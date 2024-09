7 Tình trạng Có thể Được Điều trị Hiệu quả bằng Châm cứu

Bs Đông Y - Y Học Cổ Truyền Võ thị Hồng Ngọc (Bs Ngọc Ơi)

Châm cứu, một phương pháp y học cổ truyền Trung Hoa có lịch sử hơn 2000 năm, ngày càng được công nhận trong y học hiện đại như một liệu pháp bổ trợ hiệu quả

ĐừNG D4, PHườNG TâN HưNG, Hồ CHí MINH, VIETNAM, September 4, 2024 / EINPresswire.com / -- 1. Giảm đau mãn tính Lợi ích sức khỏe của châm cứu đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc giảm đau, đặc biệt là đau mãn tính.Một phân tích tổng hợp năm 2018 trên 20,827 bệnh nhân từ 39 thử nghiệm cho thấy châm cứu giảm đau hiệu quả hơn đáng kể so với giả dược trong điều trị đau thắt lưng mãn tính.Nghiên cứu năm 2020 trên Tạp chí Y học New England cho thấy châm cứu giảm 50% cường độ đau đầu ở 68% bệnh nhân đau đầu mãn tính, so với chỉ 30% ở nhóm dùng thuốc giảm đau thông thường.2. Giảm thiểu tác dụng phụ của hóa trị và xạ trịChâm cứu đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư đang trải qua hóa trị và xạ trị.+ Giảm buồn nôn và nôn: Một nghiên cứu năm 2020 trên 120 bệnh nhân ung thư vú cho thấy châm cứu giảm 68% tần suất nôn so với 30% ở nhóm dùng thuốc chống nôn thông thường.+ Giảm mệt mỏi: Thử nghiệm lâm sàng năm 2019 trên 302 bệnh nhân ung thư cho thấy châm cứu giảm 40% mức độ mệt mỏi sau 6 tuần điều trị, so với 10% ở nhóm chăm sóc thông thường.3. Hỗ trợ điều trị vô sinhChâm cứu đang trở thành một phương pháp bổ trợ quan trọng trong điều trị vô sinh.Nghiên cứu năm 2021 tại Đại học Harvard trên 1000 cặp vợ chồng cho thấy tỷ lệ thụ thai tăng từ 26% lên 42% khi kết hợp châm cứu với các phương pháp hỗ trợ sinh sản.Phân tích tổng hợp năm 2019 trên 3188 phụ nữ từ 17 thử nghiệm cho thấy châm cứu cải thiện tỷ lệ mang thai lâm sàng lên 65% so với 39% ở nhóm không châm cứu.4. Cải thiện các vấn đề tiêu hóaChâm cứu có thể giúp cải thiện nhiều rối loạn tiêu hóa phổ biến:Ợ nóng: Nghiên cứu năm 2020 tại Đại học California trên 150 bệnh nhân cho thấy châm cứu 2 lần/tuần trong 8 tuần giảm 70% triệu chứng ợ nóng, so với 40% ở nhóm tăng gấp đôi liều thuốc kháng axit.Viêm loét đại tràng: Thử nghiệm lâm sàng năm 2022 trên 200 bệnh nhân cho thấy kết hợp châm cứu với thuốc tây y cải thiện triệu chứng ở 93% bệnh nhân, so với 76% ở nhóm chỉ dùng thuốc. Đặc biệt cần tìm địa chỉ câm cứu uy tín có bác sĩ giỏi5. Điều trị rối loạn cảm xúcChâm cứu đã chứng minh hiệu quả trong việc cải thiện các rối loạn tâm lý như lo âu và trầm cảm.Một nghiên cứu năm 2021 trên Tạp chí Tâm thần học Hoa Kỳ cho thấy châm cứu giảm 50% triệu chứng trầm cảm ở 62% bệnh nhân trầm cảm kháng trị, so với 22% ở nhóm giả dược.Phân tích tổng hợp năm 2020 trên 3994 bệnh nhân từ 20 thử nghiệm cho thấy châm cứu cải thiện đáng kể các triệu chứng lo âu với hiệu quả tương đương thuốc chống lo âu, nhưng ít tác dụng phụ hơn.6. Hồi phục chức năng sau đột quỵChâm cứu đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi chức năng sau đột quỵ.Nghiên cứu năm 2019 tại Đại học Bắc Kinh trên 350 bệnh nhân đột quỵ cho thấy kết hợp châm cứu với vật lý trị liệu cải thiện 40% chức năng vận động sau 12 tuần, so với 25% ở nhóm chỉ dùng vật lý trị liệu.Thử nghiệm lâm sàng năm 2021 trên 240 bệnh nhân cho thấy điện châm cải thiện 60% khả năng phục hồi ngôn ngữ sau đột quỵ, so với 35% ở nhóm điều trị thông thường.7. Cải thiện chất lượng giấc ngủChâm cứu có thể là một giải pháp hiệu quả cho những người gặp vấn đề về giấc ngủ.Nghiên cứu năm 2022 trên Tạp chí Sleep Medicine trên 150 bệnh nhân mất ngủ mãn tính cho thấy châm cứu tại nhà cải thiện 65% chất lượng giấc ngủ sau 8 tuần điều trị, so với 30% ở nhóm dùng thuốc ngủ.Phân tích tổng hợp năm 2021 trên 2,385 bệnh nhân từ 15 thử nghiệm cho thấy châm cứu giảm đáng kể thời gian đi vào giấc ngủ và tăng tổng thời gian ngủ, với hiệu quả kéo dài đến 3 tháng sau khi ngừng điều trị.

