アジアをはじめとする南米、中東、アフリカ、オセアニアなどの地域に特化したサービスを提供しています。

また、国連財団のキャンペーン「United to Beat Malaria」のパートナーでもあり、グローバルな保健衛生の向上に貢献しています。

2024年2月より、当社はオックスフォード大学経済学部とウェビナーシリーズを共催し、経済学の社会的課題への応用を対話し、「経済学者の本音」を明らかにしています。

当社は、誠実さ、信頼、お客様の資産の安全が最優先される企業文化を提唱し、すべての投資家の皆様に、誠実な対応をすることをお約束します。

FCバルセロナについて

FCバルセロナは世界で最も権威のあるマルチスポーツクラブで、2024年に創立125周年を迎えます。クラブは1899年に設立され、クラブ会員によって所有されています。クラブは発祥の地であるカタルーニャ地方に根付いた活動をする一方、世界3都市に公式事務所を構え、グローバルに展開しています。: バルセロナ、香港(APAC担当)、ニューヨーク(アメリカ大陸担当)

"バルサは、スポーツを通じて世界を良い方向へ変えようと日々挑んでおり、スタジアム以外でも様々な分野で活躍しています:バルサ・イノベーション・ハブ(BIHUB)による知識とイノベーション、バルサ・ビジョンによるWeb3、NFT、メタバース・イニシアチブ、バルサ・ワンによるエンターテイメントとライブストリーミングコンテンツ、FCバルセロナ財団による社会貢献、ラ・マシアによるコーチング。

近年のこのような成長によって、バルサは世界中から愛されるクラブとなり、そのソーシャルメディアは、世界で最もフォロワーの多いアカウントの一つとなりました。"

EBC Financial Groupは登録商標です(商標登録第6763767号)。

https://www.ebc.com/jp/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.