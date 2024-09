Integrated Power Services Mengakuisisi Aset Bisnis ABB Industrial Services

Akuisisi Menambah Pusat Servis Motor Listrik, Generator, Mekanik, Switchgear, & Pemutus Sirkuit ke Jaringan IPS yang Berkembang di Amerika Utara

GREENVILLE, Carolina Selatan, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Integrated Power Services (IPS), pemimpin di Amerika Utara dalam hal servis, rekayasa, dan rekondisi sistem kelistrikan, mekanik, serta manajemen daya, telah menyelesaikan akuisisi atas bisnis ABB Industrial Services, yang berlaku sejak 31 Agustus 2024. Berlokasi di Arizona, Indiana, Carolina Utara, Alberta, dan Ontario, ABB Industrial Services menyediakan kemampuan perbaikan dan servis lapangan dengan kualitas terbaik untuk motor listrik hingga 50.000 HP serta peralatan switchgear bertegangan rendah dan sedang dari 480V hingga 15kV. Pusat servis ini juga melakukan perbaikan peralatan berputar seperti pompa, kompresor, blower, bantalan, gearbox, dan rangkaian tenaga pertambangan OHV.



“Akuisisi ini akan memungkinkan IPS untuk menambah lokasi tempat pelanggan meminta kami untuk memberikan servis” ujar John Zuleger, Presiden dan CEO IPS. “Lima lokasi ini akan meningkatkan kemampuan kami dalam energi terbarukan, pertambangan tembaga, dan servis industri purnajual manajemen daya. Selain itu, IPS sekarang akan menaungi 115 tambahan karyawan bertalenta, serta teknologi dan keahlian lama yang dimiliki oleh General Electric dan ABB di lokasi yang baru diakuisisi ini.”

Akuisisi ABB Industrial Services mengikuti akuisisi IPS atas bisnis perbaikan hidrogenerator dan trafo ABB pada Juni 2022. Lima pusat servis industri motor listrik, generator, mekanik, switchgear, dan pemutus sirkuit ABB adalah bagian dari akuisisi Solusi Industri General Electric oleh ABB pada Juni 2018.

“IPS telah berkembang ke 88 lokasi, melayani Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, Eropa, dan Karibia,” ujar Zuleger. “IPS bertujuan untuk menjadi sumber tunggal dan penasihat tepercaya bagi tantangan infrastruktur penting pelanggan kami. Dengan penawaran servis yang mencakup mulai dari pembangkit listrik dan proses industri, hingga gardu induk dan transmisi serta keseimbangan listrik pabrik dan motor listrik, IPS memberikan rangkaian servis yang luas dan mampu memecahkan masalah yang hanya mampu dilakukan oleh sedikit penyedia lainnya. Kami berkomitmen untuk merevolusi keandalan, seiring dengan kemajuan visi dan kemampuan kami untuk menanggapi, memikirkan ulang, dan menyelesaikan tantangan keandalan terbesar pelanggan kami.”

Tentang Integrated Power Services (IPS)

Integrated Power Services (IPS) adalah penyedia servis, rekayasa, dan rekondisi terkemuka untuk sistem kelistrikan, mekanik, dan manajemen daya. Dengan berfokus pada keahlian khusus industri dan rangkaian kemampuan yang komprehensif, IPS mendukung infrastruktur penting di berbagai jenis pelanggan. Berkantor pusat di Greenville, Carolina Selatan, IPS mengoperasikan jaringan terbesar di industri, dengan pusat servis dan distribusi, kantor lapangan, serta gudang yang berlokasi strategis di seluruh Amerika Utara, Inggris Raya, dan Karibia. Setiap lokasi IPS dibekali kemampuan untuk menanggapi, memikirkan ulang, dan menyelesaikan tantangan rumit, dengan menawarkan akses ke kumpulan talenta dan sumber daya global ekstensif untuk solusi satu sumber tanpa hambatan. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi www.ips.us.

