IUX Hợp Tác Với Câu Lạc Bộ Bóng Fulham

VIETNAM, September 4, 2024 / EINPresswire.com / -- IUX, một tên tuổi hàng đầu trong ngành dịch vụ tài chính, đã chính thức công bố một thỏa thuận hợp tác mới với Câu lạc bộ bóng đá Fulham, một đội bóng nổi tiếng trong giải Ngoại hạng Anh. Sự hợp tác này đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với IUX khi mở rộng sang lĩnh vực thể thao, gắn kết thương hiệu của mình với một trong những câu lạc bộ bóng đá danh tiếng nhất tại Vương quốc Anh.Quan hệ đối tác này có thể gia tăng sự hiện diện của IUX trong cộng đồng thể thao, đặc biệt là trong cộng đồng khán giả toàn cầu của Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.Đại diện từ cả IUX và Fulham FC đều bày tỏ sự phấn khởi về mối quan hệ hợp tác này. IUX đặc biệt hào hứng khi được hợp tác với một câu lạc bộ có chung các giá trị về tinh thần đồng đội, tinh thần cống hiến và cam kết hướng đến những thành tựu xuất sắc.Ban Giám đốc của IUX bày tỏ sự hào hứng về mối quan hệ hợp tác này: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi được hợp tác với Fulham FC. Mối quan hệ hợp tác này thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa hai tổ chức có cùng cam kết hướng đến những thành tựu xuất sắc và luôn mang tinh thần đổi mới. Chúng tôi mong chờ một mùa giải thành công và cơ hội để được gắn kết với những người hâm mộ nồng nhiệt của Fulham."Ông Jon Don-Carolis, Giám đốc Thương mại tại Câu lạc bộ bóng đá Fulham, cho biết thêm:"Chúng tôi rất vui mừng được chào đón IUX trở thành Đối tác Giao dịch CFD mới của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác này và rất sẵn lòng hỗ trợ quảng bá thương hiệu IUX trên toàn cầu."Mối quan hệ hợp tác này được kỳ vọng mang lại những cơ hội thú vị cho cả hai bên, cũng như cho những người hâm mộ Fulham trên toàn thế giới. Cả IUX và Fulham FC đều mong chờ một mùa giải thành công và sự hợp tác chặt chẽ sắp tới.Để cập nhật thêm các thông tin mới về mối quan hệ hợp tác này, người hâm mộ và những người quan tâm có thể theo dõi các kênh chính thức của cả IUX https://www.iux.com/ en và Fulham FC.

